【第4回全国高校生政策甲子園】全国10地区予選大会の開催日・会場が決定

公益社団法人日本青年会議所

公益社団法人日本青年会議所（会頭：加藤大将、所在地：東京都千代田区麹町2丁目12-1 VORT半蔵門7F）が主催する「第4回全国高校生政策甲子園」の全国10地区予選大会の開催日および会場が決定しましたのでお知らせいたします。昨年まで3地区（東日本地区、西日本地区、九州・沖縄地区）でしたが地区予選大会を今年より10地区へと拡大し、全国からより多くの高校生が参加していただきやすくなりました。

今年の募集政策は、１.設定テーマ部門：希望の就職や働き方を実現！若者が安心して社会に出られる政策 ２.自由テーマ部門：私が総理大臣になった時の一丁目一番地（最優先事項）の2部門です（2部門からどちらかを選択、または両部門への重複エントリーも可能です）。参加エントリーの受け付けは5月31日(日) 23:59まで。全国の高校生の皆さんのご応募をお待ちしております。

全国10地区予選大会（開催日・会場）

■北海道地区［北海道］

開催日：7月31日(金)

会場：北海道庁旧本庁舎（赤れんが庁舎）

■東北地区［青森県、秋田県、岩手県、宮城県、山形県、福島県］

開催日：7月31日(金)

会場：仙台市議会議事堂

■関東地区［栃木県、茨城県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、山梨県、神奈川県］

開催日：7月31日(金)

会場：昌賢学園まえばしホール（前橋市民文化会館）

■東海地区［静岡県、愛知県、岐阜県、三重県］

開催日：7月28日(火)

会場：岐阜県議会議事堂

■北陸信越地区［福井県、石川県、富山県、新潟県、長野県］

開催日：7月31日(金)

会場：富山県議会議事堂

■近畿地区［滋賀県、京都府、奈良県、大阪府、兵庫県、和歌山県］

開催日：7月29日(水)

会場：神戸市会議事堂

■中国地区［岡山県、広島県、山口県、島根県、鳥取県］

開催日：8月2日(日)

会場：山口県政資料館（旧県会議事堂）

■四国地区［香川県、徳島県、高知県、愛媛県］

開催日：7月31日(金)

会場：徳島県庁大講堂

■九州地区［福岡県、大分県、佐賀県、長崎県、熊本県、宮崎県、鹿児島県］

開催日：7月29日(水)

会場：熊本市議会議場

■沖縄地区［沖縄県］

開催日：7月31日(金)

会場：那覇市議会議事堂

※各地区予選大会は、書類選考を通過した20チーム（各部門10チームずつ）、全国10地区で計200チームがご参加いただけます。

政策甲子園とは

次代を担う高校生が主役となり、日本の未来を創るための具体的な政策を立案・提言する全国規模の政策コンテストです。若者の主権者意識の向上を目的に、2023年より日本JCが主催しています。昨年は全国から350超チームのエントリーがあり、決勝大会に勝ち進んだ16チームが国会議事堂で演説を行い、最優秀賞チームは高市早苗内閣総理大臣に直接政策を提言することが実現しました。今年度は700チーム、約2,100名のエントリー予定となっています。次世代リーダーの政策立案能力向上と社会課題解決への主体的参加を促進し、若者の声を政策決定に反映する持続可能な社会づくりを目指しています。

■「政策甲子園」ホームページ

https://seisakukoushien.jaycee.or.jp/