東京・名古屋・大阪にて単独ライブ開催決定！すゑひろがりず三都市単独公演「蜻蛉」5月16日(土)11:00～FANYチケットにて先行受付開始

吉本興業株式会社

すゑひろがりずが三都市単独公演「蜻蛉」(とんぼ)を、8月29日(土)東京・ルミネtheよしもと、9月5日(土)名古屋・東別院テラスホール、9月13日(日)大阪・なんばグランド花月にて開催することが決定しました。

結成15周年の節目を迎えたすゑひろがりずが、M-1ラストイヤーへ向けて磨きをかけた至極のネタをお届けします。チケット先行受付は5月16日(土)11:00よりFANYチケットにて開始します。

すゑひろがりず コメント

南條庄助

今年は東名阪の三都市で開催させていただく運びと相成りました。

蜻蛉(とんぼ)は前にしか飛ばず後に退かない習性から、古来より「勝虫」(かちむし)と呼ばれ

勝負事の成功を連想させる縁起のいい生き物とされてきたそうです。

今年は結成15周年。M-1挑戦最後の年。蜻蛉のように前進あるのみ。勝つぞ！という気持ちを込めてこのタイトルにしました。残暑の厳しい折に催されますが、どうぞ暑気払いのポンを浴びにお越しくださいませ。



三島達矢

吉報！！吉報～！！

皆々様！今年も単独ツアーの開催が決定いたしました！天晴れ！場所は東名阪の三都市でございます。寿！ゲストなし我々2人のみで新ネタをたくさんお届け出来ればと思っております！雅！

結成15年目の伝統芸能を、ぜひその眼でご覧になってくださいませ～！

すゑひろがりず三都市単独公演「蜻蛉」 公演情報

【公演スケジュール】

▼東京

日時：8月29日(土)19:00開場／19:30開演／21:00終演予定

場所：ルミネtheよしもと

▼愛知(名古屋)

日時：9月5日(土)18:30開場／19:00開演／20:30終演予定

場所：東別院テラスホール(愛知県名古屋市中区橘2-8-45)



▼大阪

日時：9月13日(日)19:00開場／19:30開演／21:00終演予定

場所：なんばグランド花月

【チケット】

・料金：前売り4,000円／当日4,500円

・FANYチケット先行

先行受付：5月16日(土)11:00～5月18日(月)11:00

当落発表：5月19日(火)18:00

・一般発売（FANYチケット）

一般発売：5月23日(土)10:00