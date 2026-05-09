“技術・想い・職人”をリアルタイムで届ける。モノづくり特化ライブコマース「BEGINNING LEGACY」始動

株式会社モノエン

株式会社モノエン（本社：東京都新宿区、代表取締役：中村貴広）は、モノづくり企業・職人・作家に特化したライブコマース事業「BEGINNING LEGACY」を、2026年5月12日より開始いたします。

本事業では、メーカー社長や職人がライブ配信に時には出演し、製品開発の背景や技術、想いをリアルタイムで届けることで、“理解・納得・共感”から購買へとつなげる新たな販売体験を提供します。

■ モノエンのライブコマース事業

―― “購買構造”そのものを変える

従来のECとライブコマースには、決定的な違いがあります。

EC：検索 → 比較 → 購入（分断されたプロセス）

ライブコマース：理解 → 納得 → 購入（同時進行）

さらにライブ配信中は、視聴者がリアルタイムで質問できるため、「サイズ感」「使い方」「なぜこの素材なのか」といった疑問をその場で解消できます。

単なるECではなく、“ 会話を通じて納得して購入できる ”ことがライブコマース最大の魅力です。

またライブ配信ではつくり手やコマーサーがそのまま語ることで信頼が生まれ

製造工程や技術が可視化され理解が深まり、実演によって使用後の体験が具体化されます。

その結果、「分からない」から「欲しい」までが一気に進みます。

さらに、TikTokをはじめとする動画プラットフォームの進化により、視聴と購買が一体化。

「人から買う」という価値観が主流になりつつあります。

■ 急成長するライブコマース市場と日本の未開拓な巨大成長性

日本のライブ配信市場規模の推移と予測（ライブコマース関連市場を含む）

現在、ライブコマース市場は世界規模で爆発的な拡大を続けており、次世代の産業インフラとして定着しつつあります 。特に先行する中国では成熟した支配的市場を形成していますが、日本においてはまさに今から本格的なハイパーグロース（超成長）を迎える初期段階にあり、最後に残された巨大な未開拓市場として国内外から熱い視線が注がれています 。

従来のECサイトやウェブ広告では、写真とテキストのみで「開発者の想い」や「他社製品との圧倒的な違い」といった定性的な価値を伝えることに限界がありました。また、一般的なインフルエンサーPRではフォロワー数に過信しがちで、一過性のイベントや安売りに終始してしまい、ブランド価値を毀損するという大きな失敗要因が存在しました。

テスト配信の様子

そこで【BEGINNING LEGACY】が展開するライブコマースでは、5月12日のスタートを皮切りに、日本全国に眠る「まだ見ぬ名品」や「情熱を持った町工場」を発掘し、継続的なライブ配信を通じて皆様のもとへとお届けしていきます。

我々の強みは、圧倒的な” 情熱 ”と、丹精を込めた“ 伝達力 ”にあります。

ただ品物を紹介するのではありません。

配信の数日前から、品物の背景にある思想や誕生までの軌跡、開発秘話といった“魂の結晶”とも言えるストーリーを発信していきます。

品質向上のために挑戦を続ける工場の姿。

素材と向き合い続ける職人の手。

幾度もの失敗を乗り越え、生み出された技術。

その「過程」「歴史」「熱量」までも含めて届けることで、モノではなく“ 価値そのもの ”を伝えていきます。

さらに、SNSを通じて、品物だけでは見えてこない、つくり手たちの「個性」「声」「瞬間」をリアルに発信し、視聴者との深い共感を育ててまいります。

■ 創業者・中村貴広の創業の想い：日本のモノづくりを世界一かっこいい職業へ

―― “なんでこれが評価されへんねん”から始まった代表取締役社長CEO 中村貴広

日本のアイデンティティは、「モノづくり」にある。我々は、本気でそう信じています。

しかし今、その価値は、本当に正しく伝わっているのでしょうか。

長年積み上げられてきた技術。人生を懸けて磨かれてきた職人技。

本来、世界に誇るべき日本のクラフトマンシップが、「価格」「効率」「分かりやすさ」

そんな表面的な指標の中に埋もれ、誰にも知られないまま終わっていく。

我々は、その現実に強い危機感を抱いています。

私、中村貴広は、前職で初めて製造業の現場に入り、“ 本物の技術 ”に触れ続けてきました。

「この技術が、こんなところに使われてるんか。すご過ぎるやろ！」

現場には、想像を超える熱がありました。

納得いくまで手を止めない職人。

スペックを満たしていても、「まだあかん」と言い続ける姿。

数字では測れない誇りと執念。

しかしその一方で、強い違和感も覚えます。

デザイナーを入れ、時間もコストもかけて作ったプロダクトが売れない。

技術を持ちながらも評価されず、現場を去っていく職人。

『なんで、ここまでやる人たちが報われへんねん。』

それが、すべての始まりでした。

やがてその違和感は、怒りへと変わります。

「世界に挑戦したい」と語りながらも、実際には販路や発信手段を持てず、

埋もれてしまう企業も少なくありません。

その裏で、本気で技術と向き合ってきた人たちが、静かに消えていく。

これが、一番悔しかった。何度もやめようと思いました。どれだけ向き合っても変わらない。

言い訳ばかりで、挑戦しない。

モノづくりを変えるための挑戦をしても返ってくるのは、「すごいっすね。」という、どこか他人事の言葉。

それでも、続けてこれた理由があります。

古い構造の中で、それでも変えようともがくアトツギ。

そして、その想いに共感して集まってきた仲間たち。

「この人たちとやるなら、やるしかない」

そう腹を括りました。だからこそ、モノエンは生まれました。

我々がやりたいのは、単なる販売代行ではありません。

全ての販売手段でモノづくりを本気で売る。その一つが今回のライブコマースです。

ライブコマースという表現手法を通じて、

- 作り手が語る- 技術が見える- 想いが届く

その瞬間を、リアルタイムで生み出す。売るためじゃない。

“熱が伝わった結果、売れる”状態をつくるためです。

BEGINNING LEGACYは、品物を並べる場所ではありません。

埋もれている価値を再編集し、新たな「文化」「伝統」として世界へ提示する挑戦です。

つくることそのものが尊敬される世界。

職人が、“ 渋い ” ” カッコいい！！ ”と憧れられる世界。

そして、日本のモノづくりが、もう一度世界から求められる世界。

モノづくりを、世界一かっこいい職業にする。

それが、我々、モノエンの挑戦です。

■ 5月12日配信：日本の技術が光る珠玉の3社プロダクト

―― “ 売れる構造 ”を持つものだけを扱う

5月12日の初回配信では、我々が自信を持って厳選した3社のプロダクトをご紹介します。いずれも、語るべき深いストーリーがあり、視覚的な変化が分かりやすい、ライブコマースに最適な逸品です。新生活が落ち着き、暮らしの質を見直したくなる初夏の入り口や、母の日といったギフト需要が高まるこの時期に、日々の生活を豊かにする最高の体験をお届けします。当日はメーカー社長や新規事業ご担当者の方々にもお越しいただき、会社のご紹介はもちろんのこと開発秘話、苦労話などを１時間お話いただきます。また、ライブ限定の特別セットやノベルティもご準備いただいております。

1社目：創業90年を超える老舗ゴムメーカー・錦城護謨株式会社が開発した「KINJO JAPAN」

ガラス同等の透明度94％を実現した高透明シリコーンゴムでつくられたグラスです。炊飯器パッキンや医療機器などで培った精密なゴム加工技術を応用し、「落としても割れない」という従来の常識を覆す製品を実現。金型を何度も作り直し、細部にまでこだわり抜き、技術力の象徴として生まれた、“ 見た目はガラス、素材はゴム ”の革新的プロダクトです。今回の配信では、八尾市とのYAOYA PROJECTから生まれた「KINJO JAPAN E1」 をご紹介します。

公式Instagram：

https://www.instagram.com/kinjojapan/

KINJO JAPAN桝谷周一郎さん監修 職人手作り鉄フライパン２社目：創業75年大阪八尾市の町工場・藤田金属株式会社が手掛ける「ふらいぱんヴィレッジ」

職人による鉄加工技術を活かした本格鉄フライパンブランドです。独自のハードテンパー加工により、「焦げ付きやすい・錆びやすい」という鉄フライパンの課題を軽減。さらに、高い蓄熱性によって食材の旨味を閉じ込め、家庭でもプロレベルの焼き上がりを再現します。使うほど油がなじみ、“育つ道具”として長く愛用できる一生モノのプロダクトです。今回の配信では、「有名料理人桝谷周一郎さん監修 職人手作り鉄フライパン」をご紹介します。

公式Instagram：

https://www.instagram.com/fujita_kinzoku/

３社目：創業100年、ストーブ用灯芯を製造してきたシルバー株式会社が開発した「TORCH＋」

“ 炎を安全に楽しむ ”ために設計された次世代オイルトーチです。独自のガラス芯技術と転倒時自動消火機構を組み合わせ、癒しの炎と高い安全性を両立。さらに、空気流量を制御することで「1/fゆらぎ」を生み出し、空間そのものを整える体験価値を実現しました。無骨さとミニマルデザインを融合した、工業技術発のライフスタイルプロダクトです。今回の配信では、八尾市とのYAOYA PROJECTから生まれた「TORCH＋」をご紹介します。

公式Instagram：

https://(https://www.instagram.com/torchplus_silver/)www.instagram.com/torchplus_silver/(https://www.instagram.com/torchplus_silver/TORCH%EF%BC%8B%E3%83%BCSHIROGANE)

TORCH＋ーSHIROGANE 銀ー

BEGINNING LEGACYでは、初回３社のような

“体験として伝わる価値”を持つプロダクトのみを扱います。

選定基準は明確です。

- ストーリー性（存在理由が語れる）- 体験性（ライブで再現できる）- 市場性（価格・供給が成立する）

さらに、

- 共感- 所有欲- 希少性- ストーリー

を独自設計し、「欲しい」ではなく「持ちたい」に変えていきます。

■ 新たな伝統を創発する「BEGINNING LEGACY」

BEGINNING LEGACYのブランドビジュアル

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BEGINNING LEGACYとは、

新たな伝統を創発するキュレーションブティックです。

BEGINNING LECACY［ビギニングレガシー」は表層的ライフスタイルブランドとは異なり、時代を超えた親和性に重点を置き、オーセンティックな逸品の創出及び選定を通じて、新たな価値体験を提案しています。

また、さまざまな［歴史的・文化的・生活／生活様式］インスピレーションと最新のデザインコードを調和させた独特の製品ラインナップが構成する完璧なプロポーションによって、洗練されたブランドイメージを形成しています。

真価を見出す不変のアイデンティティとそれを体現する。美の哲学でタイムレスな絶対的価値を実現しています。新たな伝統を創発し続する歴史と革新の共存拠点は、近い将来クラフトマンシップの到達点となるでしょう。

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最新の配信スケジュールやメーカーの裏側に密着したストーリーは、以下の公式SNSアカウントにて随時発信してまいります。

ぜひフォローしていただき、新たな伝統の幕開け【BEGINNING LEGACY】の目撃者となってください。

ーBEGINNING LEGACYー

公式Instagram：https://www.instagram.com/beginnig_legacy

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@biginning_legacy

定期ライブ配信日：毎週火曜・木曜 AM6:00-9:00、毎週日曜 PM12:00-15:00

■ モノエンについて

株式会社モノエンは「エンタメ×ゴエンの力で、モノづくりを底上げる」というミッションを掲げ、日本の製造業を「文化産業」として世界を熱狂させていくことを目指す会社です。そこで単なる物販ではなく、「なぜこのモノが存在するのか」「誰がどのような想いでつくっているのか」を深く理解した上で手に取る--そのプロセス自体を価値として届けていく。BEGINNING LEGACYは商品を売る場ではなく、「価値を再編集し、文化・伝統として届ける場」として展開していきます。

今後は、リアルに品物を販売できる拠点づくり（2026年夏予定）や購入後、モノづくり企業やつくり手・品物などを応援できるコミュニティへの展開（2026年度秋予定）も視野に入れています。この仕組みをさらに発展させ、世界で活躍するクリエイターによる商品リブランディングプロジェクト、モノエン企画として町工場とのオリジナル商品開発や、将来的には「MACHICOBA」を世界の共通言語にするためのグローバル展開も見据えています。ライブコマースをきっかけに日本の製造業にとっての次世代の産業インフラとして確立してまいります。

モノづくりを、世界一かっこいい職業にする。モノエンは本気で挑戦し続けます。

■ 株式会社モノエン 会社概要

ミッション：エンタメ×ゴエンの力で、モノづくりを底上げる

社名：株式会社モノエン

所在地：

【本社】〒160-0023 東京都新宿区西新宿5丁目5番1号ザ・パークハウス西新宿タワー60 2916号室

【東大阪オフィス】〒577-0035 大阪府東大阪市御厨中1-14-24 三和紙業内TSUNAGI

【沖縄オフィス】〒905-1411 沖縄県国頭郡国頭村字辺土名1429 YANBARU HOSTEL

創業日：2026年3月

代表者：中村貴広

事業内容：ライブコマース事業（モノづくり特化）

代表者電話番号： 080-1434-5208(#)

メールアドレス：info@monoen.co.jp

ー報道関係者お問い合わせ先ー

株式会社モノエン 広報担当：中村・名引・河内

メールアドレス：livec_info@monoen.co.jp

TEL：080-1434-5208(#)