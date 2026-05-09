累計10万DL突破した話題の短編が単行本に！『Kの支配者 ―奥田枠短編集―』2026年5月9日（土）発売

株式会社新潮社

株式会社新潮社は、2026年5月9日（土）に『Kの支配者 ―奥田枠短編集―』を発売いたします。

電子書籍配信サイト「コミックシーモア」（NTTソルマーレ株式会社運営）にて2024年12月15日より配信（https://www.cmoa.jp/title/307536/）した『Kの支配者』は、「目が離せない」と美しくも歪な愛の物語として話題を集めてまいりました。このたび、『Kの支配者』に加え、同じく“支配”をテーマとした短編『HOUSE』 を収録し、通常版（紙・電子）および電子限定うす消し特装版の3種類での発売が決定いたしました。

発売を記念し、コミックシーモア限定描き下ろし漫画をはじめ、各書店にて豪華特典をご用意しております。また、抽選で奥田枠先生の直筆サインが当たる発売記念キャンペーンや、複製原画の展示も実施中です。

書籍内容紹介

累計10万DL突破!!

話題の『Kの支配者』が遂に単行本化。

『HOUSE』と描きおろし8Pを加えた、支配をめぐる珠玉の短編集をぜひご堪能ください。

ある資産家の息子Kが死んだ。

順風満帆に生きてきたKの死に疑問を抱いた警察は、

重要参考人として、Kの自殺を通報した坂滝晃を召喚する。

調査の過程で明らかになった、二人の淫らで歪な関係とは――。

誰にも理解されなくとも、この関係は祝福でした。（『Kの支配者』）

父親の死をきっかけに実家に戻った龍蔵が見たのは、

優しかった兄の強圧的で変わり果てた姿。

そんな中、父は兄に殺されたのだという女中からの密告があり――。

支配者出会った父と兄の間に何があったのか。

秘密が暴かれる時、その家は正しい形を取り戻す。（『HOUSE』）

特典情報

『Kの支配者』(C)奥田枠／新潮社

・コミックシーモア：６P描き下ろし漫画

・アニメイト：B6サイズ４Pリーフレット（２P描き下ろし）

・コミコミスタジオ：１P描き下ろし漫画ペーパー

・ホーリンラブブックス：イラストカード（カラー）

・メロンブックス：ブロマイド（カラー）/ミニアクリルパネル（有償特典）

・書泉・芳林堂書店：複製原画風ペーパー

・とらのあな：イラストカード（カラー）

・喜久屋書店：複製原画風ペーパー

※メロンブックスさまのミニアクリルパネルは有償特典となります。

※特典配布状況につきましては各書店様にお問い合わせをお願いいたします。

発売記念キャンペーン

ホーリンラブブックスでは発売記念キャンペーンを実施中！

期間中にホーリンラブブックスで『Kの支配者 ―奥田枠短編集―』をご購入いただいた方の中から抽選で1名様に、奥田枠先生のサイン入り色校正紙をプレゼントいたします。

※対象は、2026年6月8日(月)までに発送完了となるご注文になります。

詳細を見る :https://www.horinlovebooks.com/fair/topic-yB9JxvZ2gyF9

加えて、書泉・芳林堂書店にて複製原画の展示が決定！

書泉グランデ、書泉ブックタワー、芳林堂書店高田馬場店の3店舗にて、奥田枠先生による美麗な原稿をご覧いただけます。

期間：2026年5月9日（土）～2026年6月14日（日）

詳細を見る :https://www.shosen.co.jp/fair/41366/

電子限定『Kの支配者 ―奥田枠短編集―【うす消し特装版】』

本作は、応援してくださった読者の皆様の声にお応えし、大人向け加工を施した豪華特装版として制作いたしました。

特典として、『HOUSE』キービジュアルの一部縄なしver.イラストや、幻の初期ネームを収録しております。

ここでしかご覧いただけない貴重な内容となっておりますので、ぜひご注目ください。

※本商品は成人向けページでの展開となります。

※年齢制限があるため、各電子書店にてタイトル検索のうえご確認ください。

※一部書店ではレギュレーション上、配信がない場合がございます。あらかじめご了承ください。

※コミックシーモア限定描き下ろし漫画もうす消しになります。

（内容は通常版と同じです）

書籍データ

■通常版（紙・電子）

【タイトル】Kの支配者 ―奥田枠短編集―

【著者名】 奥田枠

【発売日】2026年5月9日（土）

【造本】B6

【定価】880円（税込）

【ISBN】978-4-10-772942-2

【URL】https://www.shinchosha.co.jp/book/772942/

■うす消し特装版

【タイトル】Kの支配者 ―奥田枠短編集―【うす消し特装版】

【著者名】奥田枠

【発売日】2026年05月09年(土)

【造本】電子限定

【定価】1,320円（税込）

【URL】https://www.shinchosha.co.jp/ebook/F917991/