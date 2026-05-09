【5/9はメイクの日】アビスパ福岡チアリーダーズの“勝負メイク”を応援！新日本製薬が新ブランド『Maison de Bouquet』を含むスキンケア商品を贈呈

新日本製薬 株式会社

新日本製薬 株式会社（本社：福岡市、代表取締役社長CEO：後藤孝洋）は、ユニフォームスポンサー(胸)を務めるJ１リーグ所属アビスパ福岡のオフィシャルチアリーダーズの皆さまへ、スキンケアブランド『パーフェクトワン』、『パーフェクトワンフォーカス』の商品1年分および、花々の恵みと香りで女性の肌と心に寄り添うスキンケアブランド『Maison de Bouquet』の「メゾンドブーケ プロテクトデイクリーム」を贈呈いたしました。

アビスパ福岡オフィシャルチアリーダーズの皆さま

当社は、アビスパ福岡のめざす「子どもたちに夢と感動を地域に誇りと活力を与えます」という基本理念に共感し、ホームタウンである福岡市に本社を構える企業としてクラブを応援しています。アビスパ福岡を彩るオフィシャルチアリーダーズの皆さまは、その躍動感あふれるパフォーマンスで見る人を魅了し、クラブはもちろんファン・サポーターの皆さまや、地元福岡を明るく元気にしてくださいます。新体制で迎えた今シーズンも、スタジアムに笑顔の輪を広げてくれるチアリーダーズの皆さまへ日々の感謝を込め、当社社員からのメッセージボードをお贈りしました。

また、5月9日「メイクの日」にちなみ、屋外パフォーマンスや練習の後、日々のお出かけメイク前にお肌を優しくいたわるスキンケアアイテムとして「パーフェクトワン 薬用スーパーモイスチャージェル」「パーフェクトワンフォーカス スムースクレンジングバーム」1年分と、花々の恵みと香りで女性の肌と心に寄り添うスキンケアブランド『Maison de Bouquet（メゾンドブーケ）』から、新商品「メゾンドブーケ プロテクトデイクリーム」を贈呈いたしました。

今シーズンも、チアリーダーズの皆さまとファン・サポーターの皆さまと力をあわせ、アビスパ福岡の勝利のために全力で応援してまいります。

【進呈した商品】

・パーフェクトワン 薬用スーパーモイスチャージェル

・パーフェクトワンフォーカス スムースクレンジングバーム

・メゾンドブーケ プロテクトデイクリーム（新商品）

●キャプテンSAWAさんコメント

「今シーズンも、素敵な商品と心のこもったメッセージをありがとうございます！今年も頂いた商品とともに自分自身をさらに磨き、パフォーマンスでも輝けるよう精一杯頑張ります。百年構想リーグも残りわずかとなりましたが、最後まで全力で駆け抜けていきますので、引き続き応援よろしくお願いいたします！」

●副キャプテンAKANEさんコメント

「いただいた商品はどれも魅力的で、日々のケアやモチベーションアップにもつながっています！内面からも輝けるチアリーダーをめざして、これからもたくさんの笑顔と感動を届けられるよう日々努力を重ねていきます。これからもアビスパ福岡の良さをたくさん発信していきますので、ぜひ一緒に楽しんでいただけたら嬉しいです！」

贈呈した商品を手にしたアビスパ福岡オフィシャルチアリーダーズ SAWAさん、AKANEさん

【商品概要】

商品名

メゾンドブーケ プロテクトデイクリーム

商品説明

惜しみないうるおいで肌を満たし続け、トーンアップ肌へ導く朝用クリーム。肌が乾燥したタイミング・乾燥した場所へピンポイントにうるおいを注入※1する、製薬会社の研究による独自開発成分「集中保湿コラーゲン※2」を配合。たっぷりうるおうのにべたつかず、スーッと肌になじんでメイク前にもぴったり。バラを基調とした精油100％の爽やかな香り。くすみが気になる夕方まで、たっぷりの潤いで肌も心も守ります。

容量・価格

25g／税抜4,000円（10％税込 4,400円）

※1角質層まで ※2 水溶性コラーゲン、ヒドロキシプロリン、アセチルヒドロキシプロリン(保湿成分)