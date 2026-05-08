現役ダンサー・白鳥大地と話題の高身長グラビア女優・下谷あゆがW主演。チバテレにて短編ドラマ『神様からの手紙』5月14日放送開始！

株式会社BUZZ GROUP

作品キービジュアル番組公式サイトを見る :https://castwatch.tokyo/%E3%80%91

株式会社BUZZ GROUP（本社：東京都港区、代表取締役：渡辺憲）のグループ会社である株式会社BUZZ PRODUCTIONSは、チバテレ「キャストウォッチ」内にて短編ドラマ『神様からの手紙』（全5話）を2026年5月14日（木）より毎週木曜25時～放送することを発表いたします。

あわせて、本日STORY LAB.のYouTubeページにてティーザー映像を公開いたしました。

ティーザー映像URL：https://www.youtube.com/watch?v=X-HJT5vBziE

■ 作品概要

夢も目標も見失い、停滞した日々を送る元高校球児の男。かつて将来を期待されたキャッチャーだった彼は、ある出来事を境に野球を手放し、前に進めずにいた。

そんな彼のもとに届いた一通の手紙--差出人は「神様」。

「あなたは1週間後に死にます」

信じられないはずのその言葉は、日ごとに減っていく「残り時間」とともに現実となっていく。残された7日間。彼は、これまで向き合えなかった人生と対峙することを決意する。恩師、家族、かつての親友、ひょんなことから対峙する少年、そして想いを伝えられなかった女性--

限られた時間の中で、人は何を選び、何を遺すのか。後悔だらけの人生に、最後の答えを探す7日間の物語。

■ 主演コメント

白鳥大地 プロフィール写真

白鳥大地（ハル役）

人の「命」には、いつか終わりが来る。もしその終わりが、あと何日か分かってしまったら--ハルとして過ごした時間は、僕にとって「当たり前」がどれだけ脆くて、尊いものなのかを突きつけてくれました。逃げてきた過去や、向き合えなかった人たち。それでも一歩踏み出そうとする姿に、どこか自分自身を重ねながら演じていました。この作品には、「ちゃんと生きる」ということの意味が詰まっています。観てくださる皆さんが、それぞれの大切な人や時間を思い返すきっかけになれば嬉しいです。

下谷あゆ プロフィール写真

下谷あゆ（紬・ツムギ役）

初めての演技で大緊張していたのですが、撮影現場の空気が暖かすぎて、楽しく紬になることができました！ハル役の白鳥さんが紬の良さを沢山出してくださって、もっともっとハルと紬の絡みが観たくなりました！紬のセリフはいいセリフが多すぎて自分に言い聞かせながら演技していました！

■ 出演

白鳥大地／下谷あゆ

佐藤せるてぃあ／堀田竜成／源秀流（from OHL）／松本賢一／井浦恵子／安神家老／神子拓豊／雷斗／渡辺健太

■ 番組概要

タイトル

チバテレ キャストウォッチ「神様からの手紙」（全5話）

OA予定日

2026年5月14日（木）～ 全5回

放送時間

毎週木曜 25:00～25:30

放送局

チバテレ

番組WEBサイト

https://castwatch.tokyo/

公式X

https://x.com/G5G3HewxxFR16go

オープニング曲

「永遠」/ ZAKIMARO

エンディング曲

「day To day」/ 声松優一

■ スタッフ

監督・脚本

とりかいこうじ

プロデューサー

青山健二

キャスティング

株式会社アイエヌジー

制作

STORY LAB.

企画・プロデュース

BUZZ PRODUCTIONS

■ エンディングテーマについて

声松優一

エンディングテーマには千葉出身のシンガーソングライター・声松優一の「day To day」を起用。

全国大会グランプリを機にメジャーデビューし、映画主題歌やラジオなど幅広く活躍。繊細な歌声と表現力で支持を集め、ボイストレーナー・プロデューサーとしても才能を発揮する。

「day To day」は『当たり前ってなんだろう？いつも通りってなんだろう？』と向き合う楽曲であり、本作のテーマと深く共鳴している。なお、この楽曲のPVも監督のとりかいこうじが手がけた。

■ 今後の展開

放送終了後には全5回の内容をまとめたDVDのリリースが決定。あわせて主演陣が参加する上映会の開催を予定しております。続報は番組HPおよびX（旧Twitter）にて随時お知らせいたします。

最新情報は番組公式サイトをチェック :https://castwatch.tokyo/%E3%80%91

■ STORY LAB. について

BUZZ PRODUCTIONS発の映像レーベル／ドラマプロジェクト。俳優・ダンサー・クリエイターなど多様な才能が交わり、新しいストーリーが生まれる場所。「日常に、ドラマの化学反応を。」をコンセプトに作品を発信中。出演・コラボ募集中。 WEBサイト：https://lit.link/storylab2511

■ 株式会社BUZZ PRODUCTIONSについて

株式会社BUZZ PRODUCTIONS

社名：株式会社BUZZ PRODUCTIONS

本社所在地：本社所在地：〒107-0052 東京都港区赤坂2-13-20 TSUMUGIビル

事業内容：プロダクション運営、イベント制作

※株式会社BUZZ PRODUCTIONSは、株式会社BUZZ GROUP(東京都港区、代表取締役:渡辺憲)のグループ会社です。

【プレスリリースに関するお問い合わせ先】

株式会社BUZZ GROUP 広報部

お問い合わせ：https://group-buzz.com/contact/