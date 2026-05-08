ダイアン津田の初著書『津田日記』、カバーデザインを初公開！

株式会社新潮社

大人気お笑いコンビ・ダイアンの津田篤宏さん。ファン待望の初著書『津田日記』を、50歳のお誕生日である5月27日(水)に新潮社より発売いたします。『津田日記』は、ゴイゴイスーな2025年に、津田さんが一日も欠かさず綴った日記です。下心も悪口も喜びも悲しみも……日記でも津田さんは感情むき出しで人間くささが全開！令和のご時世に「奇跡」ともいえる一冊です。この度、『津田日記』のカバーデザインを初公開します！

津田篤宏『津田日記』（新潮社刊）

カバー前面には津田さんの顔がドーンと掲載！見るだけで元気になれるような、津田さんのパワー溢れる縁起のよいデザインとなりました。なお、裏面は津田さんの頭部をじっくりと眺められる仕様で、カバー袖にもかわいい仕掛けをたっぷりご用意しました……！刊行までどうぞお楽しみに。

【発売前から話題沸騰！『津田日記』の中身を先行公開】

365日感情むき出しの『津田日記』、この度書籍に収録されている3週間分の「日記」を先行公開しております！なおこの他、コラム・写真ページ・現物の日記の写真なども書籍では収録予定です。津田さんならではの一冊にどうぞご期待下さい。

1/27(月)～2/2(日)のダイアン津田さんの日記 (C)『津田日記』（新潮社刊）5/5(月)～5/11(日)のダイアン津田さんの日記 (C)『津田日記』（新潮社刊）10/13(月)～10/19(日)のダイアン津田さんの日記 (C)『津田日記』（新潮社刊）

【『津田日記』執筆のきっかけは？】

2024年末に占いで「黄色のカバーの手帳を買うと運気があがる」と言われた津田さん。エルメスで黄色の革の手帳を買い2025年の1年間、日記を書こうと決意します。嫁とケンカ、千鳥大悟さんと飲んだ、ライス関町さんとサウナ、息子や娘と買い物、ラジオうまくいかない、名探偵のロケしんどい……などなど、日常が率直に素直に綴られます。

なんでもタイパの時代にあえて手書きで、コツコツ毎日書き続けた『津田日記』は、“芸人本”の枠を超えた文学性さえも感じられる一冊に仕上がっています！

【本人コメント】

私津田が書いた渾身の作品に仕上がっております。映画化待った無し！

読んでください！

買っていただいた方には特大のすーをさしあげます！！

【『津田日記』発売までの告知スケジュール】

津田さんのギャグ「スーを差し上げます」にちなんで、『津田日記』発売までの「スケジュールを差し上げます」！誕生日＆書籍発売日である5月27日(水)を、盛大に迎えましょう！

【津田さんは「日記界隈」のニュースター！？】

(C)新潮社

Z世代を中心に今「日記界隈」がブームになっています。

「日記界隈」とは、その名の通り、「日記を書く人々」のこと。従来の日記は他人に見せず、自分だけの中で留めておくものですが、Z世代の日記はその逆。あえて日々起きた出来事をSNSなどのネット上で共有するスタイルが主流です。50歳を迎える津田さんが、そんな「日記界隈」の新たなスターとなる日も近いかもしれません……！

【書籍内容】

津田篤宏『津田日記』（新潮社刊）

《ダイアン津田、待望の初著書！ 感情むき出しの365日！ 令和に奇跡の一冊！》

嫁とケンカ、千鳥大悟さんと飲む、ラジオうまくいかない、名探偵のロケしんどい……。東京・大阪を軽快に往復し、仕事ゴルフ飲み会家族サービスと、超多忙でゴイゴイスーな2025年の毎日を、一日も欠かさず綴った日記を本邦初公開。下心も悪口も喜びも悲しみも、津田は日記でも感情むき出し＆人間くささ全開。読みだしたら止まらない！

【著者紹介：津田篤宏（つだ・あつひろ）】

1976年5月27日生まれ。滋賀県出身。漫才師。2000年に中学の同級生ユースケとお笑いコンビ・ダイアンを結成。ツッコミを担当している。テレビ、ラジオ、舞台、ユーチューブなど、各メディアで引っ張りだこの人気者で、最近は俳優としても活躍中。本書は初めての単著になる。

▶津田篤宏プロフィール（吉本興業HP）：https://profile.yoshimoto.co.jp/talent/detail?id=175

▶X：https://x.com/daiantsuda?lang=ja

▶インスタグラム：https://www.instagram.com/ggoigoisu/?hl=ja

【書籍データ】

(C)新潮社写真部

【タイトル】津田日記

【著者名】津田篤宏

【発売日】2026年5月27日

【造本】46判変小・ソフトカバー・176頁

【定価】1760円（税込）

【ISBN】978-4-10-356881-0

【URL】https://www.shinchosha.co.jp/book/356881/