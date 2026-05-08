静岡県静岡市とさとふる、「防災用トイレ」の整備や「里山体験」の機会提供、「手筒花火」の伝承など、3事業への寄付受け付けを開始

株式会社さとふる

静岡県静岡市とふるさと納税ポータルサイト「さとふる(https://www.satofull.jp/)」を運営する株式会社さとふる（本社：東京都中央区、代表取締役社長 兼 CEO：藤井 宏明）は、「さとふるクラウドファンディング(https://www.satofull.jp/projects/top.php)」にて、静岡県静岡市における3事業の寄付受け付けを2026年5月8日より開始します。なお、3事業はいずれも継続的に寄付を募集しています。

「さとふるクラウドファンディング」は、ふるさと納税の仕組みを活用して、寄付金の使途に応じた事業を立ち上げ寄付を募る、クラウドファンディング型ふるさと納税サイトです。寄付者は「さとふるクラウドファンディング」上で具体的な寄付金の使途から寄付先を選択できるほか、自治体への応援メッセージの投稿や集まった寄付金額を随時確認することもできます。

詳細は各事業ページをご参照ください。

■各事業について

1. 静岡市を災害に強い街に～しずおか備蓄・防災プロジェクト～

＜事業概要＞

目標寄付額：500,000円

受付期間：2026年5月8日～2026年7月31日

URL：https://www.satofull.jp/projects/business_detail.php?crowdfunding_id=704

静岡県静岡市 難波喬司市長からのメッセージ：

災害発生時には公的な支援だけで全てのニーズを満たすことが難しく、地域全体の協力が不可欠です。当プロジェクトでは、災害時に迅速な対応を可能にするための防災用トイレの整備を進めています。災害時において、生活環境を守るための衛生管理は重要な課題であり、見落としがちな備えである“防災用トイレ”の整備と普及啓発に焦点を当てた当プロジェクトは、地域の防災力向上につながる重要な取り組みです。

2. 自然豊かな里山体験を通じて、最高の思い出づくりを!

＜事業概要＞

目標寄付額：350,000円

受付期間：2026年5月8日～2026年7月17日

URL：https://www.satofull.jp/projects/business_detail.php?crowdfunding_id=705

静岡県静岡市 難波喬司市長からのメッセージ：

当プロジェクトにより、地元の親子だけでなく、さまざまな地域の親子に、自然豊かな大川の魅力を体感していただきたいと思います。地元の親子にとっては、大川の魅力を再発見するきっかけとして、そして、さまざまな地域の親子にとって、大川地区が「第２の故郷」となることを願っています。

3. 伝統の手筒花火を未来につなぎ、感動を届け続けたい!

＜事業概要＞

目標寄付額：500,000円

受付期間：2026年5月8日～2026年7月17日

URL：https://www.satofull.jp/projects/business_detail.php?crowdfunding_id=706

静岡県静岡市 難波喬司市長からのメッセージ：

全国的に人口減少と高齢化が進行し、地域の活気が失われつつある中、若者や子どもたちに地元を誇りに感じてもらうことはとても重要です。一色の手筒花火が、地域の活気を取り戻し、また、全国の皆さんに一色に興味をもっていただくきっかけになることを期待しています。

※ 受付期間や募集金額は、変更の可能性があります。

■株式会社さとふると株式会社CAMPFIREの取り組みについて

株式会社さとふると「CAMPFIRE（キャンプファイヤー）」を運営する株式会社CAMPFIRE（本社：東京都渋谷区、代表取締役：中島 真）は、業務提携を結んでいます。両サイトにてふるさと納税制度を活用した自治体のクラウドファンディングプロジェクトへの寄付受け付けを行っているほか、自治体へ事業の企画アドバイスや記事の制作支援を協力して実施しています。本事業は「CAMPFIRE（キャンプファイヤー）」からも寄付申込みが可能です。

株式会社さとふるは、今後もさまざまな取り組みを通じて地域の生産者や自治体に寄り添いながら、地域活性化を推進します。

■株式会社さとふるについて

株式会社さとふるは、ふるさと納税（自治体への寄付）を通して地域活性化を推進しています。「ふるさとの元気を“フル”にする、ふるさとの魅力が“フル”に集まる ふるさと応援、ふるさと納税ポータルサイト」をコンセプトに、寄付者向けに「さとふる」で寄付先の自治体やお礼品の選定、寄付の申込み、寄付金の支払いなどができるサービスを提供しています。自治体向けには寄付の募集や申込み受け付け、寄付金の収納、お礼品の在庫管理や配送など、ふるさと納税の運営に必要な業務を一括代行するサービスを提供しています。また、ふるさと納税を活用した地域活性化の取り組みを掲載する、地域情報サイト「ふるさとこづち(https://www.satofull.jp/koduchi/)」を運営しています。

■株式会社CAMPFIREについて

株式会社CAMPFIREは、あらゆるファイナンスニーズに応えるべく、“資金調達の民主化”をミッションに、個人やクリエイター、企業、NPO、大学、地方自治体など、さまざまな挑戦を後押ししています。1人でも・1円でも多くお金がなめらかに流通する世界を目指して、CAMPFIRE経済圏をつくっています。詳細はこちら(https://camp-fire.jp/)をご覧ください。

以上

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