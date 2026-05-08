廃棄プラスチックのストーリーを価値ある製品へ。環境活動特化のアップサイクル支援サービスを開始しました。

株式会社ソリッドラボ

株式会社ソリッドラボ（Solid Lab inc.）は、回収したプラスチックごみからオリジナル製品を企画・製造する、環境活動特化のものづくり伴走サービスを開始いたしました。自社開発・製造の小型静音粉砕機および卓上射出成形機を活用することで、従来は困難だった「数十個～数百個単位」の小ロット生産と、コストダウンを実現。自治体、NPO、教育機関、企業などの環境活動やCSR活動を、持続可能な商品づくりの側面から強力にバックアップします。

■ サービスの背景：集めて終わりにしない「その先」へ

洗浄・色分けした廃プラ（写真は海洋プラスチック）粉砕後オリジナルのアイテム

現在、海洋ゴミ問題や地域清掃など、多くの環境活動が行われていますが、回収されたごみの多くは依然として埋立処理されています。当社は、活動のストーリーが詰まった廃棄プラスチックを価値ある製品へと生まれ変わらせることで、参加者のモチベーション向上や活動の経済的な循環を生み出し、「小さく試して長く続ける」環境活動の新しい形を提案します。

■ 本サービスの3つの特徴

1. 企画から成形までワンストップの伴走支援

プロダクトの企画・デザインから、小ロットに最適化した専用金型の製作、実際の成形・組み立てまでを一気通貫でサポート。具体的なデザインが決まっていないアイデア段階からの相談も可能です。

2. 小ロット・低コスト設計

自社開発の卓上射出成形機と小型静音粉砕機を使用。一般的な工場では数千～数万個、数百万円の初期投資が必要なプラスチック成形を、数十個～数百個単位の小ロットかつ、利用しやすいコストで提供します。

3. 初期投資ゼロで始められる既存金型ラインナップ

カラビナ、ビーズ、タイル、ボタンなど、すでに当社が保有している金型を使用すれば、金型代ゼロで製品化が可能。まずは試してみたいというニーズに応えます。

詳細を見る :https://upcycle.solid-lab.jp/

株式会社ソリッドラボは、人や技術の可能性を最大化することを目指すラボラトリーカンパニーです。

地域のものづくり文化を醸成する「ものづくり教育・共創事業」では、ものづくり工房「TONKAN terrace」の運営を通して、3Dプリンターやレーザーカッターなどのデジタルファブリケーション機器の普及、教育事業、地域の工房への導入支援などを行っています。

また、「サーキュラーエコノミー事業」では、海洋ごみをはじめとした廃棄プラスチックを地域密着型でアップサイクルし、価値ある製品へと生まれ変わらせるための機械開発・技術開発を進めています。さらに、地域内で資源が循環する仕組みづくりまでを一貫してサポートしています。

3Dプリンターや射出成形機等の技術を活用し、企画・ワークショップの実施から、独自のプロダクト開発まで、持続可能なものづくりのあり方を提案。海洋プラスチックをアップサイクルした自社商品のEC販売も行い、廃棄物が価値ある製品として日常に届く循環の実現に取り組んでいます。

■ 会社概要

社名： 株式会社ソリッドラボ（Solid Lab inc.）

所在地：福井県福井市高木中央1-1501

事業内容： ものづくり工房運営、アップサイクル製品の企画・デザイン、金型設計・製作、受託生産、および生産設備（機械）の販売・導入支援

本サービスの専用ページ：https://upcycle.solid-lab.jp/

会社HP：https://solid-lab.jp/

EC：https://tsukurito.co.jp/