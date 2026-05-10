7月18日(土) YOSHIMOTO ROPPONNGI THEATERにて開催決定!蛙亭単独ライブ 『傘になる、』

吉本興業株式会社

蛙亭による単独ライブ「傘になる、」を7月18日（土）、YOSHIMOTO ROPPONGI THEATERにて開催することが決定しました。

近年、ドラマやバラエティ番組への出演など、ジャンルの垣根を越えてマルチな才能を発揮している2人。来たるコンビ結成15周年のアニバーサリーイヤーを目前に控え、現在は月に一度の新ネタライブを敢行中です。

本公演では、日々アップデートを繰り返す中で研ぎ澄まされた、最新にして至極のネタを90分間のフルボリュームでお届けします。タイトルの「傘になる、」に込められた意味とは何なのか。唯一無二のコント、そして2人のパワーが炸裂する濃密なステージを、ぜひ会場にてお楽しみください。

チケットの先行受付は、公式ファンクラブ「ケロケロ☆通信」にて5月14日（木）11:00より開始、続いてFANYチケットにて5月21日（木）11:00より開始します。

蛙亭 本人コメント

＜中野周平＞

単独ｷﾀ━━━(ﾟ∀ﾟ)━━━!! 自分語りいいすか？

傘といえば、高校の頃16本骨の傘を友達に自慢しようと得意げに広げたら突風で14本折れたことあるよ。

ノスタルジー！来てね！！

＜イワクラ＞

ファン！いつもありがとう！！早くファンに恩返しがしたい。

そんな単独になると思うわ！一刻も早く勝利の喜びを分かち合いたいんや。

お前らの傘になりたい、とおこがましいけど思ってしまってるんや。

まじで着いてきてくれや。 よろしく！！待ってるわ！！

蛙亭単独ライブ「傘になる、」公演概要

■日時：7月18日（土）開場20:15／開演20:30／終演22:00

■会場：YOSHIMOTO ROPPONGI THEATER (東京都港区六本木4-9-2)

■料金：前売り 3,800円／当日 4,000円

※全席指定

※有料配信を実施する可能性があります。予めご了承ください。

＜チケット販売スケジュール＞

◎蛙亭公式ファンクラブ「ケロケロ☆通信」先行受付

・受付期間：5月14日（木）11:00～5月19日（火）11:00

※当落発表：5月20日（水）18:00

◎FANYチケット先行受付

・受付期間：5月21日（木）11:00～5月26日（火）11:00

※当落発表：5月27日（水）18:00

◎一般発売：

・受付期間5月30日（土）10:00～

＞＞公式ファンクラブ「ケロケロ☆通信」： https://www.kaerutei-krkrnews.com/

＞＞FANYチケット：https://ticket.fany.lol/event/detail/16213

※5月13日（水）10:00ページ公開予定