株式会社AZ

株式会社AZ(本社：大阪市中央区本町、代表取締役社長：藤堂 高義)は、このたび、Amazon内での売上拡大を支援する「Amazon販売支援サービス」の提供を開始したことをお知らせいたします。

Amazon運用支援のAZ、売上最大化を支援する「Amazon販売支援サービス」を提供開始

近年、Amazon市場は拡大を続ける一方で、広告競争の激化や検索アルゴリズムの変化により、単なる出品だけでは売上拡大が難しい状況となっています。



そのような背景の中、AZでは、Amazonに特化した運用ノウハウを活用し、企業ごとの課題に応じた戦略設計から実行までを一気通貫で支援いたします。

今回提供を開始する「Amazon販売支援サービス」では、以下のような領域を包括的にサポートします。

- Amazonスポンサー広告運用- Amazon DSP運用支援- 商品ページ改善（SEO対策／CV改善）- ブランドストア構築- クリエイティブ制作（画像・動画）- レビュー／評価改善支援- データ分析・レポーティング- セール施策・販促戦略立案

Amazon内で成果を出すためには、「広告」「商品ページ」「レビュー」「ブランド設計」を横断した最適化が不可欠です。

AZでは、単なる広告運用代行ではなく、売上全体を最大化するための総合的な支援を行います。

また、運用担当者だけでなく、クリエイティブ制作・分析・戦略立案まで社内で一貫対応することで、スピーディーな改善サイクルを実現。クライアントごとの商材特性や市場環境に合わせた最適な施策を提案いたします。

サービス詳細は下記ページよりご確認いただけます。

■株式会社AZについて

詳細を見る :https://azkk.co.jp/lp/amazon/[表: https://prtimes.jp/data/corp/141650/table/12_1_ffd09a0e94ae474bac58714528373a8f.jpg?v=202605090151 ]