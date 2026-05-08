「ときめきながら整う暮らし」をかたちに。可変収納『CASSETTE』を6月1日発売

株式会社平成ユニットシェルフ「CASSETTE」

株式会社平成（福岡県三潴郡大木町、代表取締役：税田貴子）は、収納家具『CASSETTE（カセット）』を2026年6月1日より販売開始いたします。

棚板や引出しを自由に配置できる可変構造を持ち、暮らしの変化に合わせて使い方を変え続けることができる収納です。本製品は、「ときめきながら整う暮らし」というコンセプトを具体化した、当社の新たな取り組みです。

■ 開発の背景

私たちは、「ときめきながら整う暮らし」というコンセプトから、この開発を始めました。

長くOEMを主軸にものづくりを続ける中で、ひとつの問いが残りました。

家具は、本当に暮らしに寄り添えているのか。

無理なく片付くこと。自然と整うこと。

その両方が成立してはじめて、暮らしは心地よくなる。そう考えました。

■ コンセプトの具体化

このコンセプトを起点に、当社は福岡県工業技術センター インテリア研究所が実施する「製品企画力高度化支援事業 -NIKAWA-」に参画しました。

仕様書づくりの段階で、コンセプトを具体化していきました。

インテリア研究所および九州産業大学芸術学部のディレクション、RoomClip住文化研究所から提供された投稿データと分析を取り入れ、暮らしの実態を読み取り、子育て世帯の座談会で実際の声に向き合いました。抽象だった言葉は、やがて手触りのある実感へと変わっていきました。

■ デザイナーとの共創

その後のデザイナー公募で、株式会社IKASAS DESIGNと出会いました。

提示されたのは、デザイン性を保ちながら「暮らしに合わせて構成を変えられる収納」という提案でした。

固定された形ではなく、使う人の変化に合わせて、使い方を変え続けられる構造。

その提案を見たとき、「自分たちの考えが形になった」と感じました。

ボックス単体でもお使いいただけます着脱式レールで組み合わせが自由にできます

■ 製品について

試作と検証を重ね、完成したのが『CASSETTE』です。

暮らしに合わせて構成を見直し、長く使い続けることを前提とした収納として設計しています。

本製品は、収納家具ブランドORVIA(https://www.instagram.com/heiseikagu/)の新プロダクトです。

「求められたものを作る」から「暮らしを提案する」へ。

私たちのものづくりの転換を示す取り組みでもあります。

シーンイメージ

■ 商品概要

商品名：CASSETTE（カセット）

販売開始日：2026年6月1日

内容：棚板・引出しを自由に配置できる可変型収納家具

特徴：

・暮らしの変化に応じて構成変更が可能

・カラーを使い分けることで、使う人や用途ごとに自然に整理することができます

・棚板と引き出しが軽量なため、完全に引き出してトレイのように使用できます

「オーク」「テラコッタ」「グレー」の3 色からお選びいただけます。使う人ごとや収納する物の種類など、視覚的に分けることもできます

■ 今後の展開

今後も株式会社平成は、「ときめきながら整う暮らし」を軸に、暮らしに寄り添う家具の提案を続けていきます。

■ 会社概要

会社名：株式会社平成(https://heiseikagu.co.jp)

所在地：福岡県三潴郡大木町八町牟田945

代表者：代表取締役 税田貴子

公式サイト https://heiseikagu.co.jp

Instagram ORVIA(https://www.instagram.com/orvia_official/)

Instagram Heiseikagu(https://www.instagram.com/heiseikagu/)

■ デザイナーコメント

「CASSETTE」は「デザインする収納」のコンセプトのもと誕生しました。

既存の収納家具は引き出しの構成が固定されており、それゆえに仕舞える物や使い方が制限されます。「CASSETTE」は、使う人それぞれが工夫することで、様々な用途や形状の持ち物を綺麗に仕舞う・飾ることができます。また、色別に用途を分けたり、使う人を分けたりすることができ、ランダムに設置しても整った外観を得られるようにデザインしました。

メーカーである株式会社平成さんには、新しいものづくりにトライしていただきました。例えば、一般的な引き出しに使用される金属製のスライドレールではなく、樹脂製の着脱式レールを採用することで、自由度の高さを得るとともに、コストカットも実現しました。

また、収納でありがちな「奥の物が取り出しにくい」という問題は、引き出し自体を軽量化し、全て引き抜いてそれ単体で持ち運びができる仕様にすることで解消しました。

使う人のクリエイティビティが加わって完成する新たな収納の形が、暮らしを整え、生活を楽しむきっかけになっていただければと思います。

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佐々木 章行 ｜ AKIYUKI SASAKI

プロダクトデザイナー、クリエイティブディレクター。株式会社IKASAS DESIGN 取締役。オリジナルブランド「IKASAS」ファウンダー。日本と中国の２カ国を拠点に活動を展開。

「GOOD DESIGN AWARD」「iF DESIGN AWARD(ドイツ)」「KIDS DESIGN AWARD」「WOOD DESIGN AWARD」など多数受賞。近年は良質な伝統工芸やクリエイティブを未来に伝承・昇華するプロジェクト「IKASAS DESIGN CREATIVE BRIDGE」を手がける。

POINT（１） 取り外し・付け替えが可能な、着脱式レール

本体のレールは全て着脱式です。付属の六角レンチを使い、お客様自身で簡単に取付位置を変えていただけます。収納する物の大きさや高さに合わせて設定し、お使いいただけます。

取り付け位置を変えられる、着脱式レール着脱式レールボックスを全て取り外した様子



POINT（２） バリエーション豊かな、収納ボックスユニット

高さの異なる4種類のボックスユニットを付け替えることで、様々な収納物や生活シーンに対応します。ボックスは非常に軽量なので、本体から取り出し、トレーや収納ボックスのようにもお使いいただけます。

棚板小引出中引出大引出小引出にはアクセサリーやプリントなどを収納できます



POINT（３） 整頓に便利な、3色のカラー展開

ボックスユニットの前板は、「オーク」「テラコッタ」「グレー」の3 色からお選びいただけます。使う人ごとや収納する物の種類など、視覚的に分けることもできます。

組み合わせ例

【参画企業プロフィール】

・株式会社平成（https://heiseikagu.co.jp/(https://heiseikagu.co.jp)）

福岡県三潴郡の家具メーカー。ソファやテレビボードなど木製家具を主力に商品の企画から製造 販売までを一貫して行う。本事業を通じて、技術力を活かした自社ブランド開発を推進。

・株式会社IKASAS DESIGN（https://www.ikasas-design.co.jp/）

インテリアを中心としたデザインカンパニー。家具の設計・製造からブランディング、商品PRま で、ものづくりに関わる業務を幅広く展開。本プロジェクトのデザイン・設計全般を担う。

・福岡県工業技術センター インテリア研究所

福岡県のインテリア産業振興を担う公的研究機関。県内企業の技術支援や製品開発サポートを 行い、産地の競争力強化と豊かな住生活の創造を目的とした多角的な支援活動を展開してい る。

・RoomClip住文化研究所（https://lab.roomclip.jp/）

RoomClipの600万を超える投稿データやユーザー行動・調査をもとに、住まいや暮らしのトレン ドや消費傾向を分析する研究機関。住生活の新しい定番や文脈を研究・発信して企業の事業活 動を支援している。