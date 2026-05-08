【5/8より】最大1,500万円「ものづくり企業物価高騰対策設備等改修支援事業補助金」の申請サポートを開始します！【助成金なう】
株式会社ナビット(東京都千代田区九段南、代表取締役：福井泰代)が運営する「助成金なう」では、
助成金・補助金の最新情報や活用ノウハウを発信するほか、申請サポートを承っております。
宮崎県「ものづくり企業物価高騰対策設備等改修支援事業補助金」の情報が公表されましたのでご案内いたします。
https://www.pref.miyazaki.lg.jp/kigyoshinko/shigoto/shokogyo/20260424145248.html
省エネルギー、省コスト化につながる設備改修や生産ラインの自動化などの生産プロセスの改善、
将来を見据えた事業の新展開に向けた設備改善等に要する経費の一部について、最大1,500万円を補助します！
ナビットでは本補助金の相談・申請サポートを受け付けております。
ご興味がある方は是非お申し込みください！
〇申請サポート相談はこちら↓
https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/inquiry/jyo_sodan_shinsei_suport2_20220225_form.php
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【募集期間】
令和8年5月29日（金曜日）午後5時必着
【補助対象事業】
エネルギーや物価の高騰により影響を受けた県内ものづくり企業等が行う次に掲げる事業。
※補助対象経費の合計が500万円以上となるものに限る。
(1)省エネルギー、省コスト化につながる設備改修
(2)生産ラインの自動化などの生産プロセスの改善
(3)将来を見据えた事業の新展開に向けた設備改善
(4)上記(1)～(3)の事業を効果的に実施するためのコンサルティング
【補助額】
補助率：2分の1以内
上限額：1,500万円
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ナビットでは本補助金の相談・申請サポートを受け付けております。
ご興味がある方は是非お申し込みください！
〇申請サポート相談はこちら↓
https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/inquiry/jyo_sodan_shinsei_suport2_20220225_form.php
☆お問合せはこちら
認定経営革新等支援機関
株式会社 ナビット 助成金なう事務局
TEL：0120-937-781 FAX：03-5215-5702
営業時間：(月～金 10:00～19:00)
e-mail：info@joseikin-now.com