全国35店舗展開の生活雑貨店アミング全店で導入決定！乳がん術後ケアから生まれた「muneposiタオル」、“胸元を隠す”という新しい選択肢をすべての女性へ

muneposi

入浴時に胸元をさりげなくカバーできる「muneposiタオル」が、全国35店舗を展開するライフスタイル雑貨店「アミング」全店舗での取り扱いを開始しました。

乳がん経験者の声から生まれた本商品は、これまで特定の悩みに寄り添うアイテムとして展開してきましたが、今回の導入を機に、より多くの女性の日常へと広がっていきます。

本商品は、乳がんを経験した当事者の声をきっかけに誕生しました。

治療後の傷跡や体の変化だけでなく、「人前で裸になることへの抵抗」や「胸元を見られることへの不安」といった、これまで言葉にされにくかった悩みに寄り添うアイテムです。

術後の不安は、日常生活に戻ったその瞬間から始まります。

なかでも入浴という日常的な行為は、多くの方にとって心理的なハードルとなっていました。

一方で、こうした“胸元への不安”は、乳がん経験者に限ったものではありません。

思春期の女性や、体型やコンプレックスに悩む方など、多くの女性が日常の中で感じているものでもあります。

muneposiタオルは、単に“隠すためのアイテム”ではなく、「隠したいときに隠せる」という選択肢を、自然に持てることを大切にしています。

温泉や大浴場といった共有空間において、これまで少し距離を感じていた方にも、もう一度“楽しむきっかけ”を届けたい--そんな想いから開発されました。

今回、アミングという“日常に寄り添う売り場”での展開が始まることで、こうした選択肢が、より多くの方の日常へと広がっていきます。

当事者の声から生まれたからこそ、日常の中のささやかな違和感にもやさしく寄り添う。

muneposiタオルは、これからも“自分らしく過ごすための選択肢”を広げていきます。

全国35店舗を展開する生活雑貨店『アミング』

■アミングについて

北陸・関東エリアを中心に展開するライフスタイルショップ「アミング」は、毎日の暮らしの中に心が弾むひとときを届けることを大切に、雑貨・コスメ・食品・アパレルなどを幅広く取り揃えるセレクトショップです。

トレンドを追いかけるだけでなく、来店のたびに新しい“モノやコト”との出会いがあり、思わず心が高まるような体験を提供する売り場づくりが特徴です。誕生日や記念日、季節のご挨拶など、日常のさまざまなシーンに寄り添うギフト提案にも強みを持ち、「贈る楽しさ」と「選ぶ時間の豊かさ」を提供しています。

また、上質で落ち着いた空間づくりや、スタッフ一人ひとりによる丁寧なおもてなしを通じて、訪れるたびに心地よい時間を感じられる“体験型ショップ”として、多くの支持を集めています。

https://www.aming.co.jp/shoplist

■商品概要

商品名：muneposiタオル（ムネポジタオル）

用途：入浴時の胸元カバータオル

特徴：

・胸元をやさしく包み込むようにカバーできるデザイン

・入浴時のマナーに配慮しながら安心して使える

・ターバンのように頭に巻いて使うこともできる

■お問い合わせ先

株式会社arikata

代表取締役 渡部 和香子

事業内容：ケアプロダクトの企画・販売

〒116-0014

東京都荒川区東日暮里6丁目42-1

壮光舎日暮里ビル2階

050-6867-3920

E-mail：munecom.2020@gmail.com



HP：https://muneposi.com/

BASE：https://munecom.base.shop/

楽天：https://www.rakuten.co.jp/muneposi-arikata2024/



Instagram：https://www.instagram.com/muneposi/