【CASETiFY】マリメッコとCASETiFYが心躍る初コラボレーションを発表

Casetagram Limited「Marimekko x CASETiFY」コレクション

フィンランドを代表するライフスタイルデザインハウスであるマリメッコと、グローバルライフスタイルブランド「CASETiFY（ケースティファイ）(https://www.casetify.com/)」は、2026年5月18日（月）に発売される限定コラボレーション「Marimekko x CASETiFY」コレクションを発表しました。このコラボレーションは、マリメッコが世界的に誇るプリントづくりのアートを、CASETiFYの幅広いテックアクセサリーで展開した唯一無二のコレクションとなっています。

喜びと色彩に満ちたこのコレクションでは、エルヤ・ヒルヴィによる2024年の最新のフローラルプリント「Kukasta kukkaan（クカスタ クッカーン）」と「Lemmitty（レッミッティ）」、1964年にマイヤ・イソラが制作した象徴的な「Unikko（ウニッコ）」、そして定番のマリメッコのロゴを採用した4つのプリントが採用されています。今回のラインナップは、マリメッコが長年情熱を注ぎ続けてきた「フラワーパターン」への探求を象徴するものです。1960年代に始まったその歩みは、今やブランドの代名詞とも言えるアイコニックなモチーフとして、時代を超えて愛され続けています。

コレクションの中でも際立つアイテムは、スマートフォンを安全に持ち歩くためにデザインされた、ウニッコの花の形をしたブレスレット ストラップ。更に、3Dのウニッコのエンブレムをあしらったグリップスタンドや、2つのカラーバリエーションで展開される「Kukasta kukkaan」パターンのアクセサリーも展開。ブラッシュピンク、スカイブルー、フォレストグリーンを鮮やかに組み合わせたミックスカラーと、より落ち着いたブラック、ホワイト、グレーの色調を基調としたトーンの2種類のカラーバリエーションで展開されます。

「Marimekko x CASETiFY」コレクション

「プリントづくりの芸術を、インスピレーション溢れる方法で日常生活に取り入れることができるCASETiFYとのコラボレーションを発表できることを嬉しく思います。明るく前向きなライフスタイルの提案と色彩に満ちたこのコレクションは、休暇の旅先から日々の忙しい時間まで、あらゆるシーンで最高のパートナーとなるはずです。機能性と自己表現をこれほど美しく融合させるCASETiFYと提携できたことに、私共も胸を躍らせています。世界中に熱心なファンを持つ両ブランドのコラボコレクションに対し、お客様がどのような反応を見せてくださるか楽しみでなりません。」

マリメッコチーフ・マーケティング・オフィサー/サンナ-カイサ・ニッコ



「CASETiFYでは、常にテックアクセサリーを自己表現のためのキャンバスであると考えてきました。アイコニックで、持つだけで心が華やぐデザインを展開するマリメッコのようなデザインハウスとのパートナーシップは、私たちの価値観において自然な流れといえます。彼らの伝説的なプリントの芸術を、CASETiFYで最も愛されているアイテムに融合させることで、世界中のコミュニティへ、喜びにあふれた『機能するアート』を毎日持ち歩くという体験を届けていきたいと考えています。」

CASETiFY マーケティング バイスプレジデント/ケイ・チャン

「Marimekko x CASETiFY」コレクション

「Marimekko x CASETiFY」コレクションは、CASETiFY公式オンラインストアにて2026年5月18日（月）日本時間17時より発売いたします。

また、CASETiFY OSAKA 心斎橋店、札幌PARCO店、渋谷PARCO店、池袋PARCO店、新宿マルイ店、ルクア大阪店、広島PARCO店、アミュプラザ博多店、名古屋タカシマヤゲートタワーモール店、ニュウマン高輪店でもお買い求めいただけます。

コレクションの詳細は、CASETiFYの公式SNS (Instagram : @CASETiFY_JP(https://www.instagram.com/casetify_jp)、X : @CASETiFY_JP(https://twitter.com/casetify_jp)、LINE : @casetifyjp(https://lin.ee/nVY4Ni4k)) でもご確認いただけます。

また、本コレクションはCASETiFY専用のコラボアプリからもお買い求めいただけます。CASETiFYのアプリ「CASETiFY Colab(https://apps.apple.com/jp/app/casetify-colab/id1571080117)」をダウンロードいただくと、最新のコラボ情報をいち早くキャッチしていただけます。商品画像、動画などを友人に共有することができるだけでなく、お支払い情報、配送先住所、デバイスサイズなどの情報を保存しておけるので、ご購入手続きがよりスムーズに行っていただけます。

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「Marimekko x CASETiFY」コレクション

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●商品内容：

スマホケース (Apple、Samsung、Googleデバイスに対応)、テックアクセサリーほか

※機種によっては非対応の場合がございますこと、予めご了承ください。

●価格：

スマホケース 6,450円（税込）～

テックアクセサリー 5,680円（税込）～

●発売日：

CASETiFY オンラインストア 発売：5月18日（月）日本時間17時

実店舗 ：5月18日（月）各店舗オープン時間

●販売場所：

CASETiFY OSAKA 心斎橋店、札幌PARCO店、渋谷PARCO店、池袋PARCO店、新宿マルイ店、ルクア大阪店、広島PARCO店、アミュプラザ博多店、名古屋タカシマヤゲートタワーモール店、ニュウマン高輪店

●コレクションサイト：

https://www.casetify.com/ja_JP/co-lab/marimekko

*5月18日（月）日本時間17時よりご覧いただけます。

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マリメッコについて

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マリメッコは、独創的なプリントや色使いで知られるフィンランドのライフスタイルデザイン企業です。高品質な衣服、バッグ、アクセサリーから、テキスタイルや食器などのホームデコレーションまで幅広い製品を展開しています。1951年の設立以来、類まれなプリント生地によって独自のアイデンティティを確立してきました。2025年度の売上高は1億9,000万ユーロを記録し、世界39カ国のオンラインストアを含む170以上の店舗を通じてグローバルに展開しています。

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CASETiFYについて

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CASETiFYは、革新的な保護機能と自由なカスタマイズで日常のアクセサリーを進化させる、グローバルライフスタイルブランドです。2011年の創業以来、全世界で2,000万台以上のスマホケースを販売し、テックアクセサリー分野で最大規模のカスタマイズプラットフォームを運営。ロサンゼルスと香港に本社を置き、世界50以上の直営店舗を展開しています。これまで、キャラクター、アーティスト、ファッションやクリエイターなど多彩なジャンルとのコラボレーションを実施し、世界中の注目を集めてきました。高い保護機能と最先端のデザインを活かし、テクノロジーを通じた自己表現の可能性を常に広げ続けています。

www.CASETiFY.com(http://www.casetify.com)