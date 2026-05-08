累計生産200万本突破*のハニーメルティングリップより塗りたてのツヤと発色が続くティントが2026年5月18日に新登場！

株式会社ネイチャーリパブリックジャパンハニーメルティンググローイーティント

株式会社ネイチャーリパブリックジャパン（所在地：東京都浜松町）は、累計生産200万本突破*のハニーメルティングリップから塗りたてのツヤと発色が続く「ハニーメルティンググローイーティント」を2026年5月18日（月）より全国のドン・キホーテ系列店舗、アピタ、ピアゴ限定※で発売します。肌なじみの良い4色のミュートカラーがラインナップし、キュートさはありつつも品のある唇を演出します。

韓国発の自然派スキンケアブランド ネイチャーリパブリックは、貴重な天然由来成分と先端技術を組み合わせた製品で世界中の人々を魅了し続けています。

*韓国内外累計出荷数（2023年3月～2026年2月時点） *1保湿成分 ※一部店舗を除く

うるおいも色持ちも！そんなワガママを叶えた蜜着ティント

2023年の発売以来、累計生産200万本突破*のハニーメルティングリップ。ハチミツエキス*¹配合で“とろけるむっちり唇*³”を叶えるハニーメルティングリップの良さはそのままに、つけたての発色をロングキープできるよう開発したのが「ハニーメルティンググローイーティント」です。

ハチミツエキス*¹＆ホホバオイル*²を配合しているためツヤとうるおいが唇にピタッと密着。まるで水光膜を張ったかのような、ひと味違うツヤ感を演出します。一度塗りでシアーに、さらに重ね塗りをすることでグロッシーな仕上がりに。ティントでありながら、ぷるんとしたボリューム感のあるむっちり唇*³を作れるアイテムです。

*韓国内外累計出荷数（2023年3月～2026年2月時点） *1保湿成分 *2ホホバ種子油（保湿成分） *3メイクアップ効果による

肌に溶け込む4色のミュートカラー

ベアベリー

可愛いだけじゃないムードピンクカラー

メロウフィグ

ヘルシーなのに上品なビターコーラルカラー

デューイプラム

視線を奪う色気のクラッシュモーブカラー

ナードココナッツ

甘すぎず深すぎない ココアベージュカラー

（左上）ベアベリー（左下）メロウフィグ（右上）デューイプラム（右下）ナードココナッツ

商品情報

商品名：ハニーメルティンググローイーティント

価格 ：1,600円（税抜）／1,760円（税込）

内容量：各4.2g