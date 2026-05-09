JAEJOONG(ジェジュン)、ZEPP&ホールツアー【2026 JAEJOONG ZEPP & HALL LIVE TOUR】ビジュアルポスター公開&チケット一般発売が決定！

株式会社iNKODE JAPAN

2026年5月23日よりスタートする、JAEJOONG(ジェジュン)のZEPP&ホールツアー【2026 JAEJOONG ZEPP & HALL LIVE TOUR】

本日よりチケットの一般発売が開始いたしました。

あわせて、本ツアーのビジュアルポスターも公開いたしました。

2026 JAEJOONG ZEPP & HALL LIVE TOUR

＜開催概要＞

【公演タイトル】

2026 JAEJOONG ZEPP & HALL LIVE TOUR - 10% -

【日程・会場】

5月23日(土) パシフィコ横浜 国立大ホール

【公演タイトル】

2026 JAEJOONG ZEPP & HALL LIVE TOUR - 86% -

【日程・会場】

5月31日(日) 川口総合文化センター・リリア

6月11日(木) KT Zepp Yokohama

6月13日(土) Zepp Haneda(TOKYO)

7月2日(木) LINE CUBE SHIBUYA

7月5日(日) 新潟県民会館

7月12日(日) Zepp Osaka Bayside

7月16日(木) 大宮ソニックシティ 大ホール

7月20日(月・祝) Zepp Nagoya

7月22日(水) Zepp Fukuoka

7月26日(日) 仙台サンプラザホール

【公演タイトル】

2026 JAEJOONG ZEPP & HALL LIVE TOUR - 4% -

【日程・会場】

8月2日(日) パシフィコ横浜 国立大ホール

＜チケット＞

2026 JAEJOONG ZEPP & HALL LIVE TOUR - 10% - / - 4% -

全席指定：12,800円(税込)

枚数制限：お一人様1公演につき4枚まで（複数公演申込可能）

2026 JAEJOONG ZEPP & HALL LIVE TOUR - 86% -

全席指定：12,800円(税込)

1階スタンディング：12,800円(税込)

枚数制限：お一人様1公演につき2枚まで（複数公演申込可能）

＜一般発売＞

受付期間：5月9日(土)12:00～

受付URL：https://l-tike.com/jaejoong/

JAEJOONGプロフィール

1986 年 1 月 26 日生まれ。

2004 年にデビューして以来、アーティスト活動に留まらず俳優としても活躍するなど、日韓の芸能界を代表する K- POP アーティスト。グループでの音楽活動を経てソロ歌手としても活動し、 2018 年には日本でソロデビューを果たす。 2019 年にリリースした初の日本でのオリジナル・アルバム『 Flawless Love 』がオリコンウィークリーランキングで 1 位を獲得、

2025年にリリースした最新アルバム『Rhapsody』ではオリコン週間音楽ランキングで3冠を達成するなど、ソロアーティストとしても、日本でも変わらず高い人気を誇っている。

また、近年では音楽業界と芸能界の更なる発展に力を注ぐため、韓国で自身の会社 iNKODEを設立。さらにその日本法人となる iNKODE JAPAN も立ち上げ、自身や所属アーティストの日本活動の幅を拡大すべく、 CSO （最高戦略責任者）としても活躍中。