ミステリ界最大の新人賞、第72回江戸川乱歩賞　最終候補作決定！

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株式会社講談社



日本の推理作家への最高の登竜門・江戸川乱歩賞（日本推理作家協会主催）は、書き下ろし長編ミステリー小説（350～550枚）を公募し、昭和32年度の仁木悦子『猫は知っていた』以来、昨年度の野宮有『殺し屋の営業術』に至るまで、大型新人と傑作を輩出してきました。


本年度の応募作は465編の多きに達しています。すでに予選は終了、最終候補作4編を選考委員が精読中で、5月20日（水）に受賞作を発表いたします。


最終候補作品名をあらかじめお知らせいたします。



〇主催　　　　　　日本推理作家協会


〇後援　　　　　　講談社・フジテレビジョン


〇選考委員　　　　有栖川有栖、黒川博行、貫井徳郎（日本推理作家協会代表理事）、湊かなえ、横関大（五十音順・敬称略）


〇正賞　　　　　　江戸川乱歩像


〇副賞　　　　　　賞金500万円


〇受賞作発表会見　5月20日（水）14時～　


※会見の模様は、日本推理作家協会公式YouTubeチャンネルでライブ配信を予定しています。



◆最終候補作品


「贖罪に手を汚す」　　　　　 　　　　　　　　卯上　笹生（うがみ・ささお）


「家族毒」　　　　　　　　　　　 　　　　　　桑原　なつみ（くわばら・なつみ）


「Ｍｏｎｊｕ」　　　　 　　　　　　　　　　　平野　尚紀（ひらの・なおき）


「天使の負託 ――エンジェル・バレット――」　箕輪　尊文（みのわ・たかふみ）