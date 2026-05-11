2026年5月11日

報道機関（PC / スマホ関連ご担当）各位

発行：ノイテックス有限会社



スイス発クラウドストレージ『pCloud』、 ファミリーデーセールを開催

- 総代理店から最大13,000円のAmazonギフトカードを進呈 -

サブスク課金不要の「買い切りプランのあるクラウドストレージ」として日本国内でも注目を集めているスイス発の「pCloud」（pCloud International AG）が、pCloudのファミリープランを対象としたセール「ファミリーデーセール2026」を5月11日より開催する。

クラウドサービスのサブスク費用が家計や企業のコストとして見直されるなか、pCloudは月額 / 年額費用ゼロの買い切りプランを展開し、世界で2,300万人以上（日本国内12万人超）のユーザーに支持されている。

日本国内の総代理店であるノイテックス有限会社（東京都豊島区、代表：林 鉄平）は、今回のセールに合わせてAmazonギフトカードを進呈する独自キャンペーンを同時開催する。

pCloudファミリーは、最大5名で利用でき、1つのプランの容量を分け合って利用することが可能となる。割り当てられた容量は、プライベートな領域として安全に利用できる。家族はもちろん、サークルの仲間同士、ビジネスチームなどが利用することも可能だ。

今回のセールでは、高強度暗号化ツール「pCloud Encryption」買い切り版（通常価格150ドル）が無料付帯する。エンドツーエンド暗号化の技術により、ユーザの機密情報を高いレベルで保護する。pCloudファミリーでは、5人各自がそれぞれEncryptionの暗号化機能を利用することができる。

サマリー

・5月11日（月）～ 5月24日（日）23:59、「ファミリーデーセール2026」を開催

・ノイテックス有限会社の独自キャンペーンとして、購入金額に応じてAmazonギフトカード（4,000円～13,000円分）を有効なエントリーをいただいた方全員に進呈

・今回のセールでは、pCloud Encryption 買い切り版が無料付帯

・サブスク不要・買い切りのクラウドストレージを特別価格で提供

キャンペーン概要

キャンペーン特設ページ

https://d-gogo.com/pages/pcloud-familyday-2026

期間：2026年5月11日～5月24日23:59

★ 参加要件

1. 特設ページへアクセスする

2. 特設ページからpcloud.comの販売ページにアクセスし購入する

3. 特設ページに戻り、エントリーする

★ プレゼント

ファミリー2TB（セール価格449ドル）の購入で、Amazonギフトカード 4,000円分

ファミリー5TB（セール価格599ドル）の購入で、Amazonギフトカード 7,000円分

ファミリー10TB（セール価格1099ドル）の購入で、Amazonギフトカード 13,000円分

★ 留意事項

・本キャンペーンは、ノイテックス有限会社の独自企画である。pCloudならびにAmazonは本キャンペーンに関与していない。

・本キャンペーンへの参加費は無料だが、参加にはセール期間内でのpCloud購入が必要となる。

・Amazonギフトカードのコードはデジタルデータとして、7月～8月に配信予定である。

■ ノイテックス有限会社について

ノイテックス有限会社は、pCloudの日本総代理店です。pCloudの日本普及を目指し、日本国内の業務全般を担当しています。

会社概要

会社名：ノイテックス有限会社

所在地：東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60 45階

代表者：林 鉄平

HP：https://n-techs.com/outline/

■ pCloudについて

pCloudは、プライバシー保護で定評のあるスイスで2013年に創業したクラウドストレージサービスです。世界2,300万人以上のユーザーに利用され、以下の特徴で国内IT業界でも注目を集めています。

・月額課金ゼロの「買い切りプラン」（500GB～10TB）

・軍事グレードのゼロ知識暗号化（pCloud Encryption）

・データ保存先をEUまたは米国から選択可能

・GDPR準拠のセキュリティ基準

Google DriveやDropboxのようなサブスクリプション型サービスとは異なり、一度購入すれば追加費用なく永続利用できる点が、特に個人・中小企業のコスト意識の高いユーザーから支持されています。

会社概要

会社名：pCloud International AG

所在地：74 Zugerstrasse Str 6340 Baar, Switzerland

代表者：Tunio Zafer

HP：https://www.pcloud.com/ja/