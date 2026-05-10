アベイル、5/17（日）『札幌コレクション 2026 SPRING/SUMMER』に出演！紹介商品は、オンラインストア・店舗で販売

株式会社しまむら

株式会社しまむら（本社所在地：埼玉県さいたま市大宮区北袋町1-602-1、代表取締役：高橋 維一郎）は、カジュアル＆シューズ『アベイル』が、 5月17日（日）に開催される『札幌コレクション 2026 SPRING/SUMMER』に出演することをお知らせいたします。

■紹介商品について

※商品一例

アベイルオリジナルブランド「CHIP CLIP(チップクリップ)」や「SUREVE(シュリーブ)」、「RagOut(ラグアウト)」のフェミニンをテーマとした最新コーディネートが、札幌コレクションのステージに登場します。紹介商品は、下記のスケジュールで販売します。

●「しまむらパーク」オンラインストア アベイル特設ページ

5/17（日）12：00より販売します。

ラインナップは 5/16（土）12：00以降にオンラインストアでご確認いただけます。

▼詳しくはこちら

https://www.shop-shimamura.com/html/lp.html/?campaignCode=c1774307352721

●全国のアベイル店舗

5/30（土）より販売します。

*城東店、青山店、おゆみ野店、塩沢店、倉吉店、防府店は対象外です。

▼お近くの店舗はこちら

https://www.shimamura.gr.jp/shop/avail/

■イベント概要

2007年より開催されている、北海道最大級のファッションイベントです。

名称 ：『札幌コレクション 2026 SPRING/SUMMER』

開催日時：2026年 5月17日（日） 開場13：00/開演14：00

開催場所：札幌コンベンションセンター（北海道札幌市白石区東札幌6条1丁目1-1）

最寄駅 ：札幌市営地下鉄東西線東札幌駅から徒歩約8分、JR北海道バス空知線「札幌コンベンションセンター」バス停下車

公式HP ：https://sapporo-collection.jp/

※当日、会場でのアベイル商品の販売はございません。

■アベイルのSNS・しまむらグループ公式アプリはこちら

https://www.shimamura.gr.jp/sns/

■お問い合わせ先

＜取材・広報に関すること＞ お問い合わせフォーム https://www.shimamura.gr.jp/faq/contact

＜その他のお問い合わせ＞ 代表電話 048-631-2111（受付時間：平日10:00～17:00）