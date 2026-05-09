狩野英孝＆倉持由香がパーソナリティを務める『まんが王国 presents 世界はまんがで出来ている！』４年ぶりの公開収録イベント決定！

株式会社エフエム東京

TOKYO FMで毎週土曜19時から放送中の、狩野英孝・倉持由香がパーソナリティを務めるレギュラー番組『まんが王国 presents 世界はまんがで出来ている！』では、2026年6月11日（木）、Shibuya Sakura Stage「404 Not Found」にて、4年ぶり2回目となる公開収録イベントを開催します。イベントには狩野英孝と倉持由香に加え、特別ゲストも登場！誰が来るかは当日のお楽しみ。番組からの重大発表も！？ぜひ、ご参加ください。

TOKYO FMで毎週土曜19時から放送中の、狩野英孝・倉持由香がパーソナリティを務めるレギュラー番組『まんが王国 presents 世界はまんがで出来ている！』では、2026年6月11日（木）、Shibuya Sakura Stage「404 Not Found」にて、4年ぶり2回目となる公開収録イベントを開催します。

まんが王国の20周年と、狩野英孝がストーリー原案・倉持由香がキャラクターデザイン原案を務める番組オリジナル作品『#サツノロ -配信すると死ぬゲーム-』のコミカライズ化を記念して開催されるもので、番組への登場は2回目となるシークレットゲストも登場します。そして番組からの重大発表も・・・！？

公開収録内ではリスナーのあなたからのメッセージもご紹介します。テーマは、まんが王国20周年になぞらえて「この20年で一番ハマった漫画」。イベント応募フォームから、あの頃の思い出と共に大好きな漫画を教えてください！

着席50名は抽選で事前募集としますが、事前の抽選に外れてもフリー観覧で立ち見でもご参加いただけます。ぜひ、奮ってご参加ください！

◆イベント概要

開催日時： 2026年6月11日（木）19：00～20：30

開催場所 ： Shibuya Sakura Stage「404 Not Found」

出演 ： 狩野英孝、倉持由香、シークレットゲスト

募集人数 ： 着席50名 ※事前応募なしで立ち見観覧も可能です

募集期間 ： 募集期間：5/9 19:00～5/24 23:59 （当選者通知：5/25）

応募フォーム ： https://www.tfm.co.jp/mangaworld/event2026

提供 ： まんが王国