HCLTechとクラウドストライク、AIを活用した継続的脅威エクスポージャー管理サービスで戦略的パートナーシップを拡大

株式会社エイチシーエル・ジャパン

グローバルテクノロジー企業であるHCLTechとクラウドストライク(https://www.crowdstrike.com/en-us/)（NASDAQ: CRWD）は、継続的脅威エクスポージャー管理（CTEM）サービスの提供開始により、両社の戦略的パートナーシップを拡大することを発表しました。この共同サービスは、エンドポイント、クラウド、ID、アプリケーション、データ全体にわたるエクスポージャーについて、インテリジェンスに基づき継続的に特定、優先順位付け、および修復を行うことを可能にします。これにより企業は、エクスポージャーの状況を常時可視化し、より体系的かつ迅速にリスクに対応できるようになります。

このパートナーシップ拡大(https://www.crowdstrike.com/en-us/press-releases/crowdstrike-and-hcltech-announce-global-strategic-partnership/)の一環として、クラウドストライクとHCLTechは、高度な攻撃者インテリジェンスとAIを活用した脅威検知を組み合わせ、エクスポージャー、脅威、クラウドのセキュリティ態勢に関するシグナルを相関分析することで、リアルタイムのインサイトを運用に反映します。

AIネイティブのCrowdStrike Falcon(R)(https://www.crowdstrike.com/en-us/platform/)プラットフォーム、特許取得済みのExPRT.AI(http://exprt.ai/)、およびエージェント型イノベーション(https://www.crowdstrike.com/en-us/press-releases/crowdstrike-expands-agentic-security-workforce-trained-on-knowledge-of-elite-analysts/)を基盤とするFalcon(R) Exposure Management(https://www.crowdstrike.com/en-us/platform/exposure-management/)は、攻撃者の活動や実際の攻撃経路に基づき、悪用される可能性が最も高い脆弱性を迅速に特定し、優先順位付けを行います。HCLTechは、これらの優先順位付けされたインサイトを、自社のVERITY(https://www.hcltech.com/brochures/hcltech-verity)フレームワークおよび生成AI主導のサービス変革プラットフォームであるAI Force(https://www.hcltech.com/ja-jp/ai-force)に適用することで、修復を加速し、企業全体にわたる攻撃対象領域のリスクを継続的に低減します。

クラウドストライクの最高ビジネス責任者（CBO）であるDaniel Bernard氏は、次のように述べています。「Falcon Exposure Managementは、組織が大規模にリスクを低減し、優先順位付けを行うために必要なリアルタイムの可視性とAI主導のインサイトを提供します。HCLTechは、サービス領域における豊富な専門知識を有しており、この機能をグローバルに展開するうえで最適なパートナーです。私たちは協力して、セキュリティチームがより迅速に対応し、運用の統合を進め、攻撃者に先んじて対処できるよう支援します」

HCLTechのEVP and Global Head of CybersecurityであるAmit Jainは、次のように述べています。「現在の企業は、レジリエンスを維持するために、継続的な可視性、状況に応じた優先順位付け、そして迅速な実行力を必要としています。当社のAI Forceおよびエージェント型AIソリューションをFalconプラットフォームと統合することで、リスクを低減し、企業全体にわたる包括的なレジリエンスを実現する、インテリジェンス主導の自律型セキュリティモデルを可能にします」

クラウドストライクについて

クラウドストライク(https://www.crowdstrike.com/en-us/)（NASDAQ：CRWD）は、サイバーセキュリティのグローバルリーダーであり、エンドポイント、クラウドワークロード、アイデンティティ、データを含む企業リスクを考える上で重要な領域を保護する世界最先端のクラウドネイティブなプラットフォームにより、現代のセキュリティを再定義しています。

CrowdStrike Falcon(R)プラットフォームは、CrowdStrike Security Cloudおよび最先端のAIを搭載し、リアルタイムの攻撃指標、脅威インテリジェンス、進化する攻撃者の戦術、企業全体からの充実したテレメトリを活用して、超高精度の検知、自動化された保護と修復、精鋭による脅威ハンティング、優先付けられた脆弱性の可観測性を提供します。

Falconプラットフォームは、軽量なシングルエージェント・アーキテクチャを備え、クラウド上に構築されており、迅速かつスケーラブルな展開、優れた保護とパフォーマンスを提供し、複雑さを低減し即座に価値を実現します。

CrowdStrike: We stop breaches.

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HCLTechについて

HCLTechは、AI、デジタル、エンジニアリング、クラウド、ソフトウェアを中心とした業界トップクラスの技術力を提供するグローバルテクノロジー企業です。

インドに本社を置き、60か国以上に226,300人を超える社員を擁し、幅広いテクノロジーサービスと製品ポートフォリオを活用して、業界をリードするソリューションを提供しています。

金融サービス、製造業、ライフサイエンスとヘルスケア、ハイテク、半導体、通信とメディア、小売と消費財、モビリティ、公共サービスといった主要産業分野すべてにわたって顧客と協働し、業界向けソリューションをご提案、ご提供しています。

2025年12月末までの12ケ月間の連結売上高は145億ドルでした。

Supercharging ProgressをメッセージとしたHCLTechの詳細はwww.hcltech.com(http://www.hcltech.com/)をご覧ください。

HCLTech JapanのSNS（LinkedIn https://www.linkedin.com/showcase/hcl-japan/ ）でも情報を更新しています。

※本資料は、テキサス州オースティン、ニューヨーク、インド・ノイダで2026年3月31日に発表されたプレスリリースの抄訳版です。リリースの原文（英語）は、以下のURLからご確認下さい。

https://www.hcltech.com/press-releases/hcltech-and-crowdstrike-expand-strategic-partnership-ai-powered-continuous-threat