生地作りから完成までたった10分！ 手軽さとおいしさにこだわった『豆腐でつくる米粉パン』を5月18日に発売！

株式会社ナツメ社

実用書や児童書、教養書を発行する出版社、株式会社ナツメ社（東京都千代田区、代表取締役：田村正隆）は『とびきり簡単！もっちりふわふわ 豆腐でつくる米粉パン』（https://amzn.asia/d/02n3MsWJ）を5月18日に発売します。

■米粉パンをもっと気軽に、おいしく！

人気の米粉パンですが、オオバコ粉（サイリウム）が必要だったり、うまくふくらまないなど、作るのが難しい印象を持つ方も多いのではないでしょうか。本書では、豆腐を使うことで生地がまとまり、もっちりふわふわの食感が楽しめる新しい米粉パンの作り方を紹介しました。

■基本のプレーンパンは10分で作れる！ ごはん代わりにもなる！

基本のプレーンパンは生地作りから完成まで約10分！

耐熱容器に材料を入れ、混ぜて生地を作り、そのままレンジで約3分加熱すれば、出来上がり！ 食べたいときにすぐに作れる手軽さが魅力です。

また、シンプルな味わいのパンなので、ごはんのような感覚で梅干しや海苔とあわせて食べるのもおすすめです。ごはんを炊くより早く作れるので、忙しい朝にも重宝します。

■アレンジいろいろ！

本書では、生地にいろいろなものを混ぜて作るパンや、具を包むパン、ベーグル、ドーナツ、お好み焼きパン、肉まんなどたくさんのレシピを紹介。ぜひ作ってみてください！

【目次】

【ココアとチョコのパン】チョコがとろりと溶けだして、まるでフォンダンショコラ！【ホットドッグ】レンジで作るドッグパンにお好きな具材をはさんで【ドライカレーパン】ふんわりスパイシー！ 新感覚のカレーパン【フォカッチャ／ピザパン】さっくり香ばしいフォカッチャと、生地がカリッもちっのピザパン【ペタンコあんぱん】平べったく大きく焼くあんぱん【米粉ドーナツ】豆腐のうま味と弾力がおいしい！ 小麦粉とはひと味違う米粉ドーナツ

Vol.1 レンジで作るパン

［基本のプレーンパンの作り方とコツ］

プレーンパン

甘い生地3種（黒糖パン、蜂蜜パン、きび砂糖パン）

塩味の生地3種（みそパン、しょうゆパン、柚子こしょうパン）

味付き生地3種（マヨパン、ケチャップパン、ソースパン）

［＋材料ふたつ］抹茶とあんこのパン／きな粉と大豆のパン／黒ゴマとチーズパン／ココアとチョコのパン／粗びきこしょうとベーコンパン など

［野菜のパン］かぼちゃのパン／さつまいもと黒ゴマのパン／ブロッコリーとカニかまのパン

［コラム］お弁当に／おつまみに

［のせパン］カマンベールパン／ポテサラパン／スモークサーモン＆パプリカパン

［ドッグパン］チリコンカンドッグ／ホットドッグ／鯖ドッグ

［手巻きパン］生ハムときゅうりのラップサンド／のり納豆巻きパン

［包みパン］肉まん風パン／ドライカレーパン

Vol.2 フライパンで作るパン

［平焼きパン］プレーンな平パン／フォカッチャ／ピザパン／お好み焼きパン／エビトースト

［はさみ焼きパン］ペタンコあんぱん／ブリトーチーズハム／コロッケパン

［蒸すパン］マーラーカオ／マーマレード蒸しパン、黒豆蒸しパン／プレーンベーグル、ごまベーグル

［揚げ焼きパン］ひじきがんもパン／まん丸プレーンドーナツ／きな粉ねじりドーナツ／揚げ焼きカレーパン

［スイーツパン］カラメルりんごパン／チーズケーキ

【著者紹介】

沼津 りえ（ぬまづ りえ）

管理栄養士、調理師、料理教室『cook会』主宰。東京・阿佐ヶ谷を中心に、多くの料理教室を開催。シンプルで食材の旨みを引き出すおしゃれなレシピに定評があり、新聞・雑誌・テレビなどメディアでも精力的に活動中。著書に『55分で焼きたてパン』『米粉があれば！パンもおかずもおやつも極上』（共に主婦の友社）『からだとこころがととのう 滋養菓子』（日東書院本社）『切って漬けるだけ やみつき しみしみ野菜』（ナツメ社）など多数。

【書誌情報】

『とびきり簡単！もっちりふわふわ 豆腐でつくる米粉パン』

著者：沼津 りえ（ぬまづ りえ）

発行：ナツメ社

定価：1,760円（税込）

仕様：B5判／96ページ／オールカラー

発売日：2026年5月18日

Amazon ⇒ https://amzn.asia/d/02n3MsWJ

【本リリースに関するお問い合わせ】

ナツメ出版企画株式会社 編集部

TEL：03-3295-3921 FAX：03-3291-1305

E-mail： info@natsume.co.jp

〒101-0051 東京都千代田区神田神保町1-52 ナツメ社ビル3階

https://www.natsume.co.jp/