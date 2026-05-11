株式会社システムコンシェルジュ(本社：東京都千代田区、代表取締役：飯田 健夫)は、2026年5月27日(水)16:00～17:00、無料オンラインセミナー「ここでしか学べない！ISO 56001のリアル実践 ノウハウ公開セミナー」を開催します。

ISO 56001(イノベーション・マネジメントシステム)は、企業が継続的に価値を生み出すための仕組みを整える国際規格です。本セミナーでは、当社が認証取得と運用を通じて得た実務知見に加え、4月22日に開催された「ISO 56001認証 リーダーズ座談会」で共有された論点も踏まえ、認証取得を目的化せず、事業成長につなげるための導入・運用のポイントを解説します。









■開催の背景

新規事業開発やDX推進への投資が進む一方で、多くの企業では、価値創出の取り組みが一部の担当者の経験や一時的なプロジェクトに依存しがちです。持続的にイノベーションを生み出すには、アイデア創出だけでなく、経営方針、組織文化、評価、実行プロセスをつなぎ、再現可能な仕組みとして運用することが求められます。

こうした課題を背景に、日本国内でもISO 56001認証に関心を寄せる企業が増えています。システムコンシェルジュは、国内で初めてISO 56001認証を取得したITベンダーとして、自社での実践と支援サービスで得た知見を広く共有するため、本セミナーを開催します。









■本セミナーで紹介する主な内容

ISO 56001を初めて学ぶ方にもわかりやすく、認証取得の背景から、導入・運用に向けた実践的な進め方までを紹介します。

・ISO 56001認証に取り組む企業が増えている背景と本質的な価値

・イノベーションを「仕組み化」し、継続的な価値創出につなげる考え方

・自社の現状を把握し、次の一手を見極めるための視点

・部門横断でIMS(イノベーション・マネジメントシステム)を定着させる実践ポイント









■システムコンシェルジュが伝えたいこと

当社は、ISO 56001認証取得はゴールではなく、価値の創出能力と予測困難な時代における継続的な成長を高めるための経営・組織づくりの出発点と捉えています。ITツール、プロセス設計、人材育成、組織開発を組み合わせ、企業がイノベーションを継続的に生み出せる状態づくりを支援してきました。

本セミナーを通じて、経営企画、新規事業、情報システム、開発、PMOなどの担当者が、自社の取り組みを点検し、具体的な改善につなげる機会を提供します。





5月27日無料オンラインセミナー









【セミナー概要】

セミナー名 ： ここでしか学べない！ISO 56001のリアル実践

ノウハウ公開セミナー

開催日時 ： 2026年5月27日(水)16:00～17:00

開催形式 ： オンライン

主催 ： 株式会社システムコンシェルジュ

定員 ： 30人

対象 ： 情報システム部門、開発部門、PMO部門の方など

参加費 ： 無料(事前登録制)

詳細・申し込み： https://systemcon.co.jp/resources/articles/seminer/event-2026-5-27/?utm_source=press&utm_medium=press&utm_campaign=0511









■関連情報

リンカーズ株式会社主催 ISO 56001認証 リーダーズ座談会

https://corp.linkers.net/news/13160/

イノベーション・マネジメントシステム(IMS)支援サービス｜ISO 56001

https://systemcon.co.jp/solutions/iso56001-ims/

システムコンシェルジュ 国内初となるISO 56001(イノベーション・マネジメントシステム)認証を取得

https://www.atpress.ne.jp/news/443578









システムコンシェルジュ ロゴ









【株式会社システムコンシェルジュについて】

株式会社システムコンシェルジュは、国内で初めてISO 56001(イノベーション・マネジメントシステム)認証を取得したITベンダーです。イノベーションをマネジメントするための枠組みを、ITツール・プロセス・人材育成・組織開発の各領域に適用し、企業の持続的な価値創出を支援するだけでなく、ITインフラ、アプリ開発、運用保守までITに関する全方位サポートを提供しています。









【会社概要】

会社名 ： 株式会社システムコンシェルジュ

本社所在地 ： 〒101-0054

東京都千代田区神田錦町2-11-7 小川ビル3階、4階、5階

代表者 ： 代表取締役 飯田 健夫

設立 ： 2005年7月26日

資本金 ： 1,000万円

社員数 ： 45名(役員・従業員・契約社員含む)

公式ホームページURL： https://systemcon.co.jp/

オウンドメディア(イノベーションワールド)： https://innovation.systemcon.co.jp/