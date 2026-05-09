「METEORA st. DANCE ARTISTZ AUDITION Vol.01」最終審査員を発表！- 業界を牽引するプロデューサー・クリエイターが審査に参加

ISARIBI株式会社

ISARIBI株式会社（代表取締役：田川浩巳／本社：東京都千代田区）が運営するクリエイターレーベル「METEORA st.」は、現在エントリー受付中の全国オーディション「METEORA st. DANCE ARTISTZ AUDITION Vol.01」において、2026年6月27日（土）に実施する最終審査のゲスト審査員を発表いたします。

本オーディションは、ダンス・パフォーマンスの分野で新たな才能を発掘し、既存グループの新メンバーおよび新規プロジェクトのスターティングメンバーを選出するものです。最終審査では、加入予定グループとの公開パフォーマンスを通じて、表現力・技術・個性を総合的に評価します。

今回、ダンス、アニメ音楽、ネットカルチャー、エンターテインメントの第一線で活躍する豪華8名が審査を担当します。

- カリスマカンタロー／株式会社アノマリー 代表取締役- 冨田 明宏／株式会社アリア・エンターテインメント- 橋口 雄樹／株式会社ドワンゴ プロデューサー- 佐藤 純之介／REAL AKIBA RECORDZ- 枦山 貴信／SACRA MUSIC- ゲッツ／METEORA st. 所属演出振付家- たかみゆきひさ／株式会社スタイルキューブ- 榊原 敬太／REAL AKIBA GROUP 会長

ダンスシーンを牽引するプロデューサーから、アニメ・音楽業界のキーパーソン、ネットカルチャーを熟知したクリエイターまで、多角的な視点を持つ審査員が集結。最終審査は、参加者にとって“未来を切り拓くリアルなステージ”となります。

■募集カテゴリー

本オーディションでは、以下3グループの新メンバー、ならびに特別育成枠を募集します。

【アナタシア（新メンバー募集）】

ニコニコ動画・YouTubeを中心に活動し、総再生回数1億回超を誇る5人組踊り手グループ。ブレイクダンスやアクロバットを軸に、多彩なジャンルを取り入れた「踊ってみた」パフォーマンスで人気を集めています。今回、パフォーマンス強化のため新しいメンバーを募集します。

【RAJ GLANZ（新メンバー募集）】

REAL AKIBA BOYZがプロデュースするオタク系パフォーマンスユニット。ダンス、トリッキングなどジャンルレスかつ高難度のフィジカルパフォーマンスで鮮烈な存在感を放ちます。今回、パフォーマンス強化のため新しいメンバーを募集します。

【新規ガールズグループ（スターティングメンバー募集）】

「REAL AKIBA × REAL OTAKU」をコンセプトに、2026年7月デビュー予定。秋葉原の象徴である「メイド」を現代的に再構築し、クラシック×サイバーの世界観を表現。本格的なダンスパフォーマンスで、ファッション・カルチャー・パフォーマンスを融合させ、世界へ届けます。

【育成枠：REAL AKIBA JUNIORZ】

今はまだ未完成でも、技術・表現力を磨き、将来に向けて挑戦したいという方を歓迎します。

現時点での技術や経験だけではなく、個性や意欲、今後の成長性も含めて総合的に評価いたします。

REAL AKIBA JUNIORZとしての活動を通して、スキルアップと実践経験の場を提供します。（アナタシア、RAJ GLANZ、Girls Dance Groupに応募した方にも、審査結果に応じて育成枠でのご案内を行う場合がございます）。

最終候補者は、2026年6月27日（土）に東京・LIVEHOUSE＆CLUB ANTHEM AKIBAにて、加入予定グループと共に公開パフォーマンスを披露。観客の前でのリアルなステージが最終選考となります。合格者には、METEORA st.との専属契約のほか、大型ダンスイベントへの出演チャンスも提供されます。

■オーディションスケジュール

募集開始：2026年4月17日（金）

募集締切：2026年5月10日（日）23:59

1次審査（書類・動画）：5月中旬（合格者のみ通知）

2次審査（実技・面談）：2026年6月13日（土）＠都内

最終審査（公開パフォーマンス）：2026年6月27日（土）＠LIVEHOUSE＆CLUB ANTHEM AKIBA

■応募資格

満13歳～満30歳までの心身ともに健康な方※性別は問いません（日本在住）

合格後、都内で活動できること（地方在住者は上京が必要）

未成年者は保護者の同意が必要（13～1７歳は保護者面談必須）

■応募方法

「METEORA st. DANCE ARTISTZ AUDITION」公式LINEアカウントよりご応募ください。

※郵送等、LINE以外でのエントリーは受け付けておりません。

応募フォームURL：https://liff.line.me/2009148338-oGYoYRJK

■『METEORA st. DANCE ARTISTZ AUDITION』公式サイト

https://dance-audition-01.meteora-st.jp

■お問い合わせ： オーディション運営事務局 Email：audition@meteora-st.jp

＜METEORA st. INFORMATION>

【+++PLUS ULTRA】

行ける！もっと、先へ。さらに、向こうへ。

世界で活躍できる！

そんな可能性を秘めた様々なジャンルのオタクが集結。

ダンスを中心に、ミュージック&アートにおいてインフルエンス能力を持った

クリエイターとアーティスト達が集った事務所及びエージェント・育成機構、

それが「METEORA st.（メテオラストリート）」です。

設立してわずか3年目で、総勢100人超のプレイヤーが入所。（2024年4月現在）

私たちMETEORA st.は、更なる成長を目指すため、

インターネットでの活躍だけでなく、ライブやリアルスペースへと

活躍を広げる事務所を目指して、プレイヤーの【Plus Ultra】を一緒に模索し続けます。

行ける！

もっと、ずっと、向こうへ。

WEBサイト：https://www.meteora-st.jp/