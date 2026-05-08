【参加者募集】起業への一歩を後押しする講演会「ACTIVATION Lab-LECTURE-」を5月19日に開催

STATION Ai株式会社

STATION Ai株式会社（ステーション・エーアイ、本社：名古屋市昭和区、代表取締役社長 兼 CEO：佐橋 宏隆）は、愛知県が主催し、STATION Aiが運営する社会人向けの起業家・新規事業人材育成プログラム「ACTIVATION Lab」の一環として、講演会「ACTIVATION Lab-LECTURE-」を2026年5月19日（火）に開催します。講演会には、株式会社スペースマーケット 代表取締役社長の重松大輔氏がゲストとして登壇し、起業からIPOまでの実体験を語ります。

「ACTIVATION Lab-LECTURE-」について

社会人のための起業家・新規事業人材育成プログラム「ACTIVATION Lab」のSTEP1に位置づけられる、起業や新規事業の創出に向けた第一歩となる講演会です。

著名な起業家による、実体験に基づいた講演会を開催し、皆さまの力強い一歩を後押しします。自分自身の夢や目標に対する、インスピレーションとモチベーションを高めることができます。

■ 本講演で学べること- 最初の一歩に必要な“視点”と“具体的な行動”- 0からスケールする事業を生み出すための考え方と判断基準- 失敗や困難を乗り越えながら、挑戦し続けるための思考法■ 開催概要

イベント名：ACTIVATION Lab-LECTURE-

テーマ：「100のアイデアより、1つの行動。」

開催日時：2026年5月19日（火）18:30～20:30

会場：STATION Ai 1Fイベントスペース（愛知県名古屋市昭和区鶴舞1-2-32）

開催形式：現地開催／オンライン観覧あり

対象：起業や新規事業創出に関心のある方、将来的に起業を考えている方、起業やスピンアウトを目指す方

定員：現地参加 約100名・オンライン200名

参加費：無料（通信費・交通費は個人負担）

イベント特設ページはこちら :https://stationai.co.jp/activationlab/entry/CxlhxlXs

申込：申込フォームはこちら(https://client.eventhub.jp/form/3f42857d-6810-467c-b8f5-c4d8a06263e6/formprofile?isTicketSelected=true)

申込期限：5月17日(日)23:59

■ こんな方におすすめ- 人生のどこかで起業したいと考えている方- 起業やスピンアウトを目指している方- 新規事業創出に関心のある方- アイデアはあるものの、次の行動に移すきっかけを探している方- 起業家の実体験から、挑戦を続けるための考え方を学びたい方■ 講演内容

サラリーマンから30歳でスタートアップに飛び込み、37歳で起業、43歳でIPOに至った株式会社スペースマーケット 代表取締役社長の重松大輔氏の実体験を紹介。

海外事例の研究や100個のアイデア、壁打ちを重ねた起業前夜から、どのように一つの事業を選び、行動に移し、困難を乗り越えてきたのかを語ります。

■登壇者プロフィール

重松 大輔 氏

（株式会社スペースマーケット 代表取締役社長）

1976年千葉県生まれ。千葉東高校、早稲田大学法学部卒。2000年、東日本電信電話株式会社に入社し、主に法人営業企画、プロモーション等を担当。2006年、株式会社フォトクリエイトに参画し、新規事業、広報、採用に従事。国内外企業とのアライアンスにも携わり、2013年7月には同社にて東証マザーズ上場を経験。2014年1月、株式会社スペースマーケットを創業。2016年1月には、シェアリングエコノミーの普及と業界の健全な発展を目指すシェアリングエコノミー協会を設立し、代表理事に就任。現在は同協会理事を務める。

ACTIVATION Labについて

愛知県が主催し、STATION Aiが運営する、社会人のための起業家・新規事業人材育成プログラム「ACTIVATION Lab」では、前期・後期の2タームで3つのコンテンツと、メンタリングを提供しています。

コンテンツは、起業や新規事業のマインドセットを学ぶ講演会「LECTURE」、起業や新規事業の本格的な勉強会「STUDY」、そして事業化に向けた実践ワークを行う「WORKSHOP」があり、段階的に起業や新規事業創出に向けた解像度を上げることができます。

次のステップとして、起業や新規事業経験豊富なメンターによる3カ月間の伴走型の「メンタリング」を提供しております。コンテンツからメンタリングを通して、起業できる状態まで一気通貫したサポートを提供します。

STATION Aiについて

「STATION Ai」は、スタートアップの創出育成およびオープンイノベーションの促進を目的に様々な支援サービスを提供しています。1000社を超える国内外のスタートアップ、パートナー企業、VC等の支援機関や大学等が参画し新規事業創出に取り組んでいます。働きやすいオフィス環境の提供に加え、事業成長をサポートする勉強会やメンタリング、スタートアップ同士のマッチング機会を設け、専門スタッフによるサポートが充実しております。スタートアップが抱える様々な課題を解決するプログラムを用意しています。メンバースタートアップの所在地は愛知県をはじめ、東京、国外など多岐に渡っています。

お問い合わせ

ACTIVATION Lab運営事務局

メール：GRP-activation_lab@stationai.co.jp