【2026年5月開催】東京ナイトマーケット、全出演者 & 出店店舗がついに解禁！！

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株式会社LD&K


　渋谷の夜を彩る『東京ナイトマーケット』が2026年も代々木公園で開催されます！


5月、7月、10月と続くトップバッターとなる5月開催は、5月20日(水)から5月24日(日)までの5日間。


アジアの夜市の熱気と、東京のストリートカルチャーが融合する唯一無二の"夜フェス"が、今年も毎日22時まで、入場無料で楽しめます。



　グルメだけでなく、ジャンルレスなライブミュージック、渋谷クラブ店舗によるDJブース、大道芸人によるストリートパフォーマンスなど、今年も盛り沢山の内容になっております。


22時以降はDJ参加店舗の1985や道玄坂教会など、クラブ店舗によるアフターパーティも開催され、朝まで渋谷を楽しみ尽くせます。



　また、今回の開催では縄のアーティスト"Hajime Kinoko"によるアートモニュメントが初登場。この夜のために新たなインスタレーション作品を制作。日本古来の「縛り」の技法が現代アートとして渋谷の夜に息づく、ぜひその目でお確かめください。







ライブステージ

【5/21(木)】


城 南海


チャラン・ポ・ランタン


前川真悟(かりゆし58)



【5/22(金)】


THE ORGANICS


キキレイレイ


スパンコールグッドタイムズ


Buddha TOKYO


ゆるめるモ！



【5/23(土)】


IVY


丑03-USHIMITSU-


棘-おどろ-


会心ノ一撃


GREAT MONKEYS


CHEMICAL X


FiDZ


YOUR ADVISORY BOARD



【5/24(日)】


宇田川別館バンド


カザマタカフミ(3markets[ ])


サトウタイジ(gt vo)＆田中倫明(per)


切腹ピストルズ


タブゾンビ from SOIL＆"PIMP"SESSIONS




今年初出演「切腹ピストルズ」

「ゆるめるモ！」


DJブース

【5/21(木)】


club bar FAMILY


1985


Club Malcolm



【5/22(金)】


UNDER DEER Lounge


7th FLOOR


東京ナイトマーケット



【5/23(土)】


Debris


Ruby Room


東京ナイトマーケット


UTOPIA / DYSTOPIA



【5/24(日)】


SWIPE


Organbar


東間屋


道玄坂教会





大道芸

【5/21(木)-24(日)】


ドラマチック・ガマン



【5/21(木)】


しゅうちょう



【5/22(金)】


太平洋



【5/23(土)】


メランコリー鈴木


リューセー



【5/24(日)】


松鶴家 天太


YoYoPerformer NiA







飲食出店店舗

eight one cafe / HAPPyHAPPy メロンパン / DGBB / EAT KOREA / タバジビエ / 1ポンドステーキ専門店 / SummerFall / 宇田川カフェ / 毎日がスタートライン / あおもり屋 / OHANABATAKE / RUBBER TRAMP / PRIMAL / エルカロ Food truck / ビフテキダイナマイト / 三陸ビール / ホットドッグカフェスタンド　ステーション東京 / EL CAMION by T.Y.HARBOR Brewery / ロケットチキン / SUNDAY BEACH / K's Pit / Mr.Chicken鶏飯店 / horse factory / 野毛山カレー食堂 / キミドリ / NOODLE STAND 栗原商店 / そうめん専門甚-JIN- / レッドガウル / メゾン・ブルトンヌガレット / 新韓国ポチャ / ナザルケバブ / 薪窯焼きpizzaUNCLEKEN / HOTDOG&FRIES -TACHIBANAYA- / JANGOOD SPICE / 外花屋 / マミー's キッチン / ベビーカステラ　みなみ / 極樂食堂　代々木上原店 / 七志ラーメン / 宇田川カオマンガイ / The Closet / おいもや農家の台所 / ペッカリービール


ショップ出店店舗

すいラボ / fleaky / 月のかけら / Yumtso / インバヤ / emonic / caravan SHANTI SHANTI / RITICA design



協賛

プレミアムウォーター / ドリームビア / カンパリジャパン / イエーガーマイスター / IBJ




7月開催（※スピンオフ「星と太陽のマーケット」produced by東京ナイトマーケット）


出店店舗(キッチンカー)も募集中！


[ 開催日程：2026年7月1日(水)～7月5日(日) ]



ご応募はこちらより


https://tokyo-night-market.com/202607/


※募集締め切り：5月31日（日）23:59





◼開催日程


2026年5月20日(水)～5月24日(日)


◼開催時間


平日 / 16:00～22:00


土日 / 14:00～22:00


◼場所：代々木公園ケヤキ並木


◼入場料：無料



＜主催＞


東京ナイトマーケット実行委員会 /


株式会社エル・ディー・アンド・ケイ / アースガーデン/有限会社en


＜企画制作＞


株式会社エル・ディー・アンド・ケイ / アースガーデン/有限会社en


＜後援＞


渋谷区


＜協力＞


一般財団法人渋谷区観光協会



この事業は、東京都・（公財）東京観光財団の「ナイトタイム等(夜間・早朝)における観光促進助成金」を活用して実施しています。



公式HP：https://tokyo-night-market.com/


Instagram：https://www.instagram.com/tokyonightmarket/


X (旧twitter)：https://x.com/428nightmarket