【世界へ挑む次世代ゴルファーを英語で支援】ネイティブキャンプ、JGAナショナルチームへの英語学習サポートを2026年度も継続

株式会社ネイティブキャンプ

レッスン回数無制限のオンライン英会話サービス「ネイティブキャンプ英会話」を展開する株式会社ネイティブキャンプ(東京都渋谷区 代表取締役:谷川国洋)は、公益財団法人日本ゴルフ協会（JGA）ナショナルチーム所属の選手・関係者に向けた英語学習サポートを2026年度も継続し、サポート対象人数を拡大することをお知らせいたします。

本取り組みでは、国際大会や海外遠征などで求められる実践的な英語コミュニケーション力の向上を支援してまいります。

■協賛の背景：国際舞台で求められる「英語で伝える力」

ゴルフは国際大会や海外遠征の機会が多く、競技だけでなく、現地での生活、移動、関係者とのやり取り、メディア対応など、さまざまな場面で英語によるコミュニケーションが求められます。

世界を舞台に挑戦する選手にとって、英語力は単なる語学スキルにとどまらず、自分の考えを伝え、周囲と信頼関係を築くための重要な力となっています。一方で、競技に集中する中で、決まった時間に学習を継続することが難しいという課題もあります。

ネイティブキャンプは、レッスン回数無制限・予約不要で受講できるオンライン英会話サービスとして、選手一人ひとりの練習や遠征スケジュールに合わせた柔軟な学習環境を提供しています。

2026年度はサポート対象人数を拡大し、より多くのJGAナショナルチーム所属の選手・関係者が、国際舞台で必要な英語コミュニケーション力を磨ける機会を提供します。今後も、世界に挑戦する選手の皆さまが英語でのコミュニケーションに自信を持てるよう、継続的に支援してまいります。

■支援内容

・JGAナショナルチーム所属の選手・関係者に対し、ネイティブキャンプのオンライン英会話レッスンを提供

・2026年度はサポート対象人数を拡大し、より多くの選手・関係者の英語学習を支援

・海外遠征や国際大会で想定される英語コミュニケーション力の向上をサポート

・選手の練習・移動・遠征スケジュールに合わせて、好きな時間に受講できる学習環境を提供

・実践的な会話練習を通じて、英語で伝える力・聞き取る力の向上を支援

■公益財団法人日本ゴルフ協会 ナショナルチーム ヘッドコーチ クレイグ・ビショップ様 コメント

「この度、株式会社ネイティブキャンプ様と2年目となる語学トレーニング・パートナー契約を継続できることを大変嬉しく、心より感謝申し上げます。

ヘッドコーチとして現場で選手たちと向き合う中で、彼らが英語でのコミュニケーションに懸命に挑戦している姿を間近で見ています。言語の習得には時間がかかるものであり、現時点ではまだ目に見える大きな変化として表れていないかもしれません。しかし、私を含めた外国人スタッフに対し、自分の考えや感覚をなんとか伝えようと努力を続ける今のプロセスは、彼らの将来にとって極めて重要なステップです。

世界を舞台に戦うアスリートにとって、大会オフィシャルや海外のプレーヤーと英語で直接意思疎通を図る能力は、ゴルフの技術と同じくらい不可欠な要素です。ネイティブキャンプ様の継続的なサポートがあるからこそ、選手たちは日常的に英語に触れ、失敗を恐れずに学び続けることができます。

この2年目の取り組みを通じて、選手たちが少しずつでも英語を自分のものにし、それが国際舞台での自信に満ちたプレー、そして世界中の仲間との深い交流に繋がることを強く期待しています。彼らが真のグローバルアスリートへと成長していくプロセスを、これからも全力で支えていきたいと思います」

■公益財団法人 日本ゴルフ協会について

日本ゴルフ協会（JGA：JAPAN GOLF ASSOCIATION）は1924年10月、神戸・根岸・東京・鳴尾・舞子・程ヶ谷・甲南の全国7クラブの代表により、創設された我が国のゴルフ界を代表する団体です。 1987年には文部省（現：文部科学省）により財団法人認可を受け、1992年に日本体育協会（現：（公財）日本スポーツ協会）に復帰加盟。その翌年には公益財団法人 日本オリンピック委員会（JOC）の準加盟団体となり、2005年に正加盟団体となりました。2012年4月1日には、公益財団法人に移行し、日本ゴルフ界の発展に努めています。また、国際的には、国際ゴルフ連盟（IGF）およびアジア太平洋ゴルフ連盟（APGC）の加盟国となっています。

■ネイティブキャンプの特徴 https://nativecamp.net/

1. ネイティブスピーカーとレッスン回数無制限

2. 24時間365日、今すぐレッスン

3. パソコン・スマホ・タブレット、どこでも場所を選ばずに

4. 世界140ヵ国を超える講師陣

5. カランメソッドをはじめ豊富な教材

6. NC×AI ALL-IN-ONEの英語学習アプリ

7. 家族で使える1,980円のファミリープラン

以上7点を特徴とし、世界各国のバラエティ豊かな15,000名以上の講師と32,000以上の豊富な教材による英会話レッスンは累計レッスン数7,000万回を超え、多くの方にご利用いただいています。

・ネイティブキャンプ キッズ https://nativecamp.net/kids

絵本や歌など、キッズ専用に開発したオリジナル教材が満載。バーチャル英会話講師や世界140ヵ国以上の講師と回数無制限・予約不要で受講できる唯一の子ども専門オンライン英会話サービスです。

・ネイティブキャンプ ビジネス https://nativecamp.net/business

ビジネスパーソンが選ぶオンライン英会話。レッスン回数無制限・予約不要のため、日頃忙しいビジネスパーソンでも英語学習を継続できます。

・Native Camp Japanese https://ja.nativecamp.net/?cc=prtimes

日本語ネイティブスピーカーの日本人講師とのオンラインレッスンが回数無制限で受講できる日本語学習プラットフォームです。予約不要でいつでも日本語会話レッスンを受講できます。

・ネイティブキャンプ留学 https://nativecamp.net/study_abroad

オンライン英会話の強みを活かし、留学前から渡航後、さらに帰国後まで、一貫したサポートを提供する留学エージェントです。語学力強化を含めたトータルサポートを行います。

・法人向けサービス https://nativecamp.net/corporate

法人様の英語研修なら私たちにお任せください。

限られた時間の中で効率よく最速で英語を習得するために最適な環境がネイティブキャンプには整っています。

・教育機関向けサービス https://nativecamp.net/school

「話す」「聞く」「読む」「書く」の英語４技能を高めるために、最適な環境がネイティブキャンプには整っています。

・Going Global 世界への挑戦 https://nativecamp.net/going-global

スポーツ・音楽・エンターテインメントなどあらゆる分野で世界に挑戦する方々を、英語を通じて応援しています。

■株式会社ネイティブキャンプについて

ネイティブキャンプはアジアにおいて最も成長しているオンライン英会話会社のひとつです。個人向けサービス、法人向けサービス、教育機関向けサービスとしてオンラインで英会話レッスンを手頃な価格で提供しています。世界各地に拠点をおき、アジア地域、ヨーロッパ地域でオンライン英会話サービス事業を運営、その規模は急速に拡大し続けています。

〒150-0041 東京都渋谷区神南1-9-2 大畠ビル

代表取締役： 谷川 国洋

事業内容： オンライン英会話サービス事業 / オンライン日本語会話サービス事業 / 留学エージェント事業

https://nativecamp.co.jp/

■本リリースに関する報道関係のお問い合わせ

株式会社ネイティブキャンプ 広報部

お問い合わせ：https://nativecamp.net/cs/media