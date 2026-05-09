「MUSIC AWARDS JAPAN 2026 演歌・歌謡曲LIVE［最優秀演歌・歌謡曲 楽曲賞 授賞式］」6月11日開催

MUSIC AWARDS JAPAN 実行委員会

音楽業界の主要5団体（日本レコード協会、日本音楽事業者協会、日本音楽制作者連盟、日本音楽出版社協会、コンサートプロモーターズ協会）が垣根を越えて設立した、一般社団法人カルチャーアンドエンタテインメント産業振興会（CEIPA）によるアワード「MUSIC AWARDS JAPAN」（MAJ）内の開催ウィークにて、演歌・歌謡曲部門を表彰する「MUSIC AWARDS JAPAN 2026 演歌・歌謡曲LIVE[最優秀演歌・歌謡曲 楽曲賞 授賞式]」を6月11日（木）に開催いたします。

「世界とつながり、音楽の未来を灯す（ともす）。」をコンセプトとした国内最大規模の国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN」は、今年6月13日（土）の授賞式だけでなく、6月５日（金）～6月13日（土）に渡り開催ウィークとして音楽にまつわる様々なイベントを開催いたします。

このたび、開催ウィーク内の6月11日（木）にMAJの演歌・歌謡曲部門を表彰する「MUSIC AWARDS JAPAN 2026 演歌・歌謡曲LIVE[最優秀演歌・歌謡曲 楽曲賞 授賞式]」の開催が決定しました。本イベントの主目的はMAJの演歌・歌謡曲部門授賞式になりますが、古典的な芸能に加え、演歌・歌謡曲も日本のソウルミュージックとして位置付け、日本の伝統的なカルチャーを世界へと発信してまいります。ライブには日本を代表する演歌・歌謡曲のアーティストが出演し、さらに歌唱以外にも日本の伝統的な芸能を発信するパフォーマンスが行われる予定です。

また今年も「YouTube Music Weekend:MUSIC AWARDS JAPAN 2026 Edition」が2026年6月5日(金)～6月7日(日)に渡り実施され、「YouTube Music Weekend:MUSIC AWARDS JAPAN 2026 Edition-演歌・歌謡曲」のプログラムも６月7日(日)の日中帯で初の開催となります。

【開催概要】

タイトル：MUSIC AWARDS JAPAN 2026 演歌・歌謡曲LIVE[最優秀演歌・歌謡曲 楽曲賞 授賞式]

日時：2026年6月11日（木）16:00開場／17:00開演

場所：Zepp DiverCity (TOKYO) 〒135-0064 東京都江東区青海1丁目1－10

https://www.zepp.co.jp/hall/divercity/

出演者：細川たかし・水森かおり・島津亜矢・市川由紀乃・キム・ヨンジャ・山内惠介・純烈・

SHOW-WA・MATSURI・辰巳ゆうと・真田ナオキ・新浜レオン・青山新・二見颯一・田中あいみ・

KaWang 他 （順不同）

MC：森崎ウィン・松丸友紀・ケイナ (順不同)

歌唱者以外の出演者：マーティ・フリードマン・吉田兄弟・DAISHI DANCE・カムイ・林家つる子・

SOME≡LINEZ 他 （順不同）

放送日：2026年6月21日(日) 12:00～12:54 （テレビ東京）

2026年6月30日(火) 19:00～21:00 (BSテレ東)

配信：YouTube・他にて配信

チケット販売：2026年5月9日（土）10:00より各プレイガイドにて販売開始

MUSIC AWARDS JAPAN WEEK公式サイト：https://events.musicawardsjapan.com/

主催：CEIPA（一般社団法人カルチャー アンド エンタテインメント産業振興会）

共催: JMCE（一般財団法人 日本音楽産業・文化振興財団)

制作：MUSIC AWARDS JAPAN 2026 実行委員会 / 一般社団法人日本音楽事業者協会

【最優秀演歌・歌謡曲楽曲賞 ノミネートアーティストよりコメント】（五十音順）

ＳＨＯＷ-ＷＡ 「外せないピンキーリング」

いつも応援頂きありがとうございます。

皆様のおかげで今年もMUSIC AWARDS JAPANにノミネート頂くことができ、大変光栄に思っております。

「外せないピンキーリング」は、僕たちSHOW-WAにとっても勝負の作品です！

SHOW-WAが皆様の日常を彩り『外せない』存在になれるようにこれからも頑張りますので、引き続きあたたかい応援の程よろしくお願いいたします！！

ＳＨＯＷ-ＷＡ＆ＭＡＴＳＵＲＩ 「僕らの口笛」

いつも応援してくださるファンの皆様、関係者の皆様、本当にありがとうございます。

SHOW-WA & MATSURIとして、初めて最優秀演歌・歌謡曲楽曲賞にノミネートされたとお聞きし、大変光栄に思っております。

「僕らの口笛」は、上手くいかない日や立ち止まりそうになった時にそっと優しくそばにいてくれる楽曲です。

この曲のように、僕たちも、もっともっと多くの皆様に寄り添うことができるような存在になりたいと思っております。

これからもSHOW-WA & MATSURIらしく、どんな時も前を向いて1歩ずつ進んでいきたいと思いますので、引き続き応援の程よろしくお願いいたします

辰巳ゆうと 「運命の夏」

「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」最優秀賞演歌・歌謡曲楽曲賞に「運命の夏」がノミネートされた事、本当に光栄です。

応援してくださる皆様、支えてくださる皆様へ感謝の気持ちで胸がいっぱいです。日本の演歌・歌謡曲への誇りを胸に、

そして歌に対する想いをこれからも熱く持ち続け歌い続けていきたいと思います。

自分ができる最大のパフォーマンスをお届けしたいと思います。

本当にありがとうございます。

新浜レオン 「Fun! Fun! Fun!」

この度は昨年に続き、2年連続で「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」最優秀演歌・歌謡曲楽曲賞に

ノミネートしていただき心から感謝の気持ちでいっぱいです。

今回の「Fun! Fun! Fun!」は笑顔、そして希望を届けることをテーマに歌ってきました！

また、”WAKIWAKIダンス”という誰でも一緒に踊ることができるダンスもあるので是非注目してください！

2年連続のノミネートという名誉を胸に、今年は東京から世界に向けて全力でパフォーマンスさせていただきます！

一緒に踊っておくレオーン！！！

山内惠介 「北の断崖」

昨年に続きまして、「MUSIC AWARDS JAPAN」最優秀演歌・歌謡曲楽曲賞に「北の断崖」をノミネートしていただきまして、有難うございます。

デビュー25周年記念曲は、原点回帰ということで究極の女歌を、

しかも四行詩で書いていただきました。

これは、山内惠介を育ててくれた演歌への恩返しでもあります。

演歌の魅力を伝える礎になる作品だと思いますので、応援どうぞよろしくお願いいたします。

【「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」開催概要】

・開催日時：2026年6月13日（土）

※開催ウィーク：2026年6月5日(金)～6月13日 (土)

・会場：TOYOTA ARENA TOKYO他

・協力：経済産業省、文化庁、日本貿易振興機構（ジェトロ）（予定）

・後援：東京都、国際交流基金

・公式サイト：https://www.musicawardsjapan.com/

<『TOYOTA ARENA TOKYO』とは>

2025年10月、お台場エリア「青海」にて開業したトヨタグループが手掛ける次世代アリーナ。「可能性にかけていこう」のコンセプトのもと、スポーツや音楽といったジャンル、さらには世代の垣根を越えて、“挑戦するすべての人”が、この場所から世界へと羽ばたく聖地になることを目指しています。

【「MUSIC AWARDS JAPAN」公式SNS】

・公式X：https://x.com/MAJ_CEIPA

・公式YouTube：https://www.youtube.com/@musicawardsjapanceipa

・公式Instagram：https://www.instagram.com/maj_ceipa_official/

・公式Facebook：https://www.facebook.com/maj.ceipa.official/

・公式TikTok：https://www.tiktok.com/@maj_ceipa_official

・公式TimeTree：https://timetreeapp.com/public_calendars/musicawardsjapan_ceipa_official

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