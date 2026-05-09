【無料ウェビナー】 AIが「自分の代わりに自動作業」？工務店のためのClaude活用入門セミナー

《開催概要》

株式会社シンミドウ

●開催日程：2026年5月29日（金）

●開催時間：16:00～17:00

●開催形式：Zoomウェビナー

●対象：全国の工務店 経営者・マーケ・広報・営業担当者様

●参加費：無料

▶︎ [お申し込みはこちら]

https://sinmido.com/news/p7021/(https://sinmido.com/news/p7021/)

こんなお悩みはありませんか？

●AIを使った業務効率化に興味はあるが、実際にどうしたらいいのかわからない。

●Claude（クロード）に興味はあるが、具体的に何ができるのか知りたい。

●人手不足の中、コラム執筆や日報、図面チェックなどの事務作業を「自動化」したい。

現在、多くの企業が生成AIの導入を進めていますが、工務店の現場では「使いこなせていない」という声が根強くあります。

本セミナーでは、今評価を集めている「Claude」に焦点を当て、単なる相談相手としてではなく、作業を自動代行するパートナーとして活用する方法を公開します。

基礎から「工務店特化」の活用法まで徹底解説

本ウェビナーでは、AI初心者の方に向けて、専門用語を極力使わず、Claudeの基本から実務への取り入れ方までを噛み砕いて解説します。

「コラムの執筆からHPへの投稿までを完全自動化」「商談の記録から改善点の洗い出し」「図面の自動チェック」など、工務店の日々の業務に直結する具体的な活用事例を複数ご紹介します。

AIを取り入れている工務店がまだ少ない今だからこそ、早期導入による差別化が可能です。

無料プランでできること、有料プランの料金体系、具体的な始め方のステップなど、セミナー終了後からすぐに試せる「正直でリアルな情報」をお届けします。

「AIをほとんど触ったことがない」「まずは何ができるか知りたい」という方にこそ聞いていただきたい内容です。ぜひこの機会にご参加ください。

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https://sinmido.com/news/p7021/(https://sinmido.com/news/p7021/)