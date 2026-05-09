【2026年5月開催】東京ナイトマーケット、全出演者 & 出店店舗がついに解禁！！
渋谷の夜を彩る『東京ナイトマーケット』が2026年も代々木公園で開催されます！
5月、7月、10月と続くトップバッターとなる5月開催は、5月20日(水)から5月24日(日)までの5日間。
アジアの夜市の熱気と、東京のストリートカルチャーが融合する唯一無二の"夜フェス"が、今年も毎日22時まで、入場無料で楽しめます。
グルメだけでなく、ジャンルレスなライブミュージック、渋谷クラブ店舗によるDJブース、大道芸人によるストリートパフォーマンスなど、今年も盛り沢山の内容になっております。
22時以降はDJ参加店舗の1985や道玄坂教会など、クラブ店舗によるアフターパーティも開催され、朝まで渋谷を楽しみ尽くせます。
また、今回の開催では縄のアーティスト"Hajime Kinoko"によるアートモニュメントが初登場。この夜のために新たなインスタレーション作品を制作。日本古来の「縛り」の技法が現代アートとして渋谷の夜に息づく、ぜひその目でお確かめください。
ライブステージ
【5/21(木)】
城 南海
チャラン・ポ・ランタン
前川真悟(かりゆし58)
【5/22(金)】
THE ORGANICS
キキレイレイ
スパンコールグッドタイムズ
Buddha TOKYO
ゆるめるモ！
【5/23(土)】
IVY
丑03-USHIMITSU-
棘-おどろ-
会心ノ一撃
GREAT MONKEYS
CHEMICAL X
FiDZ
YOUR ADVISORY BOARD
【5/24(日)】
宇田川別館バンド
カザマタカフミ(3markets[ ])
サトウタイジ(gt vo)＆田中倫明(per)
切腹ピストルズ
タブゾンビ from SOIL＆"PIMP"SESSIONS
今年初出演「切腹ピストルズ」
「ゆるめるモ！」
DJブース
【5/21(木)】
club bar FAMILY
1985
Club Malcolm
【5/22(金)】
UNDER DEER Lounge
7th FLOOR
東京ナイトマーケット
【5/23(土)】
Debris
Ruby Room
東京ナイトマーケット
UTOPIA / DYSTOPIA
【5/24(日)】
SWIPE
Organbar
東間屋
道玄坂教会
大道芸
【5/21(木)-24(日)】
ドラマチック・ガマン
【5/21(木)】
しゅうちょう
【5/22(金)】
太平洋
【5/23(土)】
メランコリー鈴木
リューセー
【5/24(日)】
松鶴家 天太
YoYoPerformer NiA
飲食出店店舗
eight one cafe / HAPPyHAPPy メロンパン / DGBB / EAT KOREA / タバジビエ / 1ポンドステーキ専門店 / SummerFall / 宇田川カフェ / 毎日がスタートライン / あおもり屋 / OHANABATAKE / RUBBER TRAMP / PRIMAL / エルカロ Food truck / ビフテキダイナマイト / 三陸ビール / ホットドッグカフェスタンド ステーション東京 / EL CAMION by T.Y.HARBOR Brewery / ロケットチキン / SUNDAY BEACH / K's Pit / Mr.Chicken鶏飯店 / horse factory / 野毛山カレー食堂 / キミドリ / NOODLE STAND 栗原商店 / そうめん専門甚-JIN- / レッドガウル / メゾン・ブルトンヌガレット / 新韓国ポチャ / ナザルケバブ / 薪窯焼きpizzaUNCLEKEN / HOTDOG&FRIES -TACHIBANAYA- / JANGOOD SPICE / 外花屋 / マミー's キッチン / ベビーカステラ みなみ / 極樂食堂 代々木上原店 / 七志ラーメン / 宇田川カオマンガイ / The Closet / おいもや農家の台所 / ペッカリービール
ショップ出店店舗
すいラボ / fleaky / 月のかけら / Yumtso / インバヤ / emonic / caravan SHANTI SHANTI / RITICA design
協賛
プレミアムウォーター / ドリームビア / カンパリジャパン / イエーガーマイスター / IBJ
7月開催（※スピンオフ「星と太陽のマーケット」produced by東京ナイトマーケット）
出店店舗(キッチンカー)も募集中！
[ 開催日程：2026年7月1日(水)～7月5日(日) ]
ご応募はこちらより
https://tokyo-night-market.com/202607/
※募集締め切り：5月31日（日）23:59
◼開催日程
2026年5月20日(水)～5月24日(日)
◼開催時間
平日 / 16:00～22:00
土日 / 14:00～22:00
◼場所：代々木公園ケヤキ並木
◼入場料：無料
＜主催＞
東京ナイトマーケット実行委員会 /
株式会社エル・ディー・アンド・ケイ / アースガーデン/有限会社en
＜企画制作＞
株式会社エル・ディー・アンド・ケイ / アースガーデン/有限会社en
＜後援＞
渋谷区
＜協力＞
一般財団法人渋谷区観光協会
この事業は、東京都・（公財）東京観光財団の「ナイトタイム等(夜間・早朝)における観光促進助成金」を活用して実施しています。
公式HP：https://tokyo-night-market.com/
Instagram：https://www.instagram.com/tokyonightmarket/
X (旧twitter)：https://x.com/428nightmarket