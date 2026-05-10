江戸川大学の守屋志保教授が「FIBA女子バスケットボールワールドカップ」の招致活動に協力 ― 2030年に日本での初開催が決定

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4月22日に実施された国際バスケットボール連盟（FIBA）の中央理事会において、2030年に行われる「FIBA女子バスケットボールワールドカップ」の開催地が東京に決定した。女子バスケットボールのワールドカップが日本で開催されるのは初となる。この会議において、江戸川大学（千葉県流山市）の守屋志保教授（メディアコミュニケーション学部こどもコミュニケーション学科）がプレゼンテーションを担当し、日本への大会招致に貢献した。守屋教授は元社会人女子バスケットボールチームの選手で、現在は日本バスケットボール協会（JBA）の理事を務めている。

　今年4月22日にドイツ・ベルリンで開かれた国際バスケットボール連盟（FIBA）の中央理事会において、2030年「FIBA女子バスケットボールワールドカップ」の東京開催が正式に決定した。大会期間は2030年11月26日（火）から12月8日（日）までの13日間。同大会は初の日本開催となり、国内の女子バスケットボールの盛り上がりが期待される。

　この会議において、日本バスケットボール協会（JBA）の理事を務める守屋志保教授がプレゼンテーションを担当。2030年がJBA創立100周年にあたる節目の年であることに加え、2021年の東京オリンピック開催実績などで訴求し、招致に貢献した。

　元選手である守屋教授は、江戸川大学でコーチングやスポーツ心理学を専門として教鞭を執りながら女子バスケットボール部の強化にあたっており、現在は部長を務めている。

■守屋志保教授のコメント

　私は競技者と指導者の面でバスケットボールに長年関わってきました。ワールドカップは私にとって夢の舞台でもあり、今回このような機会をいただけたことに感謝しています。

　日本の女子バスケットボールの未来がかかっているプレゼンテーションであったため、発表前は大変緊張しましたが、招致決定の瞬間は大きな感動に包まれました。招致活動に関わった日本チームが一丸となって力を発揮し、勝ちとった成果だと思っています。その瞬間に立ち会わせていただいたことに感謝し、2030年に向けてさらなる努力を続けていきたいと思います。

＜参考リンク＞

○公益益財団法人日本バスケットボール協会（JBA）のWebサイト

　https://www.japanbasketball.jp/

○教員紹介：守屋志保 教授

　https://www.edogawa-u.ac.jp/colleges/d_child/teachers/index11.html

○メディアコミュニケーション学部 こどもコミュニケーション学科

　https://www.edogawa-u.ac.jp/colleges/d_child/

○江戸川大学女子バスケットボール部

　https://www.edogawa-u.ac.jp/zaigakusei/community/club/basket_w/

・こどもコミュニケーション学科・守屋志保教授がFIBA女子バスケットボールワールドカップの招致活動に協力

　https://www.edogawa-u.ac.jp/news/20260423_1.html

（関連記事）

・江戸川大学の守屋志保准教授が日本バスケットボール協会（JBA）の理事に就任（2018.07.23）

　https://www.u-presscenter.jp/article/78435

▼本件に関する問い合わせ先

江戸川大学 広報課

住所：千葉県流山市駒木474

TEL：04-7152-9980

FAX：04-7153-5904

メール：kouhou@edogawa-u.ac.jp

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