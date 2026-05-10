株式会社セナミ学院とのゴールドパートナー契約締結のお知らせ

株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホック

このたび株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホックは、株式会社セナミ学院と、新たにオフィシャルパートナー（ゴールドパートナー）契約を締結いたしましたことをお知らせいたします。

ゴールドパートナー契約内容

■内容

・ゴール裏3列目看板への広告掲出

■契約期間

2026年7月1日～2027年6月30日

株式会社セナミ学院 代表取締役社長 廣瀬 伸一様よりファン・サポーターの皆さまへ

セナミ学院は、茨城県の筑西市・下妻市・結城市・古河市にて小学生から高校生を対象とした学習塾を運営しております。

昨年、創業100年という大きな節目を迎えた当社は、この地域で生まれ、この地域の皆さまに育てていただきました。

「人を育てる」という一点を軸に、これからも100年先を見据えて歩んでまいります。

このたびのパートナー契約は、私たちにとってひとつの必然でもあります。

水戸ホーリーホック様のホームタウンに筑西市・桜川市・石岡市が正式に加わるこの節目に、私どもの本拠地が「クラブの地元」となりました。

遠くから応援するのではなく、同じ地域に根を張るクラブとともに歩んでいきたい――そんな思いを、この契約に込めています。

水戸ホーリーホックの歩みは、私たちに深く響くものがあります。

幾度もの挑戦と悔しさを重ねながら、諦めずに積み上げ、ついにＪ１昇格という夢を現実のものとしました。

その姿は、受験や進路という壁に向き合う生徒たちにとって、どんな言葉よりも雄弁なメッセージです。

「努力は裏切らない」ということを、ピッチで体現し続けてくれる存在がいることを、私たちは誇りに思います。

「地域の子どもたちとともに挑戦し、ともに成長する」──その姿勢において、水戸ホーリーホックとセナミ学院は、同じ志を持つ仲間だと信じています。 この地域の子どもたちが、夢を持ち、挑み、自分の力を信じ続けられるよう、学びの場とスポーツの力が手を携えて、共に邁進していきましょう。

法人概要

■法人名

株式会社セナミ学院

■所在地

茨城県筑西市乙924番地

■代表者

代表取締役社長 廣瀬 伸一

■事業内容

小・中・高校生を対象とした学習塾

■URL

https://www.instagram.com/senamigakuin_official