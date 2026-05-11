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【東京都】日本調剤 新規開局のお知らせ（2026年5月度）
薬局の新たな価値を提供する日本調剤株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：小城 和紀）は、全国規模での調剤薬局出店を積極的に推し進めております。
2026年5月度は下記の通り、東京都1店舗を開局いたしましたのでお知らせします。
【日本調剤 日本橋薬局】
https://digitalpr.jp/table_img/3129/134041/134041_web_1.png
なお、これにより日本調剤の調剤薬局店舗数は765となります。
本件に関するお問合わせ先
日本調剤株式会社 広報部
TEL：03-6810-0826
MAIL：pr-info@nicho.co.jp
HP：https://www.nicho.co.jp/
関連リンク
日本調剤コーポレートサイト（ニュースリリース）
https://www.nicho.co.jp/corporate/newsrelease/20260511_nr1/
2026年5月度は下記の通り、東京都1店舗を開局いたしましたのでお知らせします。
【日本調剤 日本橋薬局】
https://digitalpr.jp/table_img/3129/134041/134041_web_1.png
なお、これにより日本調剤の調剤薬局店舗数は765となります。
本件に関するお問合わせ先
日本調剤株式会社 広報部
TEL：03-6810-0826
MAIL：pr-info@nicho.co.jp
HP：https://www.nicho.co.jp/
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日本調剤コーポレートサイト（ニュースリリース）
https://www.nicho.co.jp/corporate/newsrelease/20260511_nr1/