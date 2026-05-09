自然体の可愛さが共感を呼ぶ！『谷村 優真（ゆま助）』とのコラボレーションアイテム発売決定！さらに、全国3か所にて来店イベントも開催！

株式会社ヒューマンフォーラム

若者向けアパレル事業を中心に展開する、株式会社ヒューマンフォーラム(本社:京都市中京区 代表取締役会長:出路雅明)が運営する「SPINNS（スピンズ）」が、株式会社LUV所属の「谷村 優真（ゆま助）」 とのコラボレーションアイテムを発売いたします。さらに全国3か所にてイベントも開催します。

大人気恋愛リアリティ番組への参加をきっかけに、いまZ世代から絶大な人気を誇るインフルエンサー「谷村 優真（ゆま助）」とのコラボレーションアイテムの販売が決定しました。

メインとなるのは、「谷村 優真（ゆま助）」本人がディレクションしたワンショルTシャツ。

シルエットにこだわり、”ラフだけどちゃんと可愛い”本人渾身のアイテムに仕上がりました。



さらに、ヘアアレンジが得意な「谷村 優真（ゆま助）」らしく、スタイリングの幅が広がるヘアアクセサリーもセレクト。いつものコーデにプラスするだけで、コーデの幅がグッと広がります。



そして、SNSで話題になった“シール好き”な一面から、シールも制作。思わず集めたくなるポップさで、つい手にとりたくなる仕上がりに。



すべてのアイテムに「谷村 優真（ゆま助）」の好きとこだわりがぎゅっと詰まったラインナップとなっております。

このコラボでしか見れない「谷村 優真（ゆま助）」のビジュアルやアイテムをお楽しみください。

【コラボレーションアイテム】

※バンスクリップ2種のみ、生産の都合により下記の通り販売をさせていただきます。



・5月23日(土)～販売：SPINNS仙台駅前イービーンズ店、SPINNS SHIBUYA109店

・5月24日(日)～販売：SPINNS SHIBUYA109あべの店



ご不便をおかけし申し訳ございませんが、あらかじめご了承ください。

■コラボレーションアイテム販売期間 / 販売店舗

・2026年5月16日(土)～販売開始

SPINNS仙台駅前イービーンズ店 / SPINNS SHIBUYA109店 / SPINNS SHIBUYA109あべの店





■SPINNS公式通販販売期間

・2026年5月16日(土)12:00～2026年6月7日(日)23:59まで





※店舗商品は無くなり次第終了となります。

※対象商品の返品・返金対応は一切行いません。万一不良の場合は良品と交換させていただきます。







【店舗限定ノベルティ】



コラボレーショングッズを税抜8,000円ごとのお買い上げでランダムトレーディングカード1枚プレゼント。

※ランダムのため絵柄はお選びいただけません。

※店舗限定のノベルティとなります。SPINNS公式通販にてご購入のお客さまは対象外となりますのでご注意ください。

※なくなり次第終了となります。





【イベント詳細】





■イベント開催日時 / 場所

・5月23日(土)：SPINNS仙台駅前イービーンズ店 / 9階杜のイベントホール

・5月24日(日)：SPINNS SHIBUYA109店 / 8階イベントスペース

・5月31日(日)：SPINNS SHIBUYA109あべの店 / 2階イベントスペース



■イベント内容

・2ショット写真撮影会



対象店舗にて、コラボアイテムを税抜5,000円ご購入いただくごとに「2ショット写真撮影券」を1枚プレゼント。

※2ショット写真撮影会は、先着順にお並びいただきます。

※2ショット写真撮影会は、列が途切れ次第終了となります。

※2ショット写真撮影会は、お客様のスマートフォン・携帯電話でのみご撮影いただけます。

※2ショット写真撮影会は、演者単独の撮影は出来ませんのでご注意ください。

※2ショット写真は会場を離れてからの撮り直しはいたしかねますのでご注意ください。

※特典券は1会計毎の配布となり、レシートの合算は不可となります。

※特典券は、決められた枚数に達し次第配布終了となります。ご注意下さい。

※特典券は、全てコラボレーション商品発売日より配布いたします。

■タイムテーブル

SPINNS仙台駅前イービーンズ店 / SPINNS SHIBUYA109店 / SPINNS SHIBUYA109店あべの店



・15時～ 2ショット写真撮影会

【コラボレーション期間限定コンテンツ】

SPINNSが所在する対象のファッションビルにて、コラボ期間限定で「谷村 優真（ゆま助）」のサイネージを放映いたします。



・対象ファッションビル / 放映期間

SPINNS SHIBUYA109店 / 2026年5月19日(火)～5月31日(日)

SPINNS SHIBUYA109あべの店 / 2026年5月19日(火)～5月31日(日)





【注意事項】

※イベントは列が途切れ次第終了とさせていただきます。

※イベントは準備が出来次第始めさせて頂きます。

※イベントの列は当日アナウンス致します。

※前の部が伸びた場合、後の部はお時間変動する場合がございます。

※イベント参加券の紛失による発行はいたしません。ご了承ください。

※イベント参加券はイベントの際に回収いたします。

※同行者の方とのお並びはご遠慮ください。

※イベント参加券をお持ちでない方は、すみやかにご退場頂きますようご協力お願い致します。

※イベント参加券の譲渡・転売・複製は禁止させていただきます。またいかなる場合も再発行・再配布は致しません。

※イベント中の録音・録画は禁止とさせて頂きます。

※トークショー中は、スマートフォン・携帯電話は荷物の中へ入れて頂きますようご協力お願いいたします。

※体調不良・体温が37.5度以上のお客様にはイベント参加をお断わりさせていただきます。

※イベント当日は係員の指示に従っていただきますようご協力お願いいたします。

※係員の指示に従っていただけない場合にはイベントへの参加をお断りする場合がございます。

※飲酒をされているお客様の入場はお断りさせていただきます。

※会場内・外で発生した事故・盗難・器物破損等は主催者・会場・出演者は一切責任を負いません。 貴重品は各自で管理してください。

※前日及び当日の会場周辺での座り込みや集会等は、 他のお客様の迷惑となりますので禁止させていただきます。

※都合により、 イベント内容の変更・中止となる場合がございます。 予めご了承ください。

※イベントが変更・中止の場合でも交通費・宿泊費などの補償はいたしません。

※商品のご返金はいたしかねます。 不良品は良品にお取替えさせていただきます。

※イベント会場は万全を期した上での運営をさせていただいておりますが、 不審者・不審物を見かけた際にはスタッフにお声かけください。

※イベント終了された方から速やかにご退場頂きますようご協力をお願い致します。運営側の判断によりスタッフがお客様の肩や腕に触れて誘導する場合がございますので、予めご了承下さい。

◯谷村 優真 プロフィール

恋愛リアリティ番組への参加をきっかけに注目を集め、Z世代から高い支持を集めるインフルエンサー。等身大の感性と自然体のスタイルで、ファッションを中心としたライフスタイル発信に定評があり、リアルで今っぽい世界観が共感を呼んでいる。

TikTok：https://www.tiktok.com/@yuma.yuma0720

Instagram：https://www.instagram.com/yuma.yuma0720/

X：https://x.com/yumayuma0720

◯SPINNS(スピンズ)

「主張がスタイルをつくる」、「変われるってムテキ」をコンセプトに常に時代のトレンドに添いながらも自分たちの主張を大切にした「スタイル提案」と「変われる」をつくり続ける“スタイルマーケット”である。「NEW&VINTAGE STYLE MARKET」という言葉の通り、独自のスタイルを貫いたオリジナル商品に加え、新商品から中古商品までワールドワイドなセレクトによる幅広い商品を取り扱っています。その品揃えはファッションだけでなく、音楽、アート、など様々な”ユースカルチャー”をスピンズ風にミックスし「ライフスタイル」として提案し続ける。まさにファッション、音楽、アート、人などの様々なユースカルチャーがスピンする(渦巻く)お店である。





【公式HP】https://www.spinns.com/

【公式通販】 https://www.spinns.jp/

【Instagram】 https://www.instagram.com/spinns_official

【TikTok】 https://www.tiktok.com/@spinns_official

【X】https://x.com/spinns_com





■会社概要商号：株式会社ヒューマンフォーラム

代 表 者：代表取締役会長 出路 雅明

本 社：京都府京都市中京区寺町通蛸薬師上ル式部町261番地

TEL：075-212-8991

設立：1997 年 1 月

資本金：10 百万円

URL：https://www.humanforum.co.jp





[お問い合わせ]

株式会社ヒューマンフォーラム

担当 : 小澤

電話 : 03-6434-9720

メール : press@spinns.com



