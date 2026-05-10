アベイル、5/17（日）『札幌コレクション 2026 SPRING/SUMMER』に出演！紹介商品は、オンラインストア・店舗で販売

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株式会社しまむら

株式会社しまむら（本社所在地：埼玉県さいたま市大宮区北袋町1-602-1、代表取締役：高橋　維一郎）は、カジュアル＆シューズ『アベイル』が、 5月17日（日）に開催される『札幌コレクション 2026 SPRING/SUMMER』に出演することをお知らせいたします。　




■紹介商品について


※商品一例


アベイルオリジナルブランド「CHIP CLIP(チップクリップ)」や「SUREVE(シュリーブ)」、「RagOut(ラグアウト)」のフェミニンをテーマとした最新コーディネートが、札幌コレクションのステージに登場します。紹介商品は、下記のスケジュールで販売します。


●「しまむらパーク」オンラインストア アベイル特設ページ

5/17（日）12：00より販売します。


ラインナップは 5/16（土）12：00以降にオンラインストアでご確認いただけます。


▼詳しくはこちら


https://www.shop-shimamura.com/html/lp.html/?campaignCode=c1774307352721



●全国のアベイル店舗

5/30（土）より販売します。　


*城東店、青山店、おゆみ野店、塩沢店、倉吉店、防府店は対象外です。


▼お近くの店舗はこちら


https://www.shimamura.gr.jp/shop/avail/




■イベント概要

2007年より開催されている、北海道最大級のファッションイベントです。


名称　　：『札幌コレクション 2026 SPRING/SUMMER』


開催日時：2026年 5月17日（日）　開場13：00/開演14：00


開催場所：札幌コンベンションセンター（北海道札幌市白石区東札幌6条1丁目1-1）


最寄駅　：札幌市営地下鉄東西線東札幌駅から徒歩約8分、JR北海道バス空知線「札幌コンベンションセンター」バス停下車


公式HP　：https://sapporo-collection.jp/


※当日、会場でのアベイル商品の販売はございません。




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https://www.shimamura.gr.jp/sns/




■お問い合わせ先


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