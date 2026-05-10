MECHATU-A 1st Mini Album「On-Deck!」収録曲「The Hearties」MV公開&シェアキャンペーン実施決定！楽曲も先行配信中！

ANYCOLOR株式会社ANYCOLOR株式会社(本社：東京都港区 代表取締役：田角陸、以下「当社」)が運営するVTuber / バーチャルライバーグループ「にじさんじ」は、所属ライバーユニットMECHATU-AのMECHATU-A 1st Mini Album「On-Deck!」の情報をお伝えいたします。

MECHATU-A 1st Mini Album「On-Deck!」収録曲「The Hearties」MV公開！

当社が運営するバーチャルライバーグループ「にじさんじ」所属VTuber 佐伯イッテツ、赤城ウェン、宇佐美リト、緋八マナ、星導ショウ、叢雲カゲツ、小柳ロウ、伊波ライからなるユニット「MECHATU-A」が、1st Mini Album「On-Deck!」収録曲「The Hearties」のMusic Videoを本日2026年5月10日(日)21:00に公開します。

MVシェアキャンペーン開始！

MV公開を記念して、MVシェアキャンペーンを実施します。

「The Hearties」のMVをYouTubeで視聴し、対象SNSで指定の条件を満たした上でスクリーンショット画像を期間内に投稿いただいた皆様にMVビジュアルを使用した待ち受けをプレゼント！

⚫︎キャンペーン期間

2026/5/10(日)21:00～2026/5/25(月)23:59

⚫︎対象SNS

・X(旧：Twitter)

・Instagram

・TikTok

⚫︎プレゼント

「The Hearties」MVビジュアル待ち受け

キャンペーン応募フォーム：https://forms.gle/X9AgGctBM8f19QTb6

※上記URLは、5/10(日)21:00よりアクセス可能となります。

＜キャンペーン参加方法＞

１. YouTubeでMECHATU-A「The Hearties」のMV(https://youtu.be/SYoB6BLSCNA)を視聴し、お気に入りシーンのスクリーンショットを撮影。

２. 対象のSNSにて下記条件を満たした上で１.で撮影したスクリーンショットを投稿し、投稿したことがわかるスクリーンショットを撮影。 (選んだお気に入りシーンや楽曲の感想もお待ちしております！)

▼X(旧：Twitter) の場合

・「The Hearties」MVのお気に入りシーンのスクリーンショット

・MVのURL (https://youtu.be/SYoB6BLSCNA)

・ハッシュタグ【#MECHATUA_めっちゃE_MV】

▼Instagramの場合

・ストーリーズを使用

・「The Hearties」MVのお気に入りシーンのスクリーンショット

・「The Hearties」のミュージックスタンプ

・「The Hearties」MVのURL(https://youtu.be/SYoB6BLSCNA)のリンクスタンプ

・ハッシュタグ【#MECHATUA_めっちゃE_MV】

※ミュージックスタンプおよびリンクスタンプは、ストーリーズ投稿画面の四角い顔アイコンから追加可能です。

▼TikTokの場合

・フォトモードを使用

・「The Hearties」MVのお気に入りシーンのスクリーンショット

・「The Hearties」の公式音源(https://www.tiktok.com/music/The-Hearties-7632354524424325136)の紐づけ

・ハッシュタグ【#MECHATUA_めっちゃE_MV】

３. ２.で撮影したスクリーンショットを本応募フォームへアップロードし、必要事項を入力の上、応募期間内にご応募ください。

４. 応募完了画面から、『「The Hearties」MVビジュアル待ち受け』のダウンロードが可能となります。

■ 本キャンペーンに関する応募の注意・その他注意事項

※予告なく中止する場合がございます。

※個別のお問い合わせは受け付けておりません。あらかじめご了承ください。

※X(旧：Twitter)、Instagram、TikTokいずれでも応募は可能です。特典は共通となります。

※キャンペーン期間中、SNSのアカウントは公開状態に設定しご参加ください。また、キャンペーン終了後も投稿は削除せずに保存してください。

※SNSでご投稿いただく際、「スクリーンショット (静止画)」での投稿をお願いいたします。MVの「画面録画 (動画)」の投稿は固くお断りいたします。

※特典の『「The Hearties」MVビジュアル待ち受け』は私的使用の範囲内でお楽しみください。インターネット上でのダウンロードURLの公開、画像の使用・転載・複製等は固くお断りいたします。

※X(旧：Twitter)、Instagram、TikTok、YouTubeは本キャンペーンの実施に関与しておりません。各サービスへの本キャンペーンのお問い合わせはご遠慮ください。

※通信費はお客さまご自身のご負担となります。

※ご利用のデバイス (PC／モバイル) やOS、ブラウザによって、ボタン表示や画面構成が異なる場合がございます。

※日本国内に在住の方を対象としています。

※ご案内および応募フォームは日本語のみでの対応となります。

※このフォームに入力できるのは1回のみです

MECHATU-A「The Hearties」先行配信中！

「The Hearties」は2026年5月1日(金)0時から各音楽配信サイトにて先行配信中！

【楽曲情報】

アーティスト：MECHATU-A

楽曲名：「The Hearties」

作詞・作曲：草野華余子

編曲：堀江晶太、BLACK ALBATROSS

▼各音楽配信サイトはこちら

https://accelnotes.lnk.to/mechatu-a_thehearties

1st Mini Album「On-Deck!」商品概要

■ アーティスト

MECHATU-A

(佐伯イッテツ / 赤城ウェン / 宇佐美リト / 緋八マナ / 星導ショウ / 叢雲カゲツ / 小柳ロウ / 伊波ライ)

■ タイトル

On-Deck!

■ 発売日

2026年7月22日(水)

■初回生産限定盤

品番：ACN-10067

価格：8,470円(税込)

仕様：CD、特典CD(「The Hearties」ソロセルフカバー収録)、アクリルブロック、ダイカットステッカー16種セット

曲数：全7曲収録

■MECHADE-K盤

・LPサイズジャケット仕様(サイズ：約300mm×300mm)

品番：ACN-10069

価格：4,400円(税込)

仕様：CD、MECHADE-Kジャケットコレクション8種セット

曲数：全7曲収録

■通常盤

品番：ACN-10070

価格：2,860円(税込)

仕様：CD

曲数：全7曲収録

【3形態共通特典(初回生産分のみ)】

・MECHATU-A 1st LIVE “Over Drive!” チケット先行抽選シリアルコード

・ランダムフォトカード2枚(全8種)

CD取扱各店舗にてご予約受付中！さらに法人別オリジナル購入特典情報もご紹介！

・早期予約特典対象期間

2026年4月28日(火)21:30～2026年6月12日(金)23:59

※無償特典は初回生産限定盤・MECHADE-K盤・通常盤それぞれにビジュアルが異なります。

※初回生産限定盤・MECHADE-K盤・通常盤のいずれか1枚ご購入につき、早期予約特典を1枚差し上げます。

※特典の数には限りがございます。特典の在庫がある場合、付与条件を達成時にショッピングカート内に特典が付与されます。また、ご注文完了後はご注文履歴にて付与状況のご確認が可能です。商品のご購入時に特典の在庫が無くなっていた場合には、商品に特典は付与されませんのでご留意ください。

▼にじさんじオフィシャルストア

有償特典：アクリルジオラマ(MECHADE-K盤ジャケット柄)

無償特典：複製直筆コメント入りチケット風カード(各形態絵柄別)

早期特典：ポストカード(初回盤封入アクリルブロック柄)

ご予約：https://shop.nijisanji.jp/TAG_931



▼全国アニメイト(通販含む)

特典：箔押しビジュアルカード(63mm×88mm)＆A4クリアポスター

ご予約：

初回生産限定盤：https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3441816/

MECHADE-K盤：https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3441817/

通常盤：https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3441818/

[法人キャンペーンはこちら]：https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=115381

※アニメイト限定応募抽選イベントあり(詳細は下記をご確認ください)

▼タワーレコード全店(一部店舗除く)

特典：クリアカード(ライブパス風デザイン)(89mm×63mm)

ご予約：https://tower.jp/search/advanced/item/search?titleId=7511642

[法人キャンペーンはこちら]：https://tower.jp/article/feature_item/2026/04/28/0703

※タワーレコード限定応募抽選イベントあり(詳細は下記をご確認ください)

▼HMV全店(HMV&BOOKS online含む／一部店舗除く)

特典：スマホサイズステッカー(60mm×80mm)

ご予約：https://www.hmv.co.jp/news/article/260403139/

[法人キャンペーンはこちら]：https://www.hmv.co.jp/news/article/260403139/

▼楽天ブックス

特典：アクリルコースター(90mm×90mm)

ご予約：https://books.rakuten.co.jp/search?g=002&sitem=4580851146547+4580851146554+4580851146561&f=O(https://books.rakuten.co.jp/search?g=002&sitem=4580851146547+4580851146554+4580851146561&f=O)

▼Amazon.co.jp

特典：メガジャケ

ご予約：https://www.amazon.co.jp/s?field-asin=B0GVS1FV8R|B0GVS1QZ6S|B0GVS65ZRC|B0GVS8DKQW|B0GVS5HDSB|B0GVS3L6TT|(https://www.amazon.co.jp/s?field-asin=B0GVS1FV8R%7CB0GVS1QZ6S%7CB0GVS65ZRC%7CB0GVS8DKQW%7CB0GVS5HDSB%7CB0GVS3L6TT%7C)

▼セブンネットショッピング

特典：アクリルチャーム(30×30mm)

ご予約：https://7net.omni7.jp/search/?keyword=mechatua20260722&searchKeywordFlg=1(https://7net.omni7.jp/search/?keyword=mechatua20260722&searchKeywordFlg=1)

▼Sony Music Shop

特典：B5サイズポスター

ご予約：https://www.sonymusicshop.jp/m/arti/artiItm.php?utm_source=os&utm_medium=owned&utm_campaign=77722301&cd=77722301(https://www.sonymusicshop.jp/m/arti/artiItm.php?utm_source=os&utm_medium=owned&utm_campaign=77722301&cd=77722301)

※特典の詳細については各店舗様へお問い合わせください。

1st Mini Album「On-Deck!」リリースイベント情報

◼︎アニメイト：MECHATU-A 1st Mini Album「On-Deck!」発売記念「Dytica」トークイベント

1st Mini Album「On-Deck!」発売を記念して、Dyticaのトーク会を開催します。

日程：2026年10月17日(土)都内某所

出演：Dytica(星導ショウ、叢雲カゲツ、小柳ロウ、伊波ライ)

全国のアニメイト(通販を含む)にて対象商品を購入・応募された方の中から抽選でイベントにご招待いたしますので、詳細をご確認のうえご応募・ご参加ください。

詳しくはこちら：https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=115425

◼︎タワーレコード：MECHATU-A 1st Mini Album「On-Deck!」発売記念「Oriens」トークイベント

1st Mini Album「On-Deck!」発売を記念して、Oriensのトーク会を開催します。

日程：2026年10月24日(土)都内某所

出演：Oriens(佐伯イッテツ、赤城ウェン、宇佐美リト、緋八マナ)

タワーレコード店頭、タワーレコードオンラインにて対象商品を購入・応募された方の中から抽選でイベントにご招待いたしますので、詳細をご確認のうえご応募・ご参加ください。

詳しくはこちら：https://tower.jp/article/feature_item/2026/04/28/0702

「MECHATU-A 1st LIVE “Over Drive!”」開催概要

▼イベント名

MECHATU-A 1st LIVE “Over Drive!”

▼開催日時

2026年10月10日(土)

OPEN 16:30／START 18:00

▼出演者

MECHATU-A

(佐伯イッテツ / 赤城ウェン / 宇佐美リト / 緋八マナ / 星導ショウ / 叢雲カゲツ / 小柳ロウ / 伊波ライ）

▼会場

Kアリーナ横浜

▼特設サイト

https://www.nijisanji.jp/events/mechatu-a_1stlive/

新たな情報に関しては、下記の公式SNS等にて随時更新いたします。

・にじさんじ公式X：https://x.com/nijisanji_app

・ハッシュタグ：#MECHATUA_1stミニアルバム

MECHATU-A プロフィール

ANYCOLOR株式会社が運営するVTuber/バーチャルライバーグループ「にじさんじ」所属ライバー、佐伯イッテツ、赤城ウェン、宇佐美リト、緋八マナ、星導ショウ、叢雲カゲツ、小柳ロウ、伊波ライの8名からなるユニット「MECHATU-A(めちゃつえー)」

【にじさんじプロジェクトについて】

「にじさんじプロジェクト」は多種多様なインフルエンサーが所属するVTuber/バーチャルライバープロジェクトであり、各種イベントやグッズ・デジタルコンテンツの販売、楽曲制作などを通じて次世代のエンタメを加速させていくことを目的としています。現在、約150名の所属ライバーが個性を存分に活かし、YouTube等の動画配信プラットフォームにて活動しています。



＜リンク一覧(にじさんじプロジェクト)＞

公式サイト：https://www.nijisanji.jp

X：https://x.com/nijisanji_app

YouTube：https://www.youtube.com/c/nijisanji

Instagram：https://www.instagram.com/nijisanji_official

TikTok：https://www.tiktok.com/@nijisanji_official

bilibili：https://space.bilibili.com/410484677

にじさんじオフィシャルストア：https://shop.nijisanji.jp

にじさんじ FAN CLUB：https://www.nijisanji.jp/fanclubs

【ANYCOLOR株式会社について】

NEXT ENTERTAINMENT FACTORYー「魔法のような、新体験を。」ー



ANYCOLOR株式会社は、2017年5月2日に設立されたエンターテイメント系スタートアップです。私達は「エンタメ経済圏」が加速する新時代の切り込み役として、世界の人々の日常に魔法をかけていきます。



＜リンク一覧(ANYCOLOR株式会社)＞

コーポレートサイト：https://www.anycolor.co.jp

最新情報：https://www.anycolor.co.jp/news

採用情報：https://www.anycolor.co.jp/recruit

Webマガジン：https://magazine.anycolor.co.jp

X：https://x.com/ANYCOLOR_Inc

YouTube：https://www.youtube.com/c/anycolor_inc



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■ 本件に関する取材のお申し込み先について

ANYCOLOR株式会社 広報担当

Email：pr@anycolor.co.jp



■ 会社概要

会社名：ANYCOLOR株式会社

本社：東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウン・イースト11F

代表者：代表取締役CEO 田角 陸