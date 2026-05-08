【佐賀市】若者の挑戦が未来をつくる学びの場
佐賀市は、学生や社会人がともに学び、まちの未来をつくる力を育むプログラム「CREATIVE LINK SAGA」を令和8年度も実施します。実践型の講座や交流の場を通して、新しい一歩を踏み出すきっかけを届けます。
■出会いが、未来のきっかけに
CREATIVE LINK SAGAは、産学官民21団体が連携して実施する人材育成プログラムです。
学生と社会人が立場を越えて出会い、学び合いながら、就職や起業、新しい事業づくりに挑戦する力を育てます。
人とのつながりの中で、新しい視点や気づきが生まれ、自分の可能性が広がっていきます。
■自分に合ったステップで成長
参加者は、関心やレベルに応じて段階的に学ぶことができます。
・STEP1：考える力や発想力を養う
・STEP2：ビジネスの考え方やスキルを学ぶ
・STEP3：実践を通して使える力を身につける
無理なくステップアップしながら、自分のペースで成長できる仕組みです。
■令和8年度は“実践”をさらに重視
「柳町を舞台にした持続可能な集客策」や「独自生成AIモデルの作成と活用」をテーマに、実際に手を動かしながらみんなで考えるなど、学びがそのまま実践につながる、リアルな経験が待っています。
令和8年度は、実際の現場に近いテーマで学ぶ講座を展開します。
■学びだけじゃない、つながる場も
月に一度開催される「Cha（茶）の間座談会」では、参加者同士が気軽に交流できます。
リラックスした雰囲気の中で話すことで、新しい仲間やアイデアと出会うきっかけが生まれます。
■参加することで広がる未来
学生には将来の選択肢や自信を。 社会人には新しい視点や経験を。
考える力、伝える力、行動する力をバランスよく伸ばすことができます。
受講料は無料。継続して参加した方には修了証も発行します。
公式サイト：https://www.city.saga.lg.jp/main/110028.html
【問い合わせ】
佐賀市 経済部 経済政策課 経済政策係
電話：0952-40-7101
Eメール：keizai@city.saga.lg.jp