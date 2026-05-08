母の日の贈り物に。Aecooly、Amazonにてパーソナルファン2機種を特別価格で提案

DeOne Innovation Technology (Hong Kong) Limited

母の日の贈り物、今年は「涼しさ」にしませんか。花もお菓子も、毎年同じだと少しマンネリ化しがち。もっと長く、もっと毎日の暮らしに寄り添えるものを探している方に、Aecoolyのパーソナルファンをご紹介します。

現在、Amazonにて期間限定のクーポンをご用意しております。

キッチンでの立ち仕事、ベランダでの一休み--。お母様が過ごす日常の中には、思いのほか「暑さ」と向き合う時間が多くあります。

【製品の特長】

Air Gimbal 3WAYファン

キッチンで、首元にそっと風を

ガスコンロの前で立ち続ける時間は、汗ばむもの。首に掛けたまま、両手で包丁を持ったり、フライパンを振ったり。約155gの軽さだから、肩にも負担をかけません。

買い物帰りの電車の中や、近所の散歩の途中も、首に掛けたまま涼しく過ごせます。置いて使えば、食卓の上でも。掛けて、持って、置いて--使い方は3通り。

Air Gimbal 3WAYファン

Cold Air ミストファンCold Air ミストファン

ベランダや庭で、ミストと風の涼

朝のガーデニングの途中、午後の縁側での一休み。長く外にいる時、日差しは容赦なく体温を奪います。そんな時、ミストと風が、しっとりとした涼しさを届けます。

風だけでも、ミストと一緒でも。状況に合わせて、使い方を変えられます。

【ラインナップ】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/162534/table/54_1_2fa63f9d387b2f48b4f07cc1809f1edf.jpg?v=202605090251 ]

【購入・キャンペーン情報】

現在、Amazonにて期間限定のクーポンをご用意しております。

Air Gimbal 3WAYファン

Amazon通常価格 \3,999（税込）→ \400 OFF

https://www.amazon.co.jp/dp/B0GT3V9X8W

Cold Air ミストファン

Amazon通常価格 \7,999（税込）→ \1,300 OFF

https://www.amazon.co.jp/dp/B0GV3ZY4T8

どちらも白いボディは、年齢を問わず、どんな場所にも自然に馴染みます。 毎日使うたびに、そっと感謝が伝わる。そんな贈り物を、この母の日に。

【ブランドについて】

株式会社AECOOLYは、「個々の空間に、最適な風を。」という理念のもと、パーソナルな冷却体験の追求に取り組むブランドです。

【報道関係者・コンテンツクリエイター様へ】

製品レビュー用サンプルの提供を承っております。

お問い合わせ先：marketing@aecooly.com

【会社概要】

株式会社AECOOLY

〒160-0022 東京都新宿区新宿2-13-10 ホライゾン新宿407号室

TEL: 03-6380-1450