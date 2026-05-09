【新世代のAI英会話】「英語を勉強から、話したくなるものへ」AI英会話アプリ「LUNA」リリース

株式会社TORICO

株式会社TORICO（本社：東京都、代表取締役：山下皓太郎）は、新たなAI英会話アプリ「LUNA（ルナ）」を正式リリースしたことをお知らせします。

LUNAは、月に住むAIキャラクター "ルナ" と英語で音声会話・テキストチャットができる、「楽しさ重視」の英会話パートナーアプリです。「英語を、勉強から、話したくなるものへ」をコンセプトに、英会話学習が続かない最大の理由--「楽しくない」「相手がいない」--を、"英語で話せるお友達" という新しい体験で解決します。

App Store: https://apple.co/4u3RO31

Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.torico.companion

公式サイト：https://drawer-app.com/ja/lp/luna

「効率」だけでは、英会話学習は続かない

「効率的に英語を学びたい」多くの英語学習者が抱える願いです。AI英会話アプリは、24時間いつでも、人を相手にする緊張感なく練習できる手段として、その願いに応える形で多くの学習者に新しい英語学習体験を提供してきました。

その多くは、シーン別のフレーズ練習を中心に設計されています。「空港でチェックインする」「カフェで注文する」「会議で意見を述べる」といった特定の場面で使う英語表現を学ぶスタイルです。これは特定の場面に備えるうえで有効ですが、一方で自分のことを伝える喜び、相手を知るおもしろさがある会話そのもの、つまり日常で友達や同僚としているような自然な会話を体験する設計にはなっていません。

加えて、「会話のネタが浮かばない」「興味のない話題では続かない」といった、会話そのものを始めにくい・続けにくい状況も、AI英会話における学習者の典型的な課題です。

こうした"会話の楽しさの欠如"は、学習継続の最大の壁になります。「続けられない」というのは、英語学習者にとって致命的な課題です。だからこそ私たちは、「楽しさ」は娯楽要素ではなく、学習を加速させる本質的な要素だと考えました。

「楽しい会話とは何か」 「友達と話すときの "会話が尽きない安心感" は、どう作れるのか」 「"勉強しなきゃ" ではなく "話したい" で始められる体験とは」

人間同士の会話や感情のあり方を起点に、それをアプリ体験に落とし込むことに挑戦したのがLUNAです。

■ "インプット学習" と "リアルな英会話" の間にある、大きな谷

日本の社会人の英語学習には、明確な「断絶」が存在します。

教科書やDuolingoのようなインプット型学習から、オンライン英会話のようなアウトプット型学習への移行には、心理的・実践的なハードルが大きく、多くの学習者がここで挫折します。

LUNAは、この「インプットからアウトプットへ」の移行を支える、自転車の補助輪のようなプロダクトを目指しています。AIが相手だからこそ、間違いを恐れる必要がなく、自分のペースで、興味のある話題から英語を口に出す習慣を作れます。

人と話す前に、ルナと話す。間違えても怖くない、続けたくなる--そんな "アウトプットの第一歩" を提供します。

■ LUNAの3つの特徴

1. フレーズ練習ではなく、"おしゃべり" としての英会話

LUNAは、特定のシーンで使うフレーズを覚えるアプリではありません。ルナはあなたという人間に興味を持ち、あなたの話を聞き、自分のことも話してくれます。 自分のことを伝える喜び、相手を知っていくおもしろさ、日常の人間関係のなかにある "会話" そのものを、LUNAは英語で再現します。

2. あなただけのAI英会話パートナー

ルナはあなたのことを覚えています。好きなこと、最近あったこと、英語のクセ。話すほどルナはあなたを理解し、あなただけの会話パートナーとして育っていきます。興味のない話題に無理やり付き合う必要はありません。あなたが話したいことを、一緒に話せます。

3. 楽しさを諦めない。でも、効率も妥協しない

ルナとの会話はレッスンではなく、おしゃべりです。映画の話、週末の予定、今日のニュース、自然なトピックで英語が口から出てくる感覚を掴めます。同時に、AIならではの詳細な文法・発音の添削とフィードバックも搭載。「楽しさ」と「効率」、その両方を諦めません。

■ 主な機能

- 音声会話：ルナとリアルタイムで英語の音声会話- テキストチャット：声を出せない時間でも、文字でルナと会話- レベル別対応：初級～上級まで、あなたの英語力に合わせた会話- 会話テンポ調整：ポンポン話したい人も、じっくり考えたい人も- 会話スピード調整：ゆっくり～速いまで5段階- 振り返り機能：会話後に表現の添削とフィードバック- 表現保存：気になった表現を保存していつでも復習- パーソナライズ：あなたの興味に基づいた会話トピック- 毎日のリマインド：ルナからのやさしい通知で習慣化をサポート- ウィジェット：ホーム画面にルナの部屋を飾れる- ヘルスケア連携：歩数や睡眠データを会話のきっかけに

■ こんな方におすすめ

■ TORICOが描く"英語学習の未来"

- 英会話を始めたいけど、人と話すのはハードルが高い方- 英会話スクールに通う時間がない方- 留学・海外就職・旅行に向けて英語力を上げたい方- 楽しく続けられる英語学習を探している方

■ 英語学習市場の "次" を定義するために

私たちが見据えているのは、「英語を学ぶ意味そのものが問い直される時代」です。リアルタイム翻訳が当たり前になるほど、「なんとなく英語を学ぶ理由」は弱くなっていきます。

それでも、自分の言葉で、自分の世界を伝えたい。目の前の相手と、自分の言葉でつながりたい。その欲求は消えない。むしろ強まると私たちは考えています。

TORICOは、AI時代における「英語を学ぶ意味」を問い直し、「英語の学び方」を再設計するスタートアップです。そしてその先にある、一人ひとりが英語を通じて人生の選択肢を広げていく挑戦を、TORICOが持つプロダクトを通じて支えていきます。

■ DRAWER・SHUNSAKU・LUNA、三つのアプローチ

TORICOは現在、英語学習における3つの異なる体験を、それぞれのプロダクトで提供しています。

TORICOのプロダクトに共通するのは、「自分が使う表現で学ぶ」という一貫したコアコンセプトです。教科書のフレーズや誰かの会話例ではなく、あなた自身の生活・興味・経験から生まれた英語で学習を進める。それは、いずれあなた自身が話すことになる内容そのものであり、当事者意識を持って学習に向き合えるからこそ、英語が本当の意味で身につきます。これが、TORICOが提供する英語学習体験の根幹です。

私たちは、「日常に溶け込むトレーニング習慣をデザインし、日常を成長へと変える」ことを目指して、3つのプロダクトを開発・連携させています。

▼過去のプレスリリース：【英語学習の新たなスタンダード】AI英語日記アプリ「ドロワー」、5万ダウンロード&日記作成数20万件を突破(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000003.000172109.html)

▼ DRAWER(https://apple.co/3LnltzX)（自分の英語ノート）

- コンセプト：英語を、日常とつなげる- 学習スタイル：AI英語日記・ノート- 対象：自分の言葉で英語を伝える力を身につけたい・自分専用の英語表現を蓄積したい人

▼ SHUNSAKU(https://apple.co/3M0Ke9d)（瞬発的に話す力）

- コンセプト：瞬時に口から出せるものへ- 学習スタイル：AI瞬間英作文・フラッシュカード- 対象：英語を反射的に話せるようになりたい人

▼ LUNA(https://apple.co/4u3RO31)（毎日話したくなる相手）

- コンセプト：勉強から、話したくなるものへ- 学習スタイル：AI英会話- 対象：楽しく続けながら、実用的な英会話力を身につけたい人

TORICOは、この3つのアプローチを通じて、日常生活そのものを、話せる英語へと結んでいくことを目指しています。

■ TORICOの強み：英語クリエイター・教育事業者との強固なネットワーク

TORICOは、プロダクト開発と並行して、英語学習領域の業界ハブとしての役割も担っています。完全招待制イベント 「Creator Connect」 は、英語学習クリエイターと教育事業者が「つながり」「協働し」「共に成長する」ためのプラットフォームとして、これまでに2回開催されました。

第2回：Creator Connect: Tokyo 2026 Spring（2026年3月16日開催） 東京都渋谷区にて、英語学習領域のクリエイター・教育関係者が交流・コラボ創出・情報交換を目的に集まりました。

▼第1回開催時のプレスリリース：総フォロワー数517万人超のトップ英語クリエイター60名が集結(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000002.000172109.html)

このネットワークは、TORICOにとって単なるマーケティングチャネルではありません。現場で学習者と向き合う英語クリエイター・教育事業者の声を、プロダクト開発に直接反映できる強みです。LUNAも、こうしたコミュニティとの対話のなかで「何が学習者の継続を妨げているのか」「どんな会話体験が求められているのか」を深く掘り下げて生まれました。

次回は 「Creator Connect: Tokyo 2026 Summer」 を2026年7月25日、東京・渋谷の「GMO Yours・フクラス」にて開催予定です。TORICOは英語学習の最前線にいるクリエイター・教育事業者と共に、英語学習領域全体のアップデートを推進していきます。

▼Creator Connect 公式ページ(https://drawer-app.com/ja/creator-connect)

■ 株式会社TORICOについて

株式会社TORICOは、"日本の未来の常識を創る" をビジョンに、英語教育・テクノロジー・クリエイターエコノミーの三軸で事業を展開するスタートアップです。

英語日記アプリ「DRAWER」、瞬間英作文アプリ「SHUNSAKU」、英会話アプリ「LUNA」を通じて、英語を「特別な勉強」ではなく「日常の一部」にする学習体験を提供しています。今後は、個人学習者向けのアプリとしてだけでなく、教育機関・企業向けのAI英語支援ツールとしての展開も予定しています。

■ 本リリースに関するお問い合わせ

株式会社TORICO 代表取締役 山下皓太郎

E-mail：info@toricoinc.com

Web：https://drawer-app.com/company