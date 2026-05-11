【東京都】日本調剤 新規開局のお知らせ（2026年5月度）

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　薬局の新たな価値を提供する日本調剤株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：小城 和紀）は、全国規模での調剤薬局出店を積極的に推し進めております。

　2026年5月度は下記の通り、東京都1店舗を開局いたしましたのでお知らせします。

【日本調剤 日本橋薬局】

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　なお、これにより日本調剤の調剤薬局店舗数は765となります。

本件に関するお問合わせ先

日本調剤株式会社　広報部

TEL：03-6810-0826

MAIL：pr-info@nicho.co.jp

HP：https://www.nicho.co.jp/

関連リンク

日本調剤コーポレートサイト（ニュースリリース）

https://www.nicho.co.jp/corporate/newsrelease/20260511_nr1/