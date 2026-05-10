エーイーシー株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：中村康宏）が展開する24時間フィットネスジム「エコフィット24」は、2026年5月18日（月）、東京都東村山市本町に「エコフィット24 東村山駅前店」をグランドオープンいたします。 本出店により、エコフィット24は全国54店舗目となります。「エコフィット24」の累計会員数は4万人を突破しており、多くの方に支持されるフィットネスインフラとして成長を続けています。 今後も首都圏を含め全国各地への積極的な出店を計画しており、より多くの方にフィットネスを身近に提供してまいります。

事前見学会・キャンペーンのご案内

グランドオープンに先駆け、施設内をいち早くご確認いただける「事前見学会」を開催いたします。 実際のトレーニングマシンや店内設備、無人運営ならではのスマートな利用環境を直接ご覧いただけます。予約は不要ですので、東村山駅周辺をご利用の方や、近隣にお住まいの方は、ぜひお気軽にお立ち寄りください。 また、現在「東村山駅前店」では、オープンを記念した先着300名様限定の事前入会キャンペーンを実施中です。期間中にご入会いただくと、初期費用が最大約8,500円お得になる特別な特典をご用意いたしました。お得に始められるこの機会をぜひご活用ください。 ※定員に達し次第、予告なく終了となりますので、あらかじめご了承ください。

【事前見学会 概要】

開催期間：2026年5月15日（金）～5月17日（日） 開催時間：10:00～20:00（予約不要）

エコフィット24 東村山駅前店の特徴

1. 東村山駅から徒歩2分！駅前で通いやすい好立地

「エコフィット24 東村山駅前店」は、西武新宿線「東村山駅」から徒歩2分の駅前エリアに位置しています。駅から近いため、通勤・通学前の朝活や、仕事帰り・学校帰りのトレーニングにも取り入れやすい立地です。久米川エリアや東村山市役所方面からもアクセスしやすく、日常生活の動線上で無理なく運動習慣を続けていただけます。

2. 月額2,980円で24時間いつでも通い放題

月額2,980円（税込3,278円）の定額制で、24時間365日いつでも利用できます。 早朝・深夜・仕事帰りなど、ご自身のライフスタイルに合わせて自由にトレーニングできるため、忙しい方でも継続しやすい環境です。低価格ながら、運動習慣を長く続けたい方を支える料金体系となっています。

3. マシン総数40台以上！低価格でも充実のトレーニング環境

店内には、有酸素マシンから筋力トレーニングマシンまで、マシン総数40台以上を設置予定です。 初心者の方が基礎的な運動から始めやすいのはもちろん、しっかり鍛えたい中級者・上級者の方にもご満足いただけるラインナップを整えています。専用アプリによるマシンの使い方動画も用意しているため、初めてジムに通う方でも安心してご利用いただけます。

エコフィット24 東村山駅前店 店舗情報

店舗名：エコフィット24 東村山駅前店 所在地：〒189-0014 東京都東村山市本町2-2-10 東原ビル 3F アクセス：西武新宿線「東村山駅」より徒歩2分 営業時間：24時間営業 事前見学会：2026年5月15日（金）～5月17日（日）10:00～20:00（予約不要） グランドオープン：2026年5月18日（月）10:00～ 店舗ページ：https://www.ecofit24.com/shop/higashimurayamaekimae/ 備考：専用の駐車場・駐輪場はございません。

月額2,980円から始められる24時間ジム「エコフィット24」

「エコフィット24」は、月額2,980円（税込3,278円）で利用できる24時間フィットネスジムです。 低価格でありながら、質の高いトレーニングマシンを充実させ、スマートな入退館システムも導入。日常の中に無理なく運動習慣を取り入れられるジムとして展開しています。

全国店舗の相互利用で、生活圏に合わせて通いやすい

エコフィット24の会員は、全国の店舗を追加料金なしで相互利用できます。 自宅近くの店舗はもちろん、職場の近くや外出先の店舗も利用できるため、引っ越しや勤務先の変更があっても運動習慣を続けやすい点が特徴です。 【店舗一覧】https://www.ecofit24.com/shop/

無人運営だからこそ、自分のペースで利用できる

エコフィット24では、無人運営モデルを採用しています。スタッフの目を気にせずトレーニングに集中したい方や、短時間だけ利用したい方にも使いやすい環境です。必要な機能をシンプルに整えることで、低価格と継続しやすさを両立しています。

専用アプリ「TRESUL（トレスル）」でジム利用をもっと便利に

エコフィット24では、会員専用アプリ「TRESUL（トレスル）」を導入しています。 アプリでは、QRコードによる入退館、混雑状況の確認、マシンの使い方動画の閲覧が可能です。 さらに、トレーニング記録や食事管理にも対応しており、ジム利用から日々の健康管理までスマートフォン一つでサポートします。 【TRESULについて】https://www.tresul.jp/

無人ジム経営に関心のある方へ｜フランチャイズオーナーを募集

エコフィット24では、フランチャイズオーナーを募集しています。 無人運営を前提とした店舗設計とITシステムにより、人件費を抑えながら効率的なジム運営を目指せる点が特徴です。 フィットネス事業への新規参入を検討している方はもちろん、既存事業との相乗効果を見込んだ多角化や、複数店舗展開を検討している法人様にもご提案可能です。

【お問い合わせ先】

エーイーシー株式会社 フランチャイズ事業部 メール：fc_ecofit24@aec-co.net 公式サイト：https://fc.ecofit24.com/

会社概要（エーイーシー株式会社）

会社名：エーイーシー株式会社 所在地：〒463-0002 愛知県名古屋市守山区中志段味下定納80 GLP名古屋守山WEST 2階 TEL：0120-994-214（フィットネス事業専用回線） E-mail：info@aec-co.net 公式サイト：https://aec-co.net/

関連サービス一覧

ECOFIT24（エコフィット24）：https://www.ecofit24.com/ ECOFIT24 FC（フランチャイズ）：https://fc.ecofit24.com/ TRESUL（トレスル）：https://www.tresul.jp/ エコレコフィットネス（業務用マシン）：https://www.ecoleco-fitness.com/ ECOGOLF（インドアゴルフ）：https://ecoleco-fitness.com/lp/ecogolf PROVERBELL（プロバーベル）：https://prover-japan.com/