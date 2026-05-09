【BUZZ名古屋本店】名古屋エリアに遂に上陸！BUZZ史上最大156.7平方メートル ×全8スタジオ・伏見駅徒歩1分！SNSキャンペーンでクーポン1,000円分も当たる！
全国84店舗以上を展開するレンタルスタジオ「BUZZ（バズ）」を運営する株式会社BUZZ GROUP（本社：東京都港区、代表取締役：渡辺 憲）は、新店舗として「BUZZ名古屋本店」を2026年5月1日(金)にオープンいたしました。名古屋エリアは初進出となります。
オープンを記念して、5/1(金)～5/31(日)の期間中は全スタジオ最大半額のOPEN記念特価を実施中！
さらに、SNSキャンペーンでBUZZ名古屋本店のスタジオクーポン1,000円分が10名様に当たるプレゼントキャンペーンも同時開催しています。この機会にぜひBUZZ名古屋本店をご体験ください！
BUZZ名古屋本店オープン
BUZZ名古屋本店 公式サイト :
https://buzz-st.com/nagoya
✦ BUZZ名古屋本店の特徴
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・ 名古屋エリアに待望の上陸！伏見駅からなんと徒歩1分！
名古屋の中心エリア・伏見に、ついにBUZZが初進出！
伏見駅4番出口からわずか徒歩1分という圧倒的なアクセスで、学校帰り・仕事終わりにも気軽に立ち寄れます。個人練習からレッスン・撮影まで様々な用途でご利用いただけます！
・ BUZZ史上最大！156.7平方メートル の超大型スタジオが名古屋に誕生！
全国84店舗以上を誇るBUZZの歴史において史上最大となる156.7平方メートル の大型スタジオを擁する全8室構成！10～52人規模のリハーサル・ワークショップから、1～3人のソロ練・撮影まで、あらゆる目的・人数に対応できる多彩なラインナップが揃っています。
・ 全スタジオ詳細一覧
[表: https://prtimes.jp/data/corp/141380/table/395_1_681b41ee5b72d14fb8aed5b0d9057642.jpg?v=202605090251 ]
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※詳細は公式サイトをご確認ください。
BUZZ名古屋本店のスタジオ詳細 :
https://buzz-st.com/nagoya
✦ OPEN記念特価！全スタジオ最大半額！【5/1(金)～5/31(日)】
※料金は変動する場合がございます。最新情報は公式サイトをご確認ください。
最新料金はこちら :
https://buzz-st.com/nagoya
✦ 新店舗オープンキャンペーン開催中
オープンを記念して、BUZZ名古屋本店のスタジオクーポン1,000円分を抽選で10名様にプレゼント！
応募期間： 2026年5月6日(水)～5月31日(日) 23:59まで
応募方法
１. @buzz_rental(https://www.instagram.com/buzz_rental/) と @buzz_nagoya(https://www.instagram.com/buzz_nagoya/) をフォロー＆この投稿(https://www.instagram.com/p/DX-znodAbQE/?img_index=1)をシェア
２. キャンペーン投稿をリポスト
３.「どの部屋を使いたいか」をコメント
※抽選時にフォローされていない場合は無効となります。
キャンペーン詳細はInstagramをチェック！(https://www.instagram.com/p/DX-znodAbQE/?img_index=1)
✦ 予約から利用まで受付不要のスマート運営
ステップ1：オンライン予約
公式サイトまたはLINEから24時間いつでも予約可能(2ヶ月前から予約受付)
「BUZZ」でLINE検索 → トークルームに「名古屋」と送信！
【今すぐ予約】 公式サイト：https://buzz-st.com/nagoya
ステップ2：お支払い方法選択
オンライン決済(クレジットカード・PayPay)
当日スタジオで現金払い
ステップ3:予約日に直接スタジオへ
受付手続き不要！入口前で靴を脱いで、電気をつけてすぐにご利用開始できます。
✦ 施設概要
店舗名： BUZZ名古屋本店
オープン日： 2026年5月1日(金)
営業時間： 24時間営業（年中無休）
スタジオ数： 全8スタジオ
料金： 100円～／30分（OPEN記念特価 5/1～5/31）
アクセス： 伏見駅4番出口より徒歩1分
公式サイト： https://buzz-st.com/nagoya
名古屋本店専用Instagram： @buzz_nagoya(https://www.instagram.com/buzz_nagoya/)
✦ BUZZについて
BUZZ
月間利用者数25万人以上、会員数は約40万人を突破！
「エンタメが生まれる場所」をモットーに、関東を中心に全国に84店舗以上を展開している、使いやすさとコスパが日本一のレンタルスタジオ。
24時間365日利用可能な施設と、最新の音響・照明設備を完備。
SNS映えするような内装へのこだわり、リーズナブルな価格設定、簡単な予約システムが大変ご好評を頂いております。
初心者から上級者まで、あらゆるダンサーが練習や撮影、コラボレーションの場として利用できる、ダンスカルチャーの拠点となっています。
BUZZのHP：https://buzz-st.com/
BUZZの公式LINE：https://lin.ee/qHq8BQ7
【BUZZの公式SNS】
Instagram @buzz_rental https://www.instagram.com/buzz_rental/
X(旧Twitter) @buzz_rental https://x.com/buzz_rental
Tiktok @studio_buzz https://www.tiktok.com/@studio_buzz
BUZZでは、今後も夢に向かって頑張っている皆さんのサポートやエンタメ界を盛り上げる企画などを開催しております。ぜひフォローとチェックをお願いいたします。
【本プレスリリースに関するお問い合わせ先】
株式会社BUZZ GROUP 広報部
お問い合わせ：https://group-buzz.com/contact/