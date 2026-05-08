ミステリ界最大の新人賞、第72回江戸川乱歩賞　最終候補作決定！

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日本の推理作家への最高の登竜門・江戸川乱歩賞（日本推理作家協会主催）は、書き下ろし長編ミステリー小説（350～550枚）を公募し、昭和32年度の仁木悦子『猫は知っていた』以来、昨年度の野宮有『殺し屋の営業術』に至るまで、大型新人と傑作を輩出してきました。

本年度の応募作は465編の多きに達しています。すでに予選は終了、最終候補作4編を選考委員が精読中で、5月20日（水）に受賞作を発表いたします。

最終候補作品名をあらかじめお知らせいたします。

〇主催 日本推理作家協会

〇後援 講談社・フジテレビジョン

〇選考委員 有栖川有栖、黒川博行、貫井徳郎（日本推理作家協会代表理事）、湊かなえ、横関大（五十音順・敬称略）

〇正賞 江戸川乱歩像

〇副賞 賞金500万円

〇受賞作発表会見 5月20日（水）14時～

※会見の模様は、日本推理作家協会公式YouTubeチャンネルでライブ配信を予定しています。

◆最終候補作品

「贖罪に手を汚す」 卯上 笹生（うがみ・ささお）

「家族毒」 桑原 なつみ（くわばら・なつみ）

「Ｍｏｎｊｕ」 平野 尚紀（ひらの・なおき）

「天使の負託 ――エンジェル・バレット――」 箕輪 尊文（みのわ・たかふみ）