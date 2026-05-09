「REJECT」所属VTuber・ラクシャーナがデビュー、5月9日（土）より活動開始

株式会社REJECT

株式会社REJECT（本社：東京都港区、代表取締役：甲山翔也）が運営するeスポーツチーム「REJECT」は、このたび「REJECT」ストリーマー部門に、新たにVTuber「ラクシャーナ」が加入し、2026年5月9日（土）より活動を開始することをお知らせいたします。

2026年5月11日（月）19:30より初配信を実施予定です。あわせて、デビュー記念グッズおよびボイスの販売も予定しております。

■ 新メンバーについて

ラクシャーナ／Rakshaana

地獄の使者を自称しているただのオタクでゲーマー

学生時代に隠していたオタク心が花開き、今は大好きなドールの姿で配信中！

とある目的の為REJECT掌握を狙っている。

本名は楽原 さな子（らくはら さなこ）

【キービジュアルイラストレーター】しゅびぃ

【Live2D モデラー】星宮みづき

【各種リンク】

・YouTube(https://www.youtube.com/channel/UCc7uWNuJOXzzDT-ZV7Gf1dg?sub_confirmation=1)

・X (旧Twitter)(https://x.com/rc_rakshaana)

■ デビュー映像はこちら！

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=oCGLu1SHG3E ]

■ 初配信・グッズ販売スケジュール

・初配信：2026年5月11日（月）19:30～

・「Welcome Goods＆Voice」販売開始：2026年5月11日（月）20:00～

※配信日時・内容および販売内容は、予告なく変更となる場合があります。

eスポーツチーム REJECTについて

REJECTは2018年に発足したeスポーツチームです。国内最多のタイトル部門数と世界大会進出数を誇り、累計獲得賞金7.5億円超で国内1位の実績を誇ります。さらに、賞金総額100億円超規模の国際大会ESPORTS WORLD CUPにて、世界40チームのみが選出されるFOUNDATION CLUB PARTNER PROGRAM 2025のパートナーチームにも選出されました。格闘ゲーム部門では梅原大吾、シューティング部門ではDepなど、各ジャンルを象徴する選手を擁し、世界の頂点を見据えて挑戦を続けています。

Web：https://reject.jp/

オンラインストア：https://brand.reject.jp/

X：https://x.com/RC_REJECT

Instagram：https://www.instagram.com/rc_reject/

YouTube：https://www.youtube.com/c/REJECTesports

REJECT Supporterについて

REJECT Supporterは、企業・個人を対象に、eスポーツチーム「REJECT」の活動や挑戦を少額から応援できるサポータープログラムです。限定グッズの提供、所属選手との交流、コミュニティへの参加など、参加者向けの特典をご用意しています。

また、企業ブランディング、社内コミュニケーションの活性化、若年層向けの採用広報、REJECTと親和性の高い企業同士のネットワーク構築など、さまざまな目的でご活用いただけます。eスポーツ活用の第一歩として、ぜひ本制度へのご参加をお待ちしております。

特設サイト：https://reject.jp/supporter/

株式会社REJECTについて

株式会社REJECTは「EMPOWER GAMING LIFE」をミッションに掲げ、eスポーツチーム「REJECT」の運営を中心に、ゲーミングギア、ストリーマー・VTuberマネジメント、コンテンツ・イベントプロデュースなどを手がけるeスポーツ企業です。ゲーミングギアブランドREJECT GEARでは、世界で戦う選手の知見をもとに細部までこだわった製品開発を行っています。

コーポレートサイト：https://reject.co.jp/

採用情報：https://hrmos.co/pages/reject/jobs

REJECT GEAR 開発コラム：https://brand.reject.jp/blogs/column/gear-log-1-reject-arcade-controller-wip