7月18日(土) YOSHIMOTO ROPPONNGI THEATERにて開催決定!蛙亭単独ライブ 『傘になる、』

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吉本興業株式会社

蛙亭による単独ライブ「傘になる、」を7月18日（土）、YOSHIMOTO ROPPONGI THEATERにて開催することが決定しました。


近年、ドラマやバラエティ番組への出演など、ジャンルの垣根を越えてマルチな才能を発揮している2人。来たるコンビ結成15周年のアニバーサリーイヤーを目前に控え、現在は月に一度の新ネタライブを敢行中です。


本公演では、日々アップデートを繰り返す中で研ぎ澄まされた、最新にして至極のネタを90分間のフルボリュームでお届けします。タイトルの「傘になる、」に込められた意味とは何なのか。唯一無二のコント、そして2人のパワーが炸裂する濃密なステージを、ぜひ会場にてお楽しみください。


チケットの先行受付は、公式ファンクラブ「ケロケロ☆通信」にて5月14日（木）11:00より開始、続いてFANYチケットにて5月21日（木）11:00より開始します。


蛙亭　本人コメント


＜中野周平＞


単独ｷﾀ━━━(ﾟ∀ﾟ)━━━!!　自分語りいいすか？


傘といえば、高校の頃16本骨の傘を友達に自慢しようと得意げに広げたら突風で14本折れたことあるよ。


ノスタルジー！来てね！！


＜イワクラ＞
ファン！いつもありがとう！！早くファンに恩返しがしたい。


そんな単独になると思うわ！一刻も早く勝利の喜びを分かち合いたいんや。


お前らの傘になりたい、とおこがましいけど思ってしまってるんや。


まじで着いてきてくれや。　よろしく！！待ってるわ！！





蛙亭単独ライブ「傘になる、」公演概要

■日時：7月18日（土）開場20:15／開演20:30／終演22:00


■会場：YOSHIMOTO ROPPONGI THEATER (東京都港区六本木4-9-2)


■料金：前売り 3,800円／当日 4,000円


※全席指定


※有料配信を実施する可能性があります。予めご了承ください。



＜チケット販売スケジュール＞


◎蛙亭公式ファンクラブ「ケロケロ☆通信」先行受付


　 ・受付期間：5月14日（木）11:00～5月19日（火）11:00


　 　※当落発表：5月20日（水）18:00


◎FANYチケット先行受付


　 ・受付期間：5月21日（木）11:00～5月26日（火）11:00


　 　※当落発表：5月27日（水）18:00


◎一般発売：


　 ・受付期間5月30日（土）10:00～



＞＞公式ファンクラブ「ケロケロ☆通信」： https://www.kaerutei-krkrnews.com/
＞＞FANYチケット：https://ticket.fany.lol/event/detail/16213


　　※5月13日（水）10:00ページ公開予定