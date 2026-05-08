【2XU】しまむら女子陸上競技部所属 山田桃愛選手とのアスリート契約締結‬

株式会社ツータイムズユージャパン

オーストラリア発コンプレッションウェアブランドの「2XU（ツータイムズユー）」はこのたび、しまむら女子陸上競技部所属の中距離ランナー、山田桃愛選手（以下、山田選手）とアスリート契約を締結致しました。

中長距離・障害種目で高いパフォーマンスを発揮する山田選手は、スピードと持久力を兼ね備え、玉川大学時に日本インカレ3000m障害で優勝し、2026年には世界クロスカントリー選手権の日本代表にも選出された、トラックおよび駅伝の両分野で今後の活躍が期待される次世代のトップランナーです。

2XUは、「最高のパフォーマンスを引き出すこと（Human Performance Multiplied）」をミッションに掲げており、今後、コンプレッションウェアによる最先端の筋振動抑制、血流促進、リカバリー機能と快適性を備えたウェアを通じて、トレーニングからレース、リカバリーシーンに至るまで、山田選手の挑戦とパフォーマンスをサポートしていきます。

■山田桃愛選手 コメント

「この度、2XUと契約させていただくことになり、大変嬉しく思います。『自分の限界を知りたい』それが、私が走り続けている理由であり、まだ見たことのない自分に出会うために、日々挑戦を続けています。

大学時代から2XUのプロダクトを使用していますが、身体の感覚や細かな変化を大切にする私にとって、2XUは自分のパフォーマンスを引き出してくれる大事な存在だと感じています。

これからも記録と結果にこだわりながら挑戦を続け、2XUとともに可能性を広げ、世界に挑み続けていきます。応援よろしくお願いいたします。」

■山田桃愛（やまだ ももあ）プロフィール

2001年5月13日生まれ。

日本の陸上競技選手。埼玉県出身。

専門は、長距離（5000m ・10000m）／3000m障害（SC）

玉川大学を卒業後、2024年4月よりしまむら女子陸上競技部に所属。

・日本インカレ 3000m障害 優勝（大学時代）

・世界クロスカントリー選手権 日本代表（2026）

・3000mSC：9分50秒97

・5000m：15分26秒98

・10000m：33分10秒

■ 2XU（ツータイムズユー）について

2XUは2005年にオーストラリア・メルボルンで誕生したスポーツブランド。

「人間の可能性を2倍に（Human Performance Multiplied）」を理念に掲げ、最新の生体力学・素材科学を取り入れたコンプレッションウェアやランニングウェアを展開しています。

世界70か国以上のトップアスリートやプロチームに採用されており、日本国内でもマラソン・トライアスロン・陸上競技など幅広い競技で高い支持を得ています。

【お問い合わせ先】

株式会社2XUジャパン 担当：長谷川、西崎

E-mail：japan@2xu.com

URL：https://www.2xu.com/jp