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江戸川大学の守屋志保教授が「FIBA女子バスケットボールワールドカップ」の招致活動に協力 ― 2030年に日本での初開催が決定
4月22日に実施された国際バスケットボール連盟（FIBA）の中央理事会において、2030年に行われる「FIBA女子バスケットボールワールドカップ」の開催地が東京に決定した。女子バスケットボールのワールドカップが日本で開催されるのは初となる。この会議において、江戸川大学（千葉県流山市）の守屋志保教授（メディアコミュニケーション学部こどもコミュニケーション学科）がプレゼンテーションを担当し、日本への大会招致に貢献した。守屋教授は元社会人女子バスケットボールチームの選手で、現在は日本バスケットボール協会（JBA）の理事を務めている。
今年4月22日にドイツ・ベルリンで開かれた国際バスケットボール連盟（FIBA）の中央理事会において、2030年「FIBA女子バスケットボールワールドカップ」の東京開催が正式に決定した。大会期間は2030年11月26日（火）から12月8日（日）までの13日間。同大会は初の日本開催となり、国内の女子バスケットボールの盛り上がりが期待される。
この会議において、日本バスケットボール協会（JBA）の理事を務める守屋志保教授がプレゼンテーションを担当。2030年がJBA創立100周年にあたる節目の年であることに加え、2021年の東京オリンピック開催実績などで訴求し、招致に貢献した。
元選手である守屋教授は、江戸川大学でコーチングやスポーツ心理学を専門として教鞭を執りながら女子バスケットボール部の強化にあたっており、現在は部長を務めている。
■守屋志保教授のコメント
私は競技者と指導者の面でバスケットボールに長年関わってきました。ワールドカップは私にとって夢の舞台でもあり、今回このような機会をいただけたことに感謝しています。
日本の女子バスケットボールの未来がかかっているプレゼンテーションであったため、発表前は大変緊張しましたが、招致決定の瞬間は大きな感動に包まれました。招致活動に関わった日本チームが一丸となって力を発揮し、勝ちとった成果だと思っています。その瞬間に立ち会わせていただいたことに感謝し、2030年に向けてさらなる努力を続けていきたいと思います。
＜参考リンク＞
○公益益財団法人日本バスケットボール協会（JBA）のWebサイト
https://www.japanbasketball.jp/
○教員紹介：守屋志保 教授
https://www.edogawa-u.ac.jp/colleges/d_child/teachers/index11.html
○メディアコミュニケーション学部 こどもコミュニケーション学科
https://www.edogawa-u.ac.jp/colleges/d_child/
○江戸川大学女子バスケットボール部
https://www.edogawa-u.ac.jp/zaigakusei/community/club/basket_w/
・こどもコミュニケーション学科・守屋志保教授がFIBA女子バスケットボールワールドカップの招致活動に協力
https://www.edogawa-u.ac.jp/news/20260423_1.html
（関連記事）
・江戸川大学の守屋志保准教授が日本バスケットボール協会（JBA）の理事に就任（2018.07.23）
https://www.u-presscenter.jp/article/78435
▼本件に関する問い合わせ先
江戸川大学 広報課
住所：千葉県流山市駒木474
TEL：04-7152-9980
FAX：04-7153-5904
メール：kouhou@edogawa-u.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
この会議において、日本バスケットボール協会（JBA）の理事を務める守屋志保教授がプレゼンテーションを担当。2030年がJBA創立100周年にあたる節目の年であることに加え、2021年の東京オリンピック開催実績などで訴求し、招致に貢献した。
元選手である守屋教授は、江戸川大学でコーチングやスポーツ心理学を専門として教鞭を執りながら女子バスケットボール部の強化にあたっており、現在は部長を務めている。
■守屋志保教授のコメント
私は競技者と指導者の面でバスケットボールに長年関わってきました。ワールドカップは私にとって夢の舞台でもあり、今回このような機会をいただけたことに感謝しています。
日本の女子バスケットボールの未来がかかっているプレゼンテーションであったため、発表前は大変緊張しましたが、招致決定の瞬間は大きな感動に包まれました。招致活動に関わった日本チームが一丸となって力を発揮し、勝ちとった成果だと思っています。その瞬間に立ち会わせていただいたことに感謝し、2030年に向けてさらなる努力を続けていきたいと思います。
＜参考リンク＞
○公益益財団法人日本バスケットボール協会（JBA）のWebサイト
https://www.japanbasketball.jp/
○教員紹介：守屋志保 教授
https://www.edogawa-u.ac.jp/colleges/d_child/teachers/index11.html
○メディアコミュニケーション学部 こどもコミュニケーション学科
https://www.edogawa-u.ac.jp/colleges/d_child/
○江戸川大学女子バスケットボール部
https://www.edogawa-u.ac.jp/zaigakusei/community/club/basket_w/
・こどもコミュニケーション学科・守屋志保教授がFIBA女子バスケットボールワールドカップの招致活動に協力
https://www.edogawa-u.ac.jp/news/20260423_1.html
（関連記事）
・江戸川大学の守屋志保准教授が日本バスケットボール協会（JBA）の理事に就任（2018.07.23）
https://www.u-presscenter.jp/article/78435
▼本件に関する問い合わせ先
江戸川大学 広報課
住所：千葉県流山市駒木474
TEL：04-7152-9980
FAX：04-7153-5904
メール：kouhou@edogawa-u.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/