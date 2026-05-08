【佐賀市】若者の挑戦が未来をつくる学びの場

佐賀市役所

佐賀市は、学生や社会人がともに学び、まちの未来をつくる力を育むプログラム「CREATIVE LINK SAGA」を令和8年度も実施します。実践型の講座や交流の場を通して、新しい一歩を踏み出すきっかけを届けます。

■出会いが、未来のきっかけに

CREATIVE LINK SAGAは、産学官民21団体が連携して実施する人材育成プログラムです。

学生と社会人が立場を越えて出会い、学び合いながら、就職や起業、新しい事業づくりに挑戦する力を育てます。

人とのつながりの中で、新しい視点や気づきが生まれ、自分の可能性が広がっていきます。

■自分に合ったステップで成長

参加者は、関心やレベルに応じて段階的に学ぶことができます。

・STEP1：考える力や発想力を養う

・STEP2：ビジネスの考え方やスキルを学ぶ

・STEP3：実践を通して使える力を身につける

無理なくステップアップしながら、自分のペースで成長できる仕組みです。

■令和8年度は“実践”をさらに重視

「柳町を舞台にした持続可能な集客策」や「独自生成AIモデルの作成と活用」をテーマに、実際に手を動かしながらみんなで考えるなど、学びがそのまま実践につながる、リアルな経験が待っています。

令和8年度は、実際の現場に近いテーマで学ぶ講座を展開します。

■学びだけじゃない、つながる場も

月に一度開催される「Cha（茶）の間座談会」では、参加者同士が気軽に交流できます。

リラックスした雰囲気の中で話すことで、新しい仲間やアイデアと出会うきっかけが生まれます。

■参加することで広がる未来

学生には将来の選択肢や自信を。 社会人には新しい視点や経験を。

考える力、伝える力、行動する力をバランスよく伸ばすことができます。

受講料は無料。継続して参加した方には修了証も発行します。

公式サイト：https://www.city.saga.lg.jp/main/110028.html

【問い合わせ】

佐賀市 経済部 経済政策課 経済政策係

電話：0952-40-7101

Eメール：keizai@city.saga.lg.jp