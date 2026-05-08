【GRAPHT】「どこでもいっしょ」トロ／クロの『ポーズぬいぐるみ』を予約受付中 手足を動かして楽しめる約15cmサイズ、GRAPHT公式ECサイトで5月18日まで受付

MSY株式会社

MSY株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：秋山 昌也）は、「好きを語れる人を増やす」をミッションに掲げるブランド『GRAPHT』のプロダクトやサービスを通じて、あらゆるクリエイターとコミュニティの関係性を創ることを目指しています。

『GRAPHT』は、株式会社ビサイド（本社：東京都立川市）が展開する「どこでもいっしょ」のトロ、クロの『ポーズぬいぐるみ』を、GRAPHT公式ECサイト（GRAPHT OFFICIAL STORE）にて2026年5月18日（月）23:59まで予約を受け付けています。

どこでもいっしょ ポーズぬいぐるみ 予約受付中

●GRAPHT公式ECサイト（GRAPHT OFFICIAL STORE）予約ページ

https://store.grapht.tokyo/products/bxp-81

本商品は、腕や脚を動かして好みのポーズをつけて楽しめるぬいぐるみです。高さ約15cmのサイズで、バッグチャームとして一緒にお出掛けしたり、デスクに座っているようにポーズを調整したりと、さまざまな楽しみ方ができます。

どこでもいっしょ ポーズぬいぐるみ トロ / クロ

イメージ：バッグチャームとして

腕や脚にジョイントが入っているため、トロとクロをお好みのポーズに動かして楽しめます。「どこでもいっしょ」シリーズのゲーム企画・開発を手がけた株式会社ビサイドによる製品で、トロとクロの表情やフォルムの再現にもこだわって制作されています。

どこでもいっしょ ポーズぬいぐるみ トロ / クロ

・商品名 どこでもいっしょ ポーズぬいぐるみ（トロ / クロ）

・サイズ 約W75×H150×D55mm（直立時）

・材質 ポリエステル、ABS、鉄、ナイロン

・当社販売価格 各2,970円（税込）

イメージ：デスクに飾る

販売情報

・GRAPHT公式ECサイト（GRAPHT OFFICIAL STORE）予約ページ

https://store.grapht.tokyo/products/bxp-81

予約期間 2026年5月3日（日）～5月18日（月）23:59

※こちらは予約販売です。商品入荷後の発送となります。

『GRAPHT / ASOBI GRAPHT』シリーズとは

『GRAPHT / ASOBI GRAPHT』ロゴマーク

『GRAPHT』はプロダクトやサービスを通じて、あらゆるクリエイターとコミュニティの関係性を創ることを目指しているブランドです。『GRAPHT STANDARD』をはじめ、『ASOBI GRAPHT』、『Team GRAPHT』、『GRAPHT REMIXERS』などのシリーズを展開しています。

『ASOBI GRAPHT』は、ゲームやアニメなどのIPと公式コラボレーションし、こだわったモノづくりを展開するシリーズです。ゲームやアニメなどの様々なクリエイションの中にある遊び心に共感し、その可能性を無限大に拡げることをコンセプトにしています。

●GRAPHT OFFICIAL STORE｜https://store.grapht.tokyo

●『GRAPHT』ブランドサイト｜https://grapht.tokyo

●『GRAPHT』公式X｜https://x.com/teamgrapht

●『GRAPHT OFFICIAL STORE』公式X｜https://x.com/GRAPHTSTORE

(C) 2026 Sony Interactive Entertainment Inc.

Doko Demo Issyo is a trademark of Sony Interactive Entertainment Inc.

(C)2026 MSY Inc. All rights reserved. GRAPHT is a trademark of MSY Inc.

※記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。