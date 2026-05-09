【アメトーーク！「マンガ大好き芸人」紹介で話題】『凪のお暇』コナリミサトさん推薦 思春期の日常マンガ『マイペースと歩く』第３巻発売

株式会社新潮社

株式会社新潮社は、Webマンガサイト「くらげバンチ」にて連載中のコミック『マイペースと歩く』第３巻を2026年5月9日(土)に刊行いたします。

マイペースな中学生男子・高橋と、人目を気にして過ごす同級生・近藤とのピュアな関係性が「尊い！」と話題を集めた本作。

第３巻では、お互いに対する気持ちが少しずつ変化していく様子に胸が締め付けられます。修学旅行や受験など、中学３年生ならではのイベントを通して、近藤と高橋を中心とした思春期の日常がやさしいタッチで描かれる人気作の最新刊が発売です。

推薦コメント

第3巻発売を記念して、漫画家のコナリミサトさんより推薦コメントをいただきました。

三本さんのマンガを読むと心の中にやさしさとやさしさとやさしさが雪だるま式にごろごろ転がって、おっきなやさしさだるまが爆誕してくれる。

漫画家・コナリミサト

著者コメント

手先は器用だけど運動が苦手な高橋くん。近藤さんも運動は苦手だけど、球技は意外にも自信があります。ボールが回ってくると控えめにやる気を出すタイプです。

漫画家・三本阪奈

書籍内容紹介

「人を好きになるって、こういうことなんだ――」

修学旅行中、近藤が以前お土産でくれたキーホルダーを無くしてしまった高橋。顔色を変えて探す様子を見た近藤は、自分があげたものを思った以上に彼が大切にしてくれていたことを知る。そんな彼女が取った行動とは――!?

著者紹介

三本阪奈（みもとはんな）

『ご成長ありがとうございます』で2020年デビュー。あたたかい眼差しで、笑いと共に“日常”を描く。

【Instagram】@mimoto19hanna

【X（旧Twitter）】@MimotoHanna_19

書籍データ

【タイトル】マイペースと歩く（まいぺーすとあるく）／２巻

【著者名】三本阪奈（みもとはんな）

【発売日】2026年5月9日(土)

【造本】B6判

【定価】792円（税込）

【ISBN】978-4-10-772937-8

【URL】https://www.shinchosha.co.jp/book/772937/