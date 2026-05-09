【2026年5月開催】東京ナイトマーケット、全出演者 & 出店店舗がついに解禁！！

株式会社LD&K

渋谷の夜を彩る『東京ナイトマーケット』が2026年も代々木公園で開催されます！

5月、7月、10月と続くトップバッターとなる5月開催は、5月20日(水)から5月24日(日)までの5日間。

アジアの夜市の熱気と、東京のストリートカルチャーが融合する唯一無二の"夜フェス"が、今年も毎日22時まで、入場無料で楽しめます。

グルメだけでなく、ジャンルレスなライブミュージック、渋谷クラブ店舗によるDJブース、大道芸人によるストリートパフォーマンスなど、今年も盛り沢山の内容になっております。

22時以降はDJ参加店舗の1985や道玄坂教会など、クラブ店舗によるアフターパーティも開催され、朝まで渋谷を楽しみ尽くせます。

また、今回の開催では縄のアーティスト"Hajime Kinoko"によるアートモニュメントが初登場。この夜のために新たなインスタレーション作品を制作。日本古来の「縛り」の技法が現代アートとして渋谷の夜に息づく、ぜひその目でお確かめください。

ライブステージ

【5/21(木)】

城 南海

チャラン・ポ・ランタン

前川真悟(かりゆし58)

【5/22(金)】

THE ORGANICS

キキレイレイ

スパンコールグッドタイムズ

Buddha TOKYO

ゆるめるモ！

【5/23(土)】

IVY

丑03-USHIMITSU-

棘-おどろ-

会心ノ一撃

GREAT MONKEYS

CHEMICAL X

FiDZ

YOUR ADVISORY BOARD

【5/24(日)】

宇田川別館バンド

カザマタカフミ(3markets[ ])

サトウタイジ(gt vo)＆田中倫明(per)

切腹ピストルズ

タブゾンビ from SOIL＆"PIMP"SESSIONS

今年初出演「切腹ピストルズ」「ゆるめるモ！」

DJブース

【5/21(木)】

club bar FAMILY

1985

Club Malcolm

【5/22(金)】

UNDER DEER Lounge

7th FLOOR

東京ナイトマーケット

【5/23(土)】

Debris

Ruby Room

東京ナイトマーケット

UTOPIA / DYSTOPIA

【5/24(日)】

SWIPE

Organbar

東間屋

道玄坂教会

大道芸

【5/21(木)-24(日)】

ドラマチック・ガマン

【5/21(木)】

しゅうちょう

【5/22(金)】

太平洋

【5/23(土)】

メランコリー鈴木

リューセー

【5/24(日)】

松鶴家 天太

YoYoPerformer NiA

飲食出店店舗

eight one cafe / HAPPyHAPPy メロンパン / DGBB / EAT KOREA / タバジビエ / 1ポンドステーキ専門店 / SummerFall / 宇田川カフェ / 毎日がスタートライン / あおもり屋 / OHANABATAKE / RUBBER TRAMP / PRIMAL / エルカロ Food truck / ビフテキダイナマイト / 三陸ビール / ホットドッグカフェスタンド ステーション東京 / EL CAMION by T.Y.HARBOR Brewery / ロケットチキン / SUNDAY BEACH / K's Pit / Mr.Chicken鶏飯店 / horse factory / 野毛山カレー食堂 / キミドリ / NOODLE STAND 栗原商店 / そうめん専門甚-JIN- / レッドガウル / メゾン・ブルトンヌガレット / 新韓国ポチャ / ナザルケバブ / 薪窯焼きpizzaUNCLEKEN / HOTDOG&FRIES -TACHIBANAYA- / JANGOOD SPICE / 外花屋 / マミー's キッチン / ベビーカステラ みなみ / 極樂食堂 代々木上原店 / 七志ラーメン / 宇田川カオマンガイ / The Closet / おいもや農家の台所 / ペッカリービール

ショップ出店店舗

すいラボ / fleaky / 月のかけら / Yumtso / インバヤ / emonic / caravan SHANTI SHANTI / RITICA design

協賛

プレミアムウォーター / ドリームビア / カンパリジャパン / イエーガーマイスター / IBJ

7月開催（※スピンオフ「星と太陽のマーケット」produced by東京ナイトマーケット）

出店店舗(キッチンカー)も募集中！

[ 開催日程：2026年7月1日(水)～7月5日(日) ]

ご応募はこちらより

https://tokyo-night-market.com/202607/

※募集締め切り：5月31日（日）23:59

◼開催日程

2026年5月20日(水)～5月24日(日)

◼開催時間

平日 / 16:00～22:00

土日 / 14:00～22:00

◼場所：代々木公園ケヤキ並木

◼入場料：無料

＜主催＞

東京ナイトマーケット実行委員会 /

株式会社エル・ディー・アンド・ケイ / アースガーデン/有限会社en

＜企画制作＞

株式会社エル・ディー・アンド・ケイ / アースガーデン/有限会社en

＜後援＞

渋谷区

＜協力＞

一般財団法人渋谷区観光協会

この事業は、東京都・（公財）東京観光財団の「ナイトタイム等(夜間・早朝)における観光促進助成金」を活用して実施しています。

公式HP：https://tokyo-night-market.com/

Instagram：https://www.instagram.com/tokyonightmarket/

X (旧twitter)：https://x.com/428nightmarket