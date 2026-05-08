アイドルグループ『太陽と踊れ月夜に唄え』 第2期メンバー募集開始！

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数々の実績を築いたアイドルプロジェクト『太陽と踊れ月夜に唄え』が、2026年5月8日(金)19時より第2期メンバーの募集を開始し、6月中旬に最終審査を行い、今夏～秋頃のお披露目を目指す。



太陽と踊れ月夜に唄えは、POPでかわいい『遊び』をテーマにした楽曲とEMOTIONでかっこいい『少女の日記』をテーマにした楽曲をデビューから2年半で40曲以上リリースしたアイドルグループ。

2023年7月にポニーキャニオンからCD2枚同時リリースにてデビューし、山野ホール、Spotify O-EASTにてバンドワンマンライブを開催し、アニメタイアップや数々のフェスに出演し数々の実績を残したユニットとなっている。今後の活躍も期待される。

なおオーディションへの応募は、下記特設サイトから可能となっている。



【インフォメーション】

「太陽と踊れ月夜に唄え」第2期メンバーオーディション



【応募期間】

2026年5月8日(金)～5月31日(日)23:59まで

【募集要項】

音楽やライブが好きな方、歌やダンスが得意な方、色々なグループ活動をしたい方、

夢を持ってる方、感動を届けたい方、やる気がある方、協調性がある方、他の人には負けない自慢がある方、どれかひとつにでも当てはまったらご応募お願いします。

【応募資格】

・満14歳～満22歳【アイドル経験者は24歳まで】の女性の方 (2026年5月8日の時点において)

・2026年5月以降特定のレコード会社、プロダクションとの契約がない方

・東京での活動と、オーディションに参加できる方

【審査内容】

・1次審査 →書類選考

5月31日(日)まで（合格者には応募から7日以内に連絡を致します。）

・2次審査 →歌・ダンス・面談

１次審査通過者順に東京またはオンラインにて 6月6日(土)、6月7日(日)開催予定。

※日程は1次審査合格者にお送りします。

・3次審査 →詳細面談

6月13日(土)開催予定。詳細は2次審査合格者におしらせします。

【応募方法】

・応募はこちらのサイトから

https://exam.work/auditions/taitsuki2026/form

(C)太陽と踊れ月夜に唄え