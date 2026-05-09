『サライ』最新号は、「新しい動物園と水族館の歩き方」を大特集。先進的な施設の種の保存や環境保全への取り組みに迫ります。

株式会社小学館

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『サライ』 2026年 6月号

創刊36周年 立夏記念号

2026年5月9日発売

価格 1080円（税込）

小学館

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『サライ』公式サイト… サライ.jp

https://serai.jp/

『サライ』公式Ｘ（旧Twitter）・・・@seraijp

https://x.com/seraijp

●大特集／

新しい動物園と水族館の歩き方

動物園・水族館の役割は、単に珍しい生きものを展示することから、大きく変化しています。「野生を覗く」「希少種を次世代に繫ぐ」「地球環境をいのちから考える」などの見地に立ち、生息環境を整える起点となる役割を担うまでになっている。

「生きものの姿をより自然のままに見られるようになった動物園・水族館」という観点から特徴ある施設を詳しく紹介、さらに現代人が注目すべきポイントを山極壽一さん（理学博士・霊長類学者）ら4人の賢人たちが解説します。

第1部 未来を見つめる動物園と水族館

生きものたちの故郷である自然環境が悪化の一途をたどる今、未来を見据えた取り組みがはじまっています。「環境保全」「地域密着型」「日本の固有種」「動物福祉」、この4つの新潮流をテーマに、一度は訪ねたい動物園と水族館を全国から紹介します。

誌面では、希少種の繁殖から生息地の保全まで、自然のためにできることを追究する「よこはま動物園ズーラシア」（神奈川県横浜市）、世界中の珍しい動物よりも、地元富山をはじめとする日本の動物を未来の市民に残し伝える「富山市ファミリーパーク」（富山県富山市）、日本の固有種に注力し、希少種の繁殖など研究と展示を高次元で両立させている「葛西臨海水族園」（東京都江戸川区）、動物福祉を実践し生きものの自由と個性を尊重する「愛媛県立とべ動物園」（愛媛県砥部町）を訪ね、施設の特徴や見どころに迫ります。

第2部 賢人の目線で巡る動物園・水族館の歩き方

ひとくちに「生きものを見る」といっても、見るべきポイントはさまざまです。博物学者で作家の荒俣宏さん、里山や琵琶湖ほかで撮影を続ける写真家の今森光彦さん、理学博士で霊長類研究の世界的権威として知られる山極壽一さん、動物展示の最先端をルポした作家の川端裕人さんの４人の賢人の視点により、じっくりと歩くためのヒントを紹介します。

取り上げている施設は沖縄美ら海水族館（沖縄県本部町）、滋賀県立琵琶湖博物館 水族展示室（滋賀県草津市）、京都市動物園（京都市左京区）、豊橋総合動植物公園（愛知県豊橋市）など。賢人たちお勧めの動物園・水族館です。

写真／よこはま動物園ズーラシア

生息地をイメージした環境で数種を混合展示しているよこはま動物園ズーラシアの「アフリカのサバンナ」ゾーン。

開放的な空間で大型草食獣のキリン、シマウマ、エランドが一緒に過ごす様子が見られる。すぐ横にはクロサイの展示場もある。

撮影／横山新一

葛西臨海水族園で人気の、空を飛び海も泳ぐウミスズメ類の水槽。空を飛ぶときには大きく広げる翼を、泳ぐときには小さく折り曲げる。岩の上にいる腹部の白い鳥がウミガラス。右端はエトピリカ。

撮影／小林禎弘

京都市動物園のゴリラ舎を訪れた山極壽一さん。

飼育されているニシゴリラはアフリカの熱帯雨林に生息するが、環境破壊と密猟により絶滅の危機に瀕している。京都市動物園にいる4頭のゴリラの家族は、いずれも日本で生まれた。

特集／

コーヒーを究める

多彩なコーヒー豆を気軽に手に入れられる今、至福の一杯を自宅で淹れることが可能です。それには、「いかに自分好みの豆に出会い、的確に挽き、丹念にドリップするか」という視点から、多角的に解説します。

誌面は、沖縄本島で最高品質のコーヒー豆の栽培に果敢に取り組む「振慶名（ぶりきな）珈琲園」を訪ね、収穫や精製などの過程を識るところから始まり、世界のコーヒー産地と品種も案内します。

その上で「よいコーヒー豆を選ぶ」「焙煎度合いを吟味する」「分量と時間、温度の計測を徹底する」という、最高の一杯を淹れるプロの極意を堀口俊英さん（日本スペシャルティコーヒー協会理事）から、教わります。道具と基本のドリップが学べます。

さらに自家焙煎コーヒーの名店で、かつ、使用しているコーヒー豆を取り寄せられる店を、福岡、東京、山梨、愛知、京都に訪ねました。とっておきのコーヒー豆とともに紹介します。

撮影／齋藤明

焙煎した振慶名珈琲園のブレンド豆で淹れた一杯。香りと味が複雑に入り混じる。収穫から生豆に精製されるまで１か月～４か月以上かかっている。

撮影／松隈直樹

福岡市中央区の珈琲美美（コーヒーびみ）では、創業者の森光宗男さんが修行した東京・吉祥寺の『自家焙煎もか』で使っていた焙煎機を引き取り使用している。一度に４kgの豆を焙煎する。

【連載】サライ・インタビュー／

小林快次さん（北海道大学総合博物館教授・54歳）

北海道大学総合博物館教授、同館副館長を務める古生物学者の小林快次さんは、1971年、福井県生まれ。横浜国立大学を１年で退学し、米国ワイオミング大学地質学地球物理学科に留学。そののち、米国サザンメソジスト大学地球科学科博士課程を修了し、恐竜の研究者になった小林さんですが、子どもの頃に好きだったのは、実は恐竜ではなく仏像でした。

今では欧米の研究者から「ハヤブサの目」と呼ばれる観察眼で、恐竜の化石の発見や発掘に国内外で多く関わっている小林さんは、「タイムマシンに乗ったような感覚を楽しむことが、発見に繫がります」と発見の極意を語ります。そんな小林さんに、少年時代からの来歴や、子どもたちからよく尋ねられる「恐竜学者になるにはどうしたらいいか」という質問に対する答、今後の目標までを伺いました。

撮影／藤田修平

北海道むかわ町穂別（ほべつ）で発掘された7200万年前の恐竜カムイサウルス。命名者の小林さんが、全長8ｍの日本最大級の恐竜全身骨格（復元）を前に語る。北海道大学総合博物館で公開中（無料）。