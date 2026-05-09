【BUZZ名古屋本店】名古屋エリアに遂に上陸！BUZZ史上最大156.7平方メートル ×全8スタジオ・伏見駅徒歩1分！SNSキャンペーンでクーポン1,000円分も当たる！

株式会社BUZZ GROUP

全国84店舗以上を展開するレンタルスタジオ「BUZZ（バズ）」を運営する株式会社BUZZ GROUP（本社：東京都港区、代表取締役：渡辺 憲）は、新店舗として「BUZZ名古屋本店」を2026年5月1日(金)にオープンいたしました。名古屋エリアは初進出となります。

オープンを記念して、5/1(金)～5/31(日)の期間中は全スタジオ最大半額のOPEN記念特価を実施中！

さらに、SNSキャンペーンでBUZZ名古屋本店のスタジオクーポン1,000円分が10名様に当たるプレゼントキャンペーンも同時開催しています。この機会にぜひBUZZ名古屋本店をご体験ください！

BUZZ名古屋本店オープン

BUZZ名古屋本店 公式サイト :https://buzz-st.com/nagoya

✦ BUZZ名古屋本店の特徴

1st・ 名古屋エリアに待望の上陸！伏見駅からなんと徒歩1分！

名古屋の中心エリア・伏見に、ついにBUZZが初進出！

伏見駅4番出口からわずか徒歩1分という圧倒的なアクセスで、学校帰り・仕事終わりにも気軽に立ち寄れます。個人練習からレッスン・撮影まで様々な用途でご利用いただけます！

・ BUZZ史上最大！156.7平方メートル の超大型スタジオが名古屋に誕生！

全国84店舗以上を誇るBUZZの歴史において史上最大となる156.7平方メートル の大型スタジオを擁する全8室構成！10～52人規模のリハーサル・ワークショップから、1～3人のソロ練・撮影まで、あらゆる目的・人数に対応できる多彩なラインナップが揃っています。

・ 全スタジオ詳細一覧[表: https://prtimes.jp/data/corp/141380/table/395_1_681b41ee5b72d14fb8aed5b0d9057642.jpg?v=202605090251 ]1st2st3st4st5st6st7st8st

※詳細は公式サイトをご確認ください。

BUZZ名古屋本店のスタジオ詳細 :https://buzz-st.com/nagoya

✦ OPEN記念特価！全スタジオ最大半額！【5/1(金)～5/31(日)】

※料金は変動する場合がございます。最新情報は公式サイトをご確認ください。

最新料金はこちら :https://buzz-st.com/nagoya

✦ 新店舗オープンキャンペーン開催中

オープンを記念して、BUZZ名古屋本店のスタジオクーポン1,000円分を抽選で10名様にプレゼント！

応募期間： 2026年5月6日(水)～5月31日(日) 23:59まで

応募方法

１. @buzz_rental(https://www.instagram.com/buzz_rental/) と @buzz_nagoya(https://www.instagram.com/buzz_nagoya/) をフォロー＆この投稿(https://www.instagram.com/p/DX-znodAbQE/?img_index=1)をシェア

２. キャンペーン投稿をリポスト

３.「どの部屋を使いたいか」をコメント

※抽選時にフォローされていない場合は無効となります。

キャンペーン詳細はInstagramをチェック！(https://www.instagram.com/p/DX-znodAbQE/?img_index=1)

✦ 予約から利用まで受付不要のスマート運営

ステップ1：オンライン予約

公式サイトまたはLINEから24時間いつでも予約可能(2ヶ月前から予約受付)

「BUZZ」でLINE検索 → トークルームに「名古屋」と送信！

【今すぐ予約】 公式サイト：https://buzz-st.com/nagoya

ステップ2：お支払い方法選択

オンライン決済(クレジットカード・PayPay)

当日スタジオで現金払い

ステップ3:予約日に直接スタジオへ

受付手続き不要！入口前で靴を脱いで、電気をつけてすぐにご利用開始できます。

✦ 施設概要

店舗名： BUZZ名古屋本店

オープン日： 2026年5月1日(金)

営業時間： 24時間営業（年中無休）

スタジオ数： 全8スタジオ

料金： 100円～／30分（OPEN記念特価 5/1～5/31）

アクセス： 伏見駅4番出口より徒歩1分

公式サイト： https://buzz-st.com/nagoya

名古屋本店専用Instagram： @buzz_nagoya(https://www.instagram.com/buzz_nagoya/)

✦ BUZZについて

BUZZ

月間利用者数25万人以上、会員数は約40万人を突破！

「エンタメが生まれる場所」をモットーに、関東を中心に全国に84店舗以上を展開している、使いやすさとコスパが日本一のレンタルスタジオ。

24時間365日利用可能な施設と、最新の音響・照明設備を完備。

SNS映えするような内装へのこだわり、リーズナブルな価格設定、簡単な予約システムが大変ご好評を頂いております。

初心者から上級者まで、あらゆるダンサーが練習や撮影、コラボレーションの場として利用できる、ダンスカルチャーの拠点となっています。



BUZZのHP：https://buzz-st.com/

BUZZの公式LINE：https://lin.ee/qHq8BQ7



【BUZZの公式SNS】

Instagram @buzz_rental https://www.instagram.com/buzz_rental/

X(旧Twitter) @buzz_rental https://x.com/buzz_rental

Tiktok @studio_buzz https://www.tiktok.com/@studio_buzz



BUZZでは、今後も夢に向かって頑張っている皆さんのサポートやエンタメ界を盛り上げる企画などを開催しております。ぜひフォローとチェックをお願いいたします。

【本プレスリリースに関するお問い合わせ先】

株式会社BUZZ GROUP 広報部

お問い合わせ：https://group-buzz.com/contact/