株式会社BUZZ GROUP

作品キービジュアル番組公式サイトを見る :https://castwatch.tokyo/%E3%80%91

株式会社BUZZ GROUP（本社：東京都港区、代表取締役：渡辺憲）のグループ会社である株式会社BUZZ PRODUCTIONSは、チバテレ「キャストウォッチ」内にて短編ダークファンタジードラマ『この世の罪は、あの世で清算』（全6話）を2026年5月14日（木）より毎週木曜25時～放送することを発表いたします。

あわせて、本日STORY LAB.のYouTubeページにてティーザー映像を公開いたしました。

ティーザー映像URL：https://www.youtube.com/watch?v=y77zjMSzbfY

■ 作品概要

死後の世界で「魂の査定官」として働くミナ。人の一生を点数化し、天国か地獄かを振り分ける日々を送っていたが、自身の過去の記憶は失われていた。

ある日、受付に現れた一人の女性がミナを激しく糾弾する。

「あなたが両親を殺した」と--。

知らないはずの罪が突きつけられたとき、止まっていた運命が動き出す。

これは、罪と向き合い、償いの意味を問う衝撃の物語。

■ 主演コメント

平田梨奈 プロフィール写真

平田梨奈（ミナ役）

とても久しぶりの演技でしたが、台本を読んだ時から撮影が楽しみでした。現場も楽しく、この作品を通して自分の演技と向き合えたことで大きな刺激になりました。これからも挑戦していきたいです。

ぜひ感想をお聞かせください。

川原美咲 プロフィール写真

川原美咲（カナ役）

自身初のテレビドラマ主演でしたが、現場の雰囲気が明るく、楽しく撮影に臨めました！カナがどんな風に生き、それがのちにどういう風になるのか。見届けてください！私も素敵に生きねばと勇気をもらいました。皆様も何か思うことが少しでもあると嬉しいです。

■ 出演

平田梨奈／川原美咲

安神家老／小桜有香子／菅原望／井野利治／橋田奈海／栗田すみれ／関本明莉／原好美／青木詩乃 松田尚樹／瀬尾凛月／梅田晃成／田苗波來／田の浦たいが／三谷俊揮／渡辺煌己

■ 番組概要

タイトル

チバテレ キャストウォッチ「この世の罪は、あの世で清算」（全6話）

OA予定日

2026年5月14日（木）～ 全6回

放送時間

毎週木曜 25:00～25:30

放送局

チバテレ

番組WEBサイト

https://castwatch.tokyo/

公式X

https://x.com/G5G3HewxxFR16go

オープニング曲

「罪と罰」/ 井野利治

エンディング曲

「砂時計」/ VALHALLA

■ スタッフ

監督・脚本

とりかいこうじ

プロデューサー

青山健二

キャスティング

株式会社アイエヌジー

制作

STORY LAB.

企画・プロデュース

BUZZ PRODUCTIONS

■ エンディングテーマについて

VALHALLA

エンディングテーマには、会長職とインフルエンサー活動を並行する社美緒率いるVALHALLAの「砂時計」を起用。ダークな世界観に独自のカラーを添えている。

■ 今後の展開

放送終了後には全6回の内容をまとめたDVDのリリースが決定。あわせて主演陣が参加する上映会の開催を予定しております。続報は番組HPおよびX（旧Twitter）にて随時お知らせいたします。

最新情報は番組公式サイトをチェック :https://castwatch.tokyo/%E3%80%91

■ STORY LAB. について

BUZZ PRODUCTIONS発の映像レーベル／ドラマプロジェクト。俳優・ダンサー・クリエイターなど多様な才能が交わり、新しいストーリーが生まれる場所。「日常に、ドラマの化学反応を。」をコンセプトに作品を発信中。出演・コラボ募集中。 WEBサイト：https://lit.link/storylab2511

■ 株式会社BUZZ PRODUCTIONSについて

株式会社BUZZ PRODUCTIONS

社名：株式会社BUZZ PRODUCTIONS

本社所在地：本社所在地：〒107-0052 東京都港区赤坂2-13-20 TSUMUGIビル

事業内容：プロダクション運営、イベント制作

※株式会社BUZZ PRODUCTIONSは、株式会社BUZZ GROUP(東京都港区、代表取締役:渡辺憲)のグループ会社です。

【プレスリリースに関するお問い合わせ先】

株式会社BUZZ GROUP 広報部

お問い合わせ：https://group-buzz.com/contact/