はじめての入札応援＆予算情報オープン割引キャンペーン

入札・補助金・募集情報提供サービス「bJAMP®」

はじめての入札応援＆予算情報オープンご利用料金割引キャンペーン！！

bJAMPサービスは、入札ビジネスにチャレンジしたい企業や他社サービスからの乗り換えを検討している企業の方を対象に、新サービス「AI予算情報」のリリースに合わせてご利用料金割引キャンペーンを実施します！

時事通信社のグループ会社である、時事通信ビジネスサポート株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長 近藤宙時）は、入札・補助金・募集情報提供サービス（サービス名：bJAMP「シレール」）のオプションサービスである全国の省庁・自治体の「AI予算情報」を2026年5月11日より提供開始します。

予算情報の提供開始にあたり、期間限定の会費割引キャンペーンを実施します。

本キャンペーンにより、入札情報、予算情報、補助金情報のご利用料金が年間55,000円割引（2カ月分）～でご利用いただけます。

是非、このチャンスをいかして公共入札ビジネスを獲得し、収益拡大を目指しませんか？

■キャンペーン概要

１．ｂJAMP「シレール」および「AI予算情報」の利用料が２カ月分無料、もしくは販売団体経由でのお申し込みの場合は40％割引

①Webサイトから直接お申し込み

ｂJAMP「シレール」月額利用料22,000円（税込）、「AI予算情報」オプション月額利用料5,500円（税込）の2カ月分合計月額55,000円が無料（年間合計利用料330,000円→275,000円）

「AI予算情報」オプションを申し込みしない場合、bJAMP「シレール」月額利用料22,000円（税込）の2カ月分合計月額44,000円（税込）が無料（年間合計利用料264,000円→220,000円）

②販売団体経由でのお申し込み

ｂJAMP「シレール」年額利用料264,000円（税込）、「AI予算情報」オプション年額利用料66,000円（税込）の合計年額132,000円（税込）が初年度のみ割引（年間利用料330,000円→198,000円）

「AI予算情報」オプションを申し込みしない場合、bJAMP「シレール」年額利用料264,000円（税込）の合計年額105,600（税込）が初年度のみ割引（年間合計利用料264,000円→158,400円）

※販売団体とは、販売契約を締結している中小企業団体中央会・商工会議所・新聞社となります。詳細は各団体にお問合せください。

※上記は最低10ユーザご利用の場合の料金です。

10ユーザを超えるご利用の場合は、10ユーザ単位に追加料金が必要となります。

詳細は、ｂJAMPサイトのご利用料金をご確認ください。

ｂJAMPご利用料金サイト：https://www.bjamp.jp/document/membership_fee/

２．5月11日～9月30日までの申込期間限定

①Webサイトから直接のお申し込み

5月11日12時より9月30日23時までにお申し込みいただいた方が対象となります。

②販売団体経由でのお申し込み

5月11日12時より9月25日（金）23時までにお申し込みいただいた方が対象となります。

３．お申し込みの対象、条件

①Webサイトから直接のお申し込み

新規にbJAMPをお申し込みの場合、支払い方法を「月払い」でお申し込みされた方が対象となります。

※最低利用期間は1年となり、1年未満の途中での解約はできません。

※支払い方法を「年払い」でお申し込みの方は無料期間の適用ができません。

既存でｂJAMPをお申し込みの場合、「予算情報」オプションを追加でお申し込みされた方および支払方法を「月払い」でお申し込みされた方が対象となります。

※支払い方法を「年払い」でお申し込みの方は無料期間の適用ができません。

※お申し込み後、翌月の請求から2カ月分は請求書が発行されません。2カ月を過ぎると請求書が発行されます。

②販売団体経由でのお申し込み

新規にbJAMPをお申し込みの方のみ対象となります。

販売団体経由でのお申し込みかつ支払い方法を「年払い」でお申し込みされた方が対象となります。

４．お申し込み方法

①Webサイトから直接のお申し込み

●新規にbJAMPをお申し込みの方

キャンペーンにお申し込みする場合は、会員登録時に「招待コード」欄に「Gabc012508」をご入力ください。

予算情報オプションをお申し込みの場合は、会員登録時に「予算情報オプション」をチェックしてください。

●既存でｂJAMPをお申し込みの方

予算情報オプションを追加でお申し込みの場合は、ログイン後、会員メニューより「契約変更」を選択して、「予算情報オプション」をチェックしてください。

キャンペーンにお申し込みする場合は、会員メニューより「クーポン適用」を選択して、「招待コード」欄に「Gabc012508」をご入力ください。

②販売団体経由でのお申し込み

●新規にbJAMPをお申し込みの方

キャンペーンにお申し込みする場合は、各販売団体のホームページからのお申し込みとｂJAMP会員登録の両方にお申し込みください。

予算情報オプションをお申し込みの場合は、ｂJAMP会員登録時に「予算情報オプション」をチェックしてください。

※既に販売団体経由でお申し込みされている方は、割引キャンペーンの対象外となります。

■「AI予算情報」のサービス概要

全国の省庁・都道府県・市区町村約1800団体の事業予算をAIを活用して検索できるサービスです。事業予算を知ることで、入札ビジネスを獲得できる可能性が拡大します。

5月11日リリース時は、町村などを除く省庁・都道府県・市の約900団体を対象に、令和8年度の事業・施策別当初予算を提供します。※町村や過去の予算情報も順次拡大していきます。

各団体が公開している主にPDF形式の予算情報を対象に、事業別・施策別予算情報の検索、表示、ダウンロードを行うことができます。

キーワードによる検索と分類別検索に対応し、目的の予算情報を簡単に調べることができます。

団体名、予算年度、予算種類（当初予算/補正予算）を絞り込んで検索することができます。

「AI予算情報」のトップページ







■「AI予算情報」サービスの主な機能・特徴

１．予算情報の活用用途に即した検索

①公示された入札案件の予算上限を知りたい

●入札案件名などのキーワード検索

キーワードでの全文検索で漏れがない

・PDF等の予算情報の内容すべてを対象にキーワード検索します。

・AND検索、OR検索による複数のキーワードでの検索が行えます。

・キーワードにヒットした予算情報の一覧とキーワードをハイライト表示します。

キーワード検索画面イメージ

検索ヒットしたPDF対象ページのみを表示

・検索結果の詳細で、キーワードにヒットしたページを表示します。

・ヒットしたページのみを表示することができ、確認負担を軽減します。

・対象ページのキーワードをハイライト表示し、案件や予算を容易に確認できます。

検索結果の対象PDF表示

②入札公告前に提案する案件を見極め、戦略を検討したい

●自社で取扱可能な分類検索

入 札戦略を優位に進める分類検索

・入札公示前に自社で入札可能な分類で入札対象事業件名や予算額を調べることができます。

・事業内容や予算規模を確認し、どの案件に入札するか、どの案件に事前に提案し入札を優位に進めるかを検討することができます。

分類検索画面イメージ

分野や品目での検索

・業種などの分野もしくは取扱品目の2種類の分類で検索することができます。

分類選択画面

分類別の検索結果の一覧

・分野もしくは品目の分類ごとに事業名と事業概要、予算額を一覧で表示します。

・対象の事業を選択し、情報元のPDFページを表示することができます。

分類検索結果詳細画面イメージ

２．AIによる予算情報の分類・概要要約で見つけやすく、分かりやすい

膨大な予算情報から、AIが分類毎に事業名と予算額を分類化します。

分類化された事業の概要をAIが要約して表示します。事業名のみではわからない案件も概要を確認することで対象事業かどうかを判断できます。





３．様々な種類のデータダウンロード

①予算情報のPDFファイルダウンロード

団体の予算情報のPDFファイルを個別にダウンロードすることができます。

②キーワードや分類による検索結果のCSVファイルダウンロード

検索にヒットした団体の一覧を対象に、事業名、予算額などの一覧をCSVファイルに出力し、ダウンロードすることができます。

③分類別事業一覧のCSVファイルダウンロード

分類毎に表示された事業名、事業概要、予算額などの一覧をCSVファイルに出力し、ダウンロードすることができます。

※詳細は、ｂJAMP予算情報サイトをご確認ください。

予算情報サービスURL:https:/www.bjamp.jp/budget/

【サービス利用申込】

ｂJAMPサービスの新規申込サイトよりお申し込みください。

https://bid.bjamp.jp/corporate/request_member.php

【bJAMP「シレール」®】

bJAMP「シレール」は、官公庁や外郭団体などから公開されている入札・補助金・募集情報を会員向けに提供するサービスです。会員以外でも案件一覧など簡易な情報を閲覧することができます。

入札・補助金・募集情報提供サービスURL：https://www.bjamp.jp/

【今後のサービスリリース予定】

bJAMPサービスは、企業間の取引をDXで加速させるためのサービスを今年度上期にリリースいたします。

①B2B調達サービス（ｂJAMP「カエール」）

②B2Bマーケットプレイス（ｂJAMP「ウレール」）