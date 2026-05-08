オープンバッジファクトリーのAPI v2が正式版へ移行 ～ LMS・HR連携による自動バッジ発行を強化

株式会社インフォザイン

株式会社インフォザイン（所在地：東京都台東区、代表：村田 進）は、同社が提供するオープンバッジ発行プラットフォーム「オープンバッジファクトリー（Open Badge Factory）」のAPI v2※が、2026年2月3日付でベータ版から正式版（GA：General Availability）へ移行したことをお知らせします。

これにより、LMS（学習管理システム）やHRシステム、社内独自アプリケーションからオープンバッジを自動発行する仕組みを、より高い信頼性・拡張性のもとで構築できるようになります。

※API（Application Programming Interface）：異なるシステム間でデータや機能を連携させるための接続仕様。

■ 背景

DX（デジタルトランスフォーメーション）の進展と、社会人のリスキリング（学び直し）への関心の高まりを背景に、学習歴やスキルをデジタルで証明・可視化する「オープンバッジ」の活用が国内外で急速に拡大しています。

こうしたニーズに応えるため、オープンバッジファクトリーの開発元であるOpen Badge Factory社は、外部システムとの連携を担うREST API「API v2」について、長期にわたるベータテストとユーザーフィードバックを経て、このたび正式版としてリリースしました。

新機能・変更点・導入メリットの詳細は、当社公式ブログにて解説しています。

▶ https://www.infosign.co.jp/blog/apiv2

■ API v2の主な新機能・変更点

1. OpenAPI準拠のドキュメント

API仕様がOpenAPI（旧Swagger）フォーマットで提供されます。エンドポイントの探索・テスト・クライアントコード自動生成が容易になり、開発者の実装工数を削減できます。

2. 堅牢で将来性のあるアーキテクチャ

内部設計が刷新され、長期運用を前提としたシステム連携にも安心して採用できる構造へと進化しました。

3. 自動発行ワークフローの強化

学習完了・資格取得などのイベントをトリガーとした自動バッジ発行への対応が強化されました。大量発行や条件分岐を伴う処理も実装しやすくなっています。

4. 多様なシステムとの統合容易性

LMS・HRシステム・独自アプリケーションなど、多様なプラットフォームとの統合がよりシンプルになりました。

■ 想定される連携ユースケース

LMS連携：コース修了・テスト合格などのイベントに連動した受講者への自動バッジ発行（Moodle、Canvasなどに対応）

HR・タレントマネジメントシステム連携：社内研修修了、資格取得、スキル評価結果を社員のデジタルスキルバッジとして発行・可視化

独自アプリケーションへの組み込み：イベント参加証明、顧客向け認定プログラム、コミュニティ貢献バッジなど

【関連アップデート：管理画面と日本語ローカライズの改善（2026年4月）】

オープンバッジファクトリーでは2026年4月13日と21日には、管理画面インターフェースの改善アップデートを実施しました。主な内容は、管理メニューの再構成、アクセシビリティの改善、日本語ローカライズが完了し、国内ユーザーが新インターフェースを日本語環境で利用しやすくなりました。

インフォザインは、Open Badge Factoryの国内独占販売代理店として、API v2正式版および新インターフェースを活用し、よりお使いいただきやすい環境をご利用いただけるよう進めてまいります。

【オープンバッジファクトリー／オープンバッジパスポートについて】

オープンバッジファクトリーは、大学や企業が独自のオープンバッジを簡単に設計・発行・管理できるプラットフォームです。

● オープンバッジファクトリーの詳細：https://www.infosign.co.jp/obf

オープンバッジパスポートは、学習者が受け取ったバッジを安全に保管し、SNSやポートフォリオで共有するためのデジタルウォレットです。

● オープンバッジパスポート：https://openbadgepassport.com/

【株式会社インフォザインについて】

2001年設立。2023年12月、欧州を中心に12年間オープンバッジ事業を展開するオープンバッジファクトリー社と日本における独占販売契約を締結。オープンソースCBTプラットフォーム「TAO」のSaaS版「TAOクラウド」の提供など、オープンソース・オープンスタンダードを活用した教育DXを推進しています。

【お問合せ先】

株式会社インフォザイン

所在地：〒110-0008 東京都台東区池之端1丁目2-18 NDK池之端ビル4F

お問合せ：obf@infosign.co.jp

公式HP： https://www.infosign.co.jp/