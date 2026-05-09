BreakingDown闘う料理人”こめお”が世界規模で勝負するための激辛蟹ラーメン屋「かにを」を浅草にグランドオープン！

株式会社蟹を

株式会社蟹を（代表：沼倉 大将 本店：東京都港区、以下「蟹を」）は、WEIN / BACKSTAGE Groupの代表取締役CEO 溝口氏との共同経営により開発した蟹ラーメン専門店「かにを」を、2026年5月4日（月）、浅草に新規オープンしました。

こめおが約２年かけてたどり着いた至高の一杯

和食の料理人として培ってきた確かな技術をもとに、ラーメンというジャンルにおいて新たな価値の創出を目指して開発された至高の一杯です。

本プロジェクトでは、味づくりのすべてにおいてはこめお（本名：大迫大将 株式会社蟹を 代表取締役）が主導し、運営・資金面においてはWEIN / BACKSTAGE Groupの溝口氏がバックアップし開発体制を構築し、約2年にわたり検証と改良を重ね、完成度を高めてまいりました。

最大の特徴は、蟹の旨味を極限まで引き出した一杯であることに加え、0辛～10辛、30辛、100辛と、13段階で選べる辛さです。数十種類の唐辛子を検証し、単なる刺激ではなく、旨味と一体化

する辛さを追求しました。辛さのレベルに応じて異なる味わいを楽しめる構成とすることで、

幅広いお客さまにお応えします。

また、食材・味・提供体験のすべてにおいて品質を追求し、ラーメンの高級化を体現する

店舗を目指しています。

約2年にわたる開発を経て完成した本商品は、「蟹ラーメン」という新たな価値を提示する一杯です。

日本、そして世界へ

「かにを」は、一杯のラーメンを通じて、日本の食の価値と魅力をより多くの人に届けることを目指しています。

味・空間・体験のすべてにおいて妥協せず、既存のラーメンの枠を超えた新たな価値提供を追求しています。

また、本店舗では「ハラルフレンドリー」の基準を採用し、宗教や文化の垣根を越えて、誰もが安心して同じ一杯を楽しめる環境を整えています。 近年、訪日ムスリム観光客は増加傾向にある一方で、日本での食事に不安を感じる人も多く、ハラル対応の飲食店、特にラーメンにおいては選択肢が限られている状況です。

こうした背景を踏まえ、「かにを」では食材や調理工程を配慮した設計を行い、日本らしい食体験をより多くの人に開いていきます。

日本人が本気で美味しいと感じる味を、そのまま世界へ。 日本の食文化や価値そのものを伝えていく存在でありたいと考えています。

今後はハラル領域においても品質を追求し、業界をリードする存在を目指すとともに、海外展開も視野に入れ、「かにを」の世界観を広く発信してまいります。

こめおからのメッセージ

ラーメンは、自分にとって大きな挑戦でした。

未経験からのスタートで、悩むことも多かったですが、ムスリムの人でも喜んでいただけるラーメンを自分なりに作れたと思っています。

今回の一杯は、多くの支えの中で形になったものです。

約2年かけてようやく、「これが自分の一杯だ」と言えるものができました。 ぜひ一度、ご賞味ください。

【店舗概要】

店舗名 ：かにを（Kaniwo）

店舗所在地：〒111-0032 東京都台東区浅草2丁目22-8 田中ビル 1・2階

営業時間：11:30 ～ 21:00（定休日なし）

【会社概要】

会社名：株式会社蟹を

設立日：2025年4月11日

代表取締役社長：大迫 大将

本社所在地：〒106-0032 東京都港区六本木7丁目9-4六本木Ｈビル

事業概要：飲食店運営

Instagram：https://www.instagram.com/kaniwo_asakusa/(https://www.instagram.com/kaniwo_asakusa/?hl=ja)

TikTok：https://www.tiktok.com/@kaniwo_asakusa

【WEIN/BACKSTAGE Group CEO 溝口勇児について】

連続起業家。

2012年、株式会社FiNC Technologiesを設立し、代表取締役社長CEOに就任。総額150億円超の資金調達後、2020年3月末に退任。

2022年、株式会社BACKSTAGEを創業し、格闘技コンテンツ 『BREAKING DOWN』のCOOに就任。2024年、インフルエンサースクールHERO'ZZ会長に就任、国内最大級の音楽フェス「XD」の創業、経済エンタメ番組『REAL VALUE』の CEOに就任。月間1億8000万再生を突破。2025年、200社以上が参画する経営者コミュニティ『REAL VALUE CLUB』を設立。また、報道会社買収を発表し、『NoBorder』を始動。チャンネル登録者数は開始9ヶ月で約60万人に到達。2026年1月、キャバ嬢オーディション番組『LAST CALL』を始動。開始4ヶ月で登録者数44万人を突破、関連動画を含めた月間再生数は3億回超え。

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